Шамба: «Для того, чтобы преодолеть конфликт, нужно разговаривать»

Секретарь Совбеза самопровозглашенной республики Абхазия, бывший глава абхазского МИДа Сергей Шамба считает, что грузино-абхазский конфликт «не нужно оставлять детям и внукам», «необходимо искать возможности для мирного сосуществования». Об этом Шамба заявил во время онлайн-разговора с Вахтангом Колбая – экс-председателем правительства, членом Верховного Совета Абхазской автономной республики (в изгнании). Шамба и Колбая в прямом эфире ответили на вопросы журналиста Вано Чокорая.

«Я неоднократно говорил на эту тему и многим в абхазском обществе не нравится моя позиция, но я всегда говорил, что если есть проблема, то в первую очередь нужно разговаривать. Нет таких народов, соседних, близких или даже родственных, которые не воевали бы между собой. Вся Европа пример этому», – сказал Шамба.

Многие, как с абхазской, так и с грузинской стороны, по его словам, все еще настроены агрессивно.

«Я думаю, что со временем это пройдёт, правда очень много времени прошло после войны, 30 лет уже, можно было бы как-то начать какие-то движения в сторону взаимопонимания. Но это медленно происходит.

Я всегда поддерживал народную дипломатию и когда был министром иностранных дел, наши представители очень часто встречались с грузинскими оппонентами. Это была возможность понять позиции друг друга. Это очень важно для начала того, чтобы как-то сдвинуть проблему с мёртвой точки. Я и сейчас за это. Я считаю, что нужно задействовать разные каналы для связи.

Между нашими народами существуют конфликт, порождённый многими историческими обстоятельствами и особенно войной, и для того, чтобы преодолеть этот конфликт, нужно разговаривать и искать пути взаимопонимания и дальнейшего сосуществования», – отметил Сергей Шамба.

Позицию абхазского политика поддержал и Вахтанг Колбая. По его словам, такие же высказывания были и в начале президентства Аслана Бжания.

«Помню, разговор шел об экономических взаимоотношениях, которые могли выльиться в конкретные дела. Но, как говорится, еще не вечер, и было бы желание», – добавил Колбая.