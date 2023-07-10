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Мирзиёев победил на досрочных перевыборах президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев победил на досрочных выборах главы государства. По предварительным данным Центризбиркома, за него проголосовали больше 87 процента избирателей.

Голосование прошло в воскресенье, 9 июля. Явка, согласно официальным данным, составила 79,8 процента избирателей. До перевыборов полномочия президента заканчивались в 2026 году, теперь — в 2030.

Досрочные выборы были назначены после того, как на референдуме 30 апреля были одобрены поправки в Конституцию страны. Согласно им, президентский срок теперь будет составлять не пять, а семь лет, полномочия главы государства расширяются.

По итогам референдума, президенту, находящемуся у власти с 2016 года, ещё дважды разрешили участвовать в выборах, в случае победы в 2030 году, он сможет оставаться на посту до 2037 года. Ему тогда будет 80 лет, отмечает Узбекская служба Радио Свобода.

К выборам не была допущена реальная оппозиция. СМИ в стране контролируются властями. Международная неправительственная организация Freedom House относит Узбекистан к несвободным странам.

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