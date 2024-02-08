В тбилисском районе Авлабари, напротив метро, если свернуть на улицу Метехи, то через 40-50 шагов можно попасть на перекресток с улицей Перисцвалеба. Это место можно принять за огромную стройку – вращаются бетономешалки, работает другая техника. На этой же стороне огорожена еще одна строительная площадка, но там работы еще не начались. Рядом с забором висит баннер, из которого следует, что на этом участке планируется постройка нового здания из красного кирпича. По указанному номеру телефона нам отвечают, что продается земельный участок (957 квадратных метров) с эскизом отеля. То есть здесь на месте частной парковки будет гостиница.

Но за этой техникой, строительством и уже недавно построенными гостиницами и домом, на улице Перисцвалеба N21 видны развалины церкви. Точнее, к руинам этой церкви и пристроены новые здания. Фасад церкви, который сейчас оставлен открытым, тоже скоро нельзя будет увидеть

Это армянская церковь, Шамкорецоц Сурб Аствацацин, которая была построена в середине восемнадцатого века и на тот момент была одной из самый высоких церквей в городе. Согласно одному источнику, как рассказывает прозаик и журналист Игнате Иоселиани, церковь была построена в 1775 году на деньги горожан.

Искусствовед Тамар Амашукели рассказывает, что проблемы с устойчивостью здания церкви выявились еще в начале девятнадцатого века: «появляются трещины и даже создается государственная комиссия для изучения состояния храма».

В конце 80-х годов 20 века в результате землетрясения обрушился купол церкви. С тех пор состояние здания ухудшается год от года. Сегодня внутри потрескавшихся, полуразрушенных стен церкви земля вперемешку с разбитыми кирпичами превратилась в огромные холмы. Невозможно представить, что всего несколько десятков лет назад здесь была действующая церковь.

В 2007 году армянскому храму был присвоен статус памятника культурного наследия. Однако этот статус не спасает его.

Главную тревогу местных жителей сейчас вызывают не столько плачевное состояние храма, сколько риски возможного обрушения: –Это опасно, разве ты не видишь? Никто не знает, когда и кому это на голову упадет. – Либо пусть полностью разберут ее, либо пусть укрепят, я живу здесь уже много лет и все это время церковь находится в таком состоянии. – Посмотрите, что происходит вокруг, столько строительной техники работает, это место из-за этого трясется, не ждать же, когда все этого на кого-то рухнет? – Вам стоит посмотреть, что там происходит летом. Молодые люди заходят в церковь, оставляя там иглы и мусор Для искусствоведов эта армянская церковь как элемент старого города, имеет особое значение: «Во всех средневековых городах, в их исторических частях, в общей застройке города есть особенные здания. В Европе это ратуши (здания городского совета в средневековой Европе) и религиозные сооружения. Эти здания выделяются из всей застройки города и служат ориентирами. Таким, как и многие храмы Тбилиси, был и Шамкорецоц Сурб Аствацацин. Сегодня эти храмы исчезают из-за быстрой застройки развития города», — говорит Тамар Амашукели.

Пресс-секретарь Грузинской епархии Армянской Апостольской церкви Сусана Хачатурян рассказывает, что с 2004 года они неоднократно обращались к властям Грузии с просьбой спасти церковь, памятник культурного наследия, и вернуть ее Армянской епархии, но ни разу не получили на просьбу ответа: «В 2009 году мы обращались к премьер-министру Нике Гилаури с просьбой вернуть церковь Армянской епархии, мы обращались в 2012, 2015 годах, но ответа не последовало. Можно же было хотя бы следить за зданием, чтобы оно не разрушалось? Теперь каждый день теряется один кирпичик, один камень. Возможно, скоро наступит день, когда от храма ничего не останется».

Тамар Амашукели говорит, что хотя бы сейчас необходимо срочно разработать проект сохранения памятника, оценить опасности и, где это необходимо, сделать легкую, стеклянную крышу.

«Институт толерантности и многообразия» (TDI) еще в 2017 году заявлял, что одно из действующих разрешений на строительство возле церкви Шамхорецоц Сурб Аствацацин было выдано с грубым нарушением закона.

Рядом с церковью в конце 2016 года началось строительство трехэтажного жилого дома, в ходе которого использовалась тяжелая техника, что нарушило целостность строения. «При выдаче разрешения на строительство был нарушен закон о культурном наследии, не были учтены как визуальная, так и физическая охрана памятника культуры», - говорится в сообщении TDI.