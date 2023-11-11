Сход грузовых вагонов с рельсов под Рязанью расследуют как теракт

Следственный комитет России возбудил уголовное по статьям о теракте и о незаконном приобретении, передаче или хранении взрывных устройств после схода с рельсов вагонов грузового поезда в Рязанской области.

По данным следователей, утром на перегоне между станциями Рыбное и Блок Пост 204 километр произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате 19 вагонов сошли с рельсов, 15 из них получили повреждения.

Ранее в субботу, 11 ноября, Московская железная дорога сообщила о крушении вагонов грузового поезда в результате вероятного «вмешательства посторонних лиц». Местные жители сообщали, что перед сходом вагонов с рельсов слышали звук взрыва. В компании отметили, что взрыва для экологии нет, на движение пассажирских составов и пригородных поездов случившееся не повлияло.

«Агентство» отмечает, что сход вагонов с рельсов в Рязанской области, по всей вероятности, стал первой диверсией, произошедшей настолько близко к Москве.

По подсчетам «Медиазоны», с начала войны заведено около 150 дел о диверсиях на железных дорогах в России. За полгода число обвиняемых выросло вдвое. Особенно быстро количество дел стало расти после включения в уголовный кодекс новых статей. Максимальное наказание по ним – пожизненное лишение свободы. Треть обвиняемых – несовершеннолетние.