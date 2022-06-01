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Шольц: Германия поставит Украине современные средства ПВО
Германия в ближайшее время поставит Украине современные системы противовоздушной обороны. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в среду в Бундестаге.
По словам Шольца, подобная система способна защитить "целый город" от воздушных ударов. Канцлер не привёл подробностей, однако, по всей вероятности, речь идёт о системах IRIS-T SL. Это системы ПВО наземного базирования, использующие модифицированные ракеты "воздух-воздух" IRIS-T. Они существуют в двух модификациях - малого (SLS) и среднего (SLM) радиуса действия.
Пока неясно, какие именно системы и в каком количестве будут поставлены. Германская газета Bild ранее писала о том, что Украина заинтересована в поставках IRIS-T SLM. Они имеют радиус действия до 40 км и могут поражать цели на высоте до 20 км. По данным издания, даже в случае скорого одобрения поставок на боевое дежурство комплексы смогут встать не раньше ноября.
Также канцлер пообещал передать Украине радары, которые могли бы отслеживать перемещения артиллерии противника, а также сотрудничать с США в поставках реактивных систем залпового огня, которые, по словам Шольца, не должны будут использоваться для ударов по территории России.
Значительная часть выступления была посвящена планам модернизации Бундесвера на фоне российской агрессии против Украины.
Оппозиционные христианские демократы в Германии и Киев критикуют правительство Шольца за промедление с обещанными поставками оружия. Одобренных Бундестагом поставок тяжёлого вооружения Украине пока так и не было. В среду канцлер вновь заявил, что Германия будет делать всё возможное, чтобы, как он выразился, Россия не победила в войне. Представители оппозиции раскритиковали его за то, что он прямо не говорит о желательности победы Украины.
Другие новости дня
Акции в годовщину ареста Андрея Пивоварова прошли в странах ЕС, Грузии и Армении
31 мая исполнился год со дня задержания исполнительного директора ликвидированной «Открытой России» Андрея Пивоварова. Он обвиняется в деятельности нежелательной организации из-за нескольких постов в фейсбуке и весь этот год провел в СИЗО Краснодара. Акции в поддержку политика в годовщину его задержания прошли в разных странах Европы, а также В Армении и Грузии.
«Объяснимо, почему акции прошли не в Москве и Петербурге – тысячи людей покинули страну, в том числе люди, поддерживающие то, что делал Андрей. Они вышли в пикеты или устраивали вечера писем в тех странах, где сейчас находятся», – рассказала Кавказ.Реалии руководитель штаба Пивоварова на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года Татьяна Усманова.
В Ереване акция прошла перед посольством России, куда несколько человек вышли с плакатами «Свободу Андрею Пивоварову» и с фото оппозиционного политика. В Тбилиси пикет прошел рядом с площадью Свободы.
31 мая 2021 года Пивоварова сняли с самолета в аэропорту «Пулково», остановив его прямо на взлетно-посадочной полосе. Он обвиняется в руководстве «нежелательной организацией» из-за более 30 постов и репостов в фейсбуке. В начале мая ему впервые с момента ареста разрешили созвониться с родителями и пятилетним сыном.
- В 2017 году власти России признали «нежелательными» зарегистрированные в Великобритании структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). В Генпрокуратуре говорили, что это не отразится на работе одноимённого российского движения, однако после этого был заблокирован сайт «Открытой России», а позднее – портал «МБХ Медиа».
- Защита Пивоварова обращалась с ходатайством о рассмотрении дела в Санкт-Петербурге, где живет семья политического деятеля и где жил до ареста он сам. В поддержку этого выступили 65 депутатов муниципальных собраний Санкт-Петербурга, считающих Краснодар «местом расправ и судебного произвола». Инициативу поддержал и депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов.
В Австралии обнаружили самое большое растение на планете
Учёные обнаружили у западного побережья Австралии водоросль площадью 200 квадратных километров. Это самое большое растение на планете, его величина в 465 раз превышает размер предыдущего рекордсмена. Об открытии рассказало издание The Guardian.
Исследователи взяли несколько образцов водоросли вида Posidonia australis, также известного как волокнистый или ленточный сорняк, с разных подводных участков у западного побережья Австралии. Проанализировав генетический код экземпляров, учёные пришли к выводу, что образцы принадлежат одному растению.
"Эти двести квадратных километров лугов с ленточными сорняками, по-видимому, разрослись из одного колонизирующего саженца", — подытожила Джейн Эджлоу из Университета Западной Австралии, принимавшая участие в исследовании.
Учёные также отметили, что растение сохранило полный набор хромосом обоих родителей и вероятно не имеет пола. Обнаруженной водоросли около 4500 лет, длина её лент на некоторых участках достигает метра. На морском лугу в числе прочих живут дельфины, черепахи, крабы и рыбы.
- Предыдущий рекорд принадлежал осиновому лесу Пандо в американском штате Юта. Роща из генетически идентичных деревьев, имеющих единую корневую систему, занимает 0,43 квадратного километра.
В Южной Осетии экс-министр связи Георгий Кабисов выйдет на свободу через 10 дней
Экс-главу Госкомитета информации, связи и массовых коммуникаций самопровозглашенной республики Южная Осетия Георгия Кабисова освободят из-под стражи через десять дней.
Как пишет агентство «Рес», дело об его условно-досрочном освобождении рассмотрел Цхинвальский городской суд под председательством судьи Инала Тибилова.
По словам адвоката Икрамжана Раматова, Кабисов находится в местах лишения свободы 5,5 лет.
«Он не представляет опасности для общества, работает над саморазвитием, посещает библиотеку, занимается спортом. Его поведение характеризуется как образцовое», – сказал он.
Слова адвоката подтвердил и представитель исправительного учреждения.
Георгий Кабисов был задержан 7 ноября 2017 года. К спецоперации были привлечены сотни силовиков. После ареста Кабисова несколько дней держали в подвале КГБ.
Действующего полковника Службы внешней разведки и экс-главу комитета связи задержали по заявлению его бывшего подчиненного Валерия Кочиева в превышении должностных полномочий. После этого югоосетинский генеральный прокурор Урузмаг Джагаев через местные СМИ заверил, что никакой политической подоплеки в деле Георгия Кабисова нет, «преступления, по которым были возбуждены уголовные дела, общеуголовной направленности, и в основной части – это преступления экономической направленности».
Чтобы изменить ему меру пресечения на домашний арест, сразу три экс-президента республики обратились в суд в качестве поручителей, однако их предложение было отвергнуто.
Родные Кабисова обращались в самые разные инстанции, в том числе к российскому посольству и даже к Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. За время содержания под стражей он объявлял две голодовки и даже заявлял о намерении баллотироваться в депутаты.
В июле 2019 года экс-министра приговорили к восьми годам лишения свободы, которые сократили в августе того же года до семи, и выплате ущерба государству в размере 155 миллионов рублей. На обращения кавалеров ордена Уацамонга, высшей воинской награды Южной Осетии, предложение парламентариев об амнистии Кабисова Анатолий Бибилов, а также судебная и парламентская власти отвечали отказом.
Согласно вынесенному приговору, срок нахождения Кабисова под стражей истекал 24 декабря 2023 года.
В конце минувшей недели Георгий Кабисов обратился с письмом к новому югоосетинскому президенту Алану Гаглоеву, в котором опроверг предъявленные ему обвинения.
Российские войска контролируют центр Северодонецка
Российские войска контролируют большую часть территории города Северодонецк в Луганской области Украины, включая его центр. Об этом сообщают в среду и российские, и украинские источники.
Северодонецк, где временно располагалась Луганская областная администрация, в последние дни был главной целью наступления российской армии.
По словам главы администрации Луганской области Сергея Гайдая, "штурмовые действия 31 мая оккупанты проводили в северных, южных и восточных районах Северодонецка, закрепляются в центре города". О том же говорится в сообщении Генштаба Вооружённых сил Украины. По оценке британской военной разведки, под контролем российских сил более половины города.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии Северодонецка ещё несколько дней назад. Накануне он даже заочно поспорил с журналистами ВГТРК, сообщившими, что город ещё не взят. И Кадыров признаёт, что украинские военные продолжают сопротивление на территории промзоны. Накануне предположительно в результате ракетного удара там взорвалась цистерна с азотной кислотой. О пострадавших не сообщалось.
Гайдай и другие представители украинских властей ранее допускали, что город может быть оставлен. Он находится на восточном берегу реки Северский донец, и его снабжение затруднено. Новая линия обороны может быть создана в Лисичанске на противоположном берегу.
Согласно сводке Генштаба Украины, российские военные также пытаются наступать в направлении на Бахмут и Славянск в Донецкой области.
До российского вторжения в Северодонецке располагалась областная администрация и жили около 100 тысяч человек. Сейчас в городе, как утверждают власти, критическая инфраструктура разрушена почти полностью. Повреждено 90 процентов жилого фонда.
В Приморье депутатов, осудивших войну, исключили из фракции КПРФ
Депутатов законодательного собрания Приморского края Леонида Васюкевича и Геннадия Шульгу, которые выступили против войны в Украине, исключили из фракции КПРФ, за действия дискредитирующие партию. Об этом "Интерфаксу" сообщил второй секретарь крайкома КПРФ Евгений Ляшенко. Васюкевич и Шульга не члены КПРФ, поэтому их исключили только из фракции.
Решение было принято единогласно. Сами депутаты, выступившие против войны, на заседании не присутствовали.
Руководитель фракции КПРФ в парламенте региона Анатолий Долгачев объяснил это так: "Они для нас теперь нерукопожатные, политические трупы, которые сами по себе ничего не представляют. Избраны были только потому, что шли под брендом КПРФ, а теперь предали своих избирателей".
Ещё двум приморским депутатам от КПРФ, поддержавшим коллег , но не подписавшим обращение – Наталье Кочуговой и Александру Сустову объявлен выговор.
27 мая группа депутатов Законодательного собрания Приморского края составила обращение к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить так называемую "специальную военную операцию" и вывести войска с территории Украины. Обращение четырёх депутатов от КПРФ на заседании регионального парламента зачитал Леонид Васюкевич. Присутствовавший на заседании губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал Васюкевича «изменником» и потребовал вывести из зала его и депутата Шульгу, который поддержал коллегу по фракции. Тогда же депутаты Законодательного собрания лишили Васюкевича и Шульгу права голоса, а глава фракции КПРФ пообещал дать оценку их действиям и принять "самые жесткие меры".
Чеченские власти вновь заявили о необходимости строительства дороги в Грузию
Власти Чеченской Республики вновь заявили о необходимости строительства дороги в Грузию.
«Неделю назад президент России Владимир Путин отметил важность развития транспортной инфраструктуры в целом в Российской Федерации. Поэтому строительство дороги Грозный – Шатой – Итум-Кали – Шатили для Чеченской Республики имеет важное значение», – заявил министр экономического, территориального развития и торговли Чечни Рустам Шаптукаев.
По его словам, правительство Чечни неоднократно обращалось в адрес федерального центра с соответствующими письмами по этому вопросу. Шаптукаев говорит, что глава Чечни Рамзан Кадыров «держит этот вопрос на особом контроле».
«По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова этот вопрос определен в категорию приоритетов. На сегодняшний день правительством Чеченской Республики проделана работа в части обоснования необходимости строительства данной автодороги, что будет способствовать расширению транспортного узла «Север-Юг» с включением в него такого крупного узла, как маршрут Итум-Кали – Шатили», – добавил Шаптукаев.
Как пишет «Грозный-информ», Шаптукаев ответил и на вопрос о сроках начала строительства дороги.
«На данном этапе конкретные сроки не определены, мы надеемся, что это будет обозначено в ближайшее время. На вопрос, какие ведомства будут строить дорогу, мы сможем ответить только после того, как получим соответствующие директивы», – добавил он.
«Грозный-информ» указывает, что «строительство дороги между Россией и Грузией позволит вывести торгово-экономические отношения двух стран на совершенно новый уровень, укрепит международные отношения и снизит транспортные издержки при поставке грузов из России в Армению, Азербайджан, Иран, Грузию и Турцию».
Отметим, что в Тбилиси не раз заявляли, что вопрос строительства автомобильной дороги, соединяющей Грузию с Чечней, никогда не стоял в повестке дня грузинской стороны. В марте текущего года об этом заявили в Министерстве регионального развития и инфраструктуры страны. Информацию о том, что Тбилиси допускает реализацию проекта, в ведомстве назвали ложной.
Вопрос строительства дороги и погранперехода на границе Грузии и Чеченской Республики обсуждался в марте на заседании Совета безопасности РФ, которое прошло в Грозном. Секретарь Совбеза Николай Патрушев и глава Чечни Рамзан Кадыров говорили о «стратегическом значении» дороги и ее важности для выхода на рынки зарубежных стран.
О возможности строительства дороги в 2018 году говорил и глава Росавтодора Роман Старовойт. Чиновник отмечал, что его ведомством будет прорабатываться вопрос о включении трассы из Чечни в Грузию в перечень объектов федерального значения.
Заместитель мэра Тбилиси Илья Элошвили обнаружен мертвым в собственном доме
Заместитель мэра Тбилиси Илья Элошвили обнаружен мертвым в собственном доме. Причина смерти устанавливается.
МВД Грузии сообщило, что следствие идет по статье 115 УК — доведение до самоубийства. Дело по этой статье обычно возбуждается до выяснения точной причины смерти.
По сообщениям СМИ, на месте уже несколько часов работают эксперты и кинологи с собаками. Тело еще не передано на экспертизу, пишет агентство «Новости-Грузия».
Элошвили был соратником мэра Тбилиси, экс-министра энергетики Кахи Каладзе. С 2012 года работал заместителем министра энергетики, дважды (в 2016 и 2017 годах) занимал пост главы Минэнерго. Заместителем мэра Тбилиси был с 2017 года.
Илье Элошвили было 47 лет, у него остались жена и двое детей.
Захарова назвала здравым решение Южной Осетии отложить референдум
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия приняли здравое решение, приостановив действие указа о проведении референдума по присоединению к России. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«С учетом того, что данная инициатива экс-президента (Анатолия) Бибилова не была с нами согласована, решение нового главы государства о приостановке действия упомянутого Указа от 13 мая 2022 года «О назначении референдума Республики Южная Осетия» оцениваем как здравое, отвечающее духу союзничества между нашими странами и принципу тесной двусторонней координации по значимым для России и Южной Осетии вопросам.
Российская сторона готова к проведению консультаций с югоосетинскими партнерами в целях обсуждения путей дальнейшей интеграции между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией», – заявила Захарова.
Она отметила, что «в Москве с большим уважением относятся к стремлению братского югоосетинского народа строить свою судьбу вместе с Россией».
«Признав Южную Осетию в 2008 г., Россия взяла на себя ответственность за ее безопасность и мирное будущее. Наши страны планомерно продвигаются по пути интеграции, как это предусмотрено Договором между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года, а также другими двусторонними соглашениями», – сказано в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте российского МИДа.
Ранее новый югоосетинский лидер Алан Гаглоев, отменивший указ экс-президента Бибилова о проведении референдума, заявил, что приступает к проведению устных консультаций с российской стороной по вопросам дальнейшей интеграции с РФ.
- Анатолий Бибилов, проигравший второй тур президентских выборов оппозиционеру Алану Гаглоеву, 13 мая подписал указ о проведении 17 июля референдума по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России. При этом вопрос для референдума был сформулирован как объединение Южной Осетии и Российской Федерации.
- В МИД России заявили, что при обсуждении темы референдума нужно учитывать «существующую геополитическую ситуацию в мире». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия не планирует предпринимать каких-либо шагов по присоединению Южной Осетии.
- Инициативу о проведении референдума о присоединении Южной Осетии к России президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала очередной российской провокацией и угрозой аннексии.
- До 1990 года Южная Осетия была автономной областью в составе Грузинской ССР, с 1992 года существовала как непризнанное государство. В августе 2008, после пятидневной российско-грузинской войны, была признана Россией как независимая республика. В 2009 году в Грузии был принят закон, согласно которому Южная Осетия считается территорией, оккупированной Россией.
В Хорватии задержана участница Pussy Riot Айсолтан Ниязова
Хорватская полиция задержала участницу российской панк-группы Pussy Riot Айсолтан Ниязову – на основании ордера Интерпола по запросу Туркменистана. Ашхабад сделал его в 2003 году. Решение об экстрадиции должен принять Хорватский суд.
Туркменистан выдал ордер на арест Ниязовой из-за предполагаемого хищения в 2002 году 40 миллионов долларов, принадлежащих Центробанку. Члены Pussy Riot утверждают, что обвинения сфабрикованы, а суд носит политический характер, поскольку её отец встал на сторону оппозиции и умер в тюрьме.
Туркменская активистка принимала участие в антивоенном турне Riot Days. Ниязову задержали в Словении на прошлой неделе, но суд освободил её через 10 часов. После этого группа направилась в Хорватию, где активистку задержали на пограничном переходе со Словенией.
Байден: США поставят Украине ракетные системы залпового огня
Соединенные Штаты предоставят Украине ограниченное количество "более современных ракетных систем" средней дальности, которые "позволят с большей точностью поражать ключевые цели на поле боя ". Об этом президент США Джо Байден написал в колонке для газеты The New York Times.
При этом, по словам Байдена, США не будут поощрять и не позволят Украине "наносить удары за пределами своих границ», что может привести к эскалации войны.
После публикации статьи Байдена, высокопоставленный представитель администрации США на условиях анонимности сообщил журналистам, что Украине будут предоставлены ракетные системы HIMARS с дальностью стрельбы до 80 километров. Высокоточные боеприпасы для более дальней стрельбы Киеву поставляться не будут, отметил представитель американской администрации.
Это все равно превосходит дальность огня российской реактивной артиллерии - "Смерч", имеющийся на вооружении и России, и Украины. Он способен поражать цели на расстоянии до 70 километров. Сколько таких установок готовы предоставить США, пока неизвестно.
В своей колонке в NYT Байден подчеркивает, что США не хотят прямого конфликта между Россией и НАТО и не будут предпринимать шагов, чтобы добиться свержения президента Путина в Москве. Президент США также подчеркнул, что не намерен давить на Украину с целью добиться от Киева территориальных уступок России ради скорейшего завершения войны. Мирные переговоры между Украиной и Россией зашли в тупик, потому что "Россия продолжает вести войну, чтобы взять под свой контроль как можно большую часть Украины", пишет Байден.
По словам американского президента, США и их союзники продолжат поставлять Украине оружие и оказывать экономическое и политическое давление на Россию. "Владимир Путин не ожидал от нас такой степени единства. Он ошибался. Если он ожидает, что в ближайшие месяцы мы изменим позицию или в наших рядах появится раскол - он тоже ошибается".
При этом Байден повторил, что НАТО не будет воевать с Россией и что США не видят признаков того, что Москва намерена применить ядерное оружие в Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что снабжение Украины вооружением, способным достичь российской территории, станет "серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации" конфликта. Лавров утверждал, что НАТО, поставляя оружие Украине, вступает с Россией в прокси-войну.
С начала российского вторжения в Украину США предоставили Киеву военной помощи на сумму в четыре миллиарда долларов.
Это будет уже 11-й пакет, одобренный на данный момент, и первый, в котором будут использованы средства из суммы в 40 миллиардов долларов, недавно утвержденной Конгрессом.
На транспортировку ракетных систем, из США и обучение украинских военных работе с ними потребуется не менее двух недель.
В Батуми задержан крупный турецкий бизнесмен Галиф Озтюрк
Крупного турецкого бизнесмена, гражданина Грузии Галифа Озтюрка накануне задержали в Батуми.
В Следственной службе Минфина Грузии заявили, что провели обыски у бизнесмена в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, изготовлении и использовании поддельных документов и легализации незаконных доходов. В ведомстве утверждают, что при обыске обнаружили крупную сумму денег и, предположительно, наркотические и психотропные вещества, в связи с чем и задержали Озтюрка. Ему грозит до 6 лет лишения свободы по первым частям статей 260 и 261 УК Грузии (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических и психотропных средств).
Компаниям Озтюрка принадлежат гостиница «Эйфория» в Батуми, отели «Интурист», «Метро скай тауэр» и «Бизнес ледженд», а также торговый центр «Метро сити».
По одной из версий, обыски могли быть связаны со строительством семи корпусов на улице Гоголя в Батуми без соответствующего разрешения. В прошлом году стало известно, что компанию, ведущую строительство, неоднократно штрафовали, но пресечь незаконную стройку власти не смогли.
В компании Озтюрка после его задержания заявили, что произошло недоразумение. В «Метро Холдинг» планируют дать правовую оценку действиям, вызванным «абсолютно абсурдными причинами».
О задержании бизнесмена пишет Bloomberg. В статье говорится, что Озтюрк – основатель междугородной автобусной компании Metro Turizm. Бизнесмен, по информации Bloomberg, считается ярым сторонником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Он бежал в Грузию после того, как апелляционный суд Турции утвердил его пожизненное заключение за убийство, совершенное в 1996 году. В интервью Bloomberg в 2016 году Озтюрк, который построил свою бизнес-империю Metro Holding с нуля, начав с официанта на автовокзале, выразил пренебрежение к некоторым турецким компаниям, назвав их «белыми турками», единственным умением которых является «перевод наличных за границу». При этом «автобусный магнат» отозвался об Эрдогане как о «величайшем лидере за 1000-летнюю историю османов», – сказано в статье.
Задержание Озтюрка подтвердила посол Турции в Грузии Фатма Серен Язган.
FT: ЕС и Лондон запретят страхование судов с российской нефтью
Великобритания и Евросоюз договорились о запрете на страхование судов с российской нефтью. Об этом сообщила The Financial Times.
Таким образом, перевозчики российской нефти лишатся доступа на британский рынок страхования Lloydʼs of London – крупнейший для морских перевозок. Это ограничит возможности России по экспорту нефти-сырца по морю, ей придется искать других страховщиков.
По данным источников The Financial Times, представители британского рынка страховых услуг выступали против эмбарго. Они указывал, в частности, что сложно точно установить происхождение нефти, которую перевозят суда, выходящие из российских портов. Там, например, может оказаться нефть из Казахстана.
Запрет на страхование морских перевозок российской нефти, как отмечает издание, может привести к ещё большему росту цен, которые уже достигли максимума за два месяца, превысив отметку в 123 доллара за баррель марки Brent.
- 31 мая Евросоюз согласовал шестой пакет санкций в отношении России, в него входит в том числе, частичный запрет на экспорт российской нефти. Он не касается нефти, поставляемой по трубопроводам. Тем не менее, импорт российской нефти в Евросоюз к концу года может сократиться на 90%.
- Накануне стало известно, что некоторые страны-члены ОПЕК рассматривают возможность приостановки участия России в сделке по добыче нефти. В ОПЕК обсуждения объяснили тем, что европейские санкции и эмбарго "начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти". По данным издания, добыча нефти в России в этом году сократится примерно на 8%.
Энергокомпании ФРГ заплатили за газ по новой схеме
Германские энергетические компании Uniper и RWE впервые заплатили за российский газ по новой схеме, предложенной Москвой, чтобы обеспечить бесперебойные поставки топлива.
В компаниях утверждают, что этот способ оплаты не нарушает санкционный режим, введенный против России из-за нападения на Украину, согласован с правительством ФРГ.
В прошлом году на долю российского газа в Германии пришлось более половины от всего импорта сырья.
На фоне ограничений со стороны стран Запада президент России Владимир Путин распорядился обеспечить проведение платежей за поставки российского газа в «недружественные страны», к которым относятся все государства ЕС, с конвертацией в рубли.
Согласно новой схеме, для расчета с российской стороной компаниям необходимо открывать счета в Газпромбанке. От оплаты по такой схеме отказался ряд западных стран, в том числе Польша, Болгария, Финляндия, Нидерланды и Дания.
В Москве «за самоуправство» задержан депутат Сергей Митрохин
Депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин был задержан во вторник, 31 мая, во время встречи с жителями столичного района Хамовники, которые жаловались на незаконную стройку во дворе. Об этом сообщил сам Митрохин.
Его помощница Мария Чуприна уточнила, что речь шла о прокладке коммуникаций для строительства элитных апартаментов.
Депутату вменяют статью о самоуправстве, по которой ему грозит штраф от 100 до 300 рублей штрафа. Сейчас Митрохин находится в отделе полиции «Хамовники». Адвоката в нему не пускают, передает «ОВД-Инфо».
- В декабре 2021 года московская полиция задержала Сергея Митрохина во время его встречи с жителями района Хамовники. На ней обсуждалось изменение маршрутов общественного транспорта в Москве. Полицейские обвинили депутата в организации несогласованного публичного мероприятия.
- В январе 2022 года судебные приставы закрыли выезд из России и арестовали банковские счета Сергея Митрохина в рамках двух исполнительных производств по административным делам об участии политика в несанкционированных акциях 27 января и 17 марта 2021 года. За них депутат получил штрафы в размере 300 и 150 тысяч рублей соответственно.
В Северодонецке ракета попала в цистерну с азотной кислотой
В Северодонецке ракета попала в цистерну с азотной кислотой на химическом заводе. Об этом написал в телеграме глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Завод расположен в промзоне, которую, по последним сообщениям, по-прежнему контролирует украинская армия, отошедшая из центра Северодонецка.
Гайдай предупредил, что азотная кислота опасна при вдыхании, попадании на кожу и слизистые и посоветовал подготовить защитные маски для лица.
Северодонецк в Луганской области в последние дни стал главной целью российского наступления. В городе идут уличные бои. Эвакуация жителей сейчас невозможна. По оценке местных властей, захвачено около 70 процентов Северодонецка. По словам Гайдая, украинские войска могут отступить из города, чтобы спасти жизни и захватить оборонительные позиции снаружи, чтобы помешать дальнейшему наступлению российской армии.
До российского вторжения в Северодонецке располагалась областная администрация и жили около 100 тысяч человек. Сейчас в городе, как утверждают власти, критическая инфраструктура разрушена почти полностью. Повреждено 90 процентов жилого фонда. Больше половины разрушенных домов восстановлению не подлежит.
Сразу несколько компаний в Грузии объявили о повышении цен на газ для коммерческих потребителей
С 1 июля в Грузии вырастут цены на потребление газа для коммерческих потребителей.
- Tbilisi Energy повышает тарифа с 1,10 лари за кубометр до 1,35 лари. В сообщение указано, что у компании 20 тысяч абонентов.
- Коммерческие потребители SOCAR Georgia Gas и Sakorgas будут платить 1,38 лари за кубометр вместо 1,15 лари, пишет агентство «Новости-Грузия».
- Inter Gaz также сообщил о повышении до 1,38 лари за кубометр, включая НДС.
Решение о корректировке тарифов принято в связи с резким изменением цен на энергоносители на мировом рынке. Изменение тарифов не касается бытовых потребителей, подчеркивают компании.
Саакашвили принял участие в съезде ЕНП по переписке - письмо зачитал Дональд Туск
На съезде Европейской народной партии в Роттердаме было обнародовано письмо экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Кресло Саакашвили, который приговорен в Грузии к нескольким годам тюремного заключения, символически оставалось в зале пустым. Его письмо прочел экс-премьер Польши и бывший президент Евросовета, лидер ЕНП Дональд Туск, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Саакашвили призывает к поддержке Украины и Грузии. «Украинцы сегодня жертвуют жизнями за европейскую мечту. Если Украина падет, за ней последуют другие, включая мою любимую Грузию. Мы не должны этого допустить».
Ранее ЕНП распространила заявление, к котором говорит о том, что «неформальное олигархическое правление в Грузии привело к разрушению демократических институтов».
На съезде выступил лидер Единого Нацдвижения Ника Мелия, который заявил, что суд в Грузии политизирован, и из-за этого в тюрьме оказались Михаил Саакашвили и гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари Архи» Ника Гварамия.
«Третий президент Грузии, выведший страну из постсоветского мрака, способствовавший ее интеграции в Европу и положивший конец имперскому господству России и Путина, теперь не может спасти сам себя и в тюрьме ему не оказывают адекватной медицинской помощи», - сказал Мелия. Он заявил, что грузинский народ хочет Европы, как никогда раньше.
Вице-спикер парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Гия Вольский заявил, что Европейская Народная партия выражает интересы Единого Нацдвижения и ее цель - «блокировка интеграции Грузии в ЕС». По его словам, ЕНД и ЕНП - «одна политическая группа», которая ведет «яростную и неистовую атаку на Грузию».
- Экс-президент Грузии в настоящее время остается в тбилисской клинике «Вивамед», куда был переведен несколько недель назад из руставской тюрьмы на обследование. В ближайшее время по решению суда к нему должны быть допущены специалисты центра «Эмпатия». Саакашвили после двух голодовок жалуется на резкое ухудшение состояния и требует перевода на лечение за границу. Власти Грузии неоднократно заявляли, что это исключено и что он обеспечен всеми необходимыми услугами.
Число погибших с начала войны украинцев превысило четыре тысячи
Число погибших мирных жителей на территории Украины с начала войны составило 4113. 264 из них – дети. Об этом говорится в последнем сообщении офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в Киеве.
В Донецкой и Луганской областях в общей сложности погибли 2337 человек, среди которых 144 – жители районов под контролем пророссийских сепаратистов.
Почти пять тысяч человек ранены, в том числе 421 ребенок.
Основная причина смертей и ранений – обстрелы и авиаудары.
ООН считает, что реальные цифры значительно выше, поскольку многие сообщения требуют дополнительного подтверждения. Информация из зоны активных боев приходит с задержкой. Это касается, например, к таким населенным пунктам как Мариуполь, Изюм и Попасная, где, по сообщениям, фиксировались многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц.
Десятки военных самолетов Китая зашли в зону ПВО Тайваня
Китай в понедельник отправил в зону опознавания противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня 30 боевых самолетов. На их перехват были направлены тайваньские истребители. Это крупнейший подобный инцидент с января 2022 года, пишет Би-би-си.
По заявлению министерства обороны Тайваня, китайские боевые самолеты пролетели в район к северо-востоку от островов Пратас, но не вошли в воздушное пространство Тайваня. Это расценивалось бы как враждебный акт.
Зона опознавания ПВО – это область за пределами территории страны и национального воздушного пространства, где иностранные самолеты идентифицируются, отслеживаются и контролируются в интересах национальной безопасности. Государство само устанавливает границы этой зоны.
23 мая президент США Джо Байден заявил о готовности применить военную силу для защиты Тайваня в случае агрессии КНР.
26 мая Китай заявил о намерении подписать масштабное соглашение со странами Океании. Особое внимание в документе уделяется участию КНР в обеспечении безопасности Тихоокеанского региона. Согласно проекту, Пекин мог бы размещать военных и технику в соседних государствах. Это усложнит оборонную стратегию США, особенно если Китай предпримет усилия по захвату Тайваня. По закону об отношениях с Тайванем, США могут поставлять острову оружие для самообороны, но не обязаны вмешиваться в конфликт.
По состоянию на 31 мая Китаю не удалось договориться со странами Океании по вопросу безопасности.
Михаил Шургалин назначен российским послом в Абхазии
Президент России Владимир Путин назначил Михаила Шургалина чрезвычайным и полномочным послом РФ в самопровозглашенной республике Абхазия. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.
Шургалин ранее занимал пост замдиректора Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ, в ведение которого входят Абхазия, Азербайджан, Армения, Грузия, самопровозглашенная республика Южная Осетия.
Шургалин стал третьим послом РФ в Абхазии, до него эту должность занимал Алексей Двинянин, которого Путин в марте освободил от занимаемой должности. При этом фактически Двинянин завершил свою работу и вернулся в Москву еще в декабре прошлого года. Временным поверенным в делах РФ в Абхазии был назначен советник-посланник Максим Литвинов.
Навальный в колонии получил уведомление о новом деле
Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий девять лет в колонии, сообщил, что получил уведомление о новом уголовном деле.
По словам политика, его обвиняют в создании экстремисткой группы, разжигании ненависти к чиновникам и олигархам, а также призывам к несогласованным митингам. В соцсетях Навального отмечается, что по новому делу ему грозит до 15 лет тюрьмы.
В марте Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к 9 годам колонии. Оппозиционера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Суд посчитал, что Навальный и его коллеги из ФБК незаконно собирали пожертвования и тратили их на личные нужды. Навальный отрицает свою вину и называет дело политическим.
Процесс проходил в выездном режиме в исправительной колонии во Владимирской области. В начале прошлого года Навального отправили тужа отбывать срок по делу «Ив Роше».
Адвокаты Навального настаивают на отмене приговора по делу о мошенничестве в том числе и потому, что, по их мнению, в таком режиме тайна совещательной комнаты не могла быть соблюдена.
Германия упростила получение виз противникам войны из России
Германия упрощает процедуру получение убежища для россиян, выступающих против войны и нуждающихся в защите. Берлин будет предоставлять им долгосрочную национальную визу, которая даёт право на жизнь и работу в стране и дальнейшее получение вида на жительство. Об этом сообщает DW.
К категории повышенного риска Германия относит адвокатов, защищающих в судах диссидентов; представителей внепарламентской оппозиции и их сторонников; правозащитников и сотрудников организаций, объявленных в России нежелательными; физлиц-"иноагентов", а также всех выступающих против войны в Украине учёных, деятелей культуры и журналистов, в том числе государственных СМИ.
Все они cмогут переехать в Германию вместе с семьёй не только из России, но и из других стран: например, из Грузии или Армении, куда уехали многие противники войны. Допускается также переоформление шенгенской визы на национальную для тех россиян, которые уже находятся в Германии или планируют приехать в страну.
Пресс-секретарь немецкого МВД Саша Лавренц сообщил DW, что выдача виз уже началась и предполагается, что она будет проходить "быстро и без бюрократической волокиты". Однако гражданам нужно будет убедительно доказать, что они подвергаются преследованиям, сказал он.
Кандидатов будет одобрять министерство внутренних дел. Там DW заявили, что планируют рассматривать документы от противников Путина и войны "максимально благожелательно и в минимально возможные сроки".
- 18 мая аналогичную программу одобрило правительство Чехии. Оно решило предоставлять убежища на основании так называемых гуманитарных виз россиянам и белорусам. Министр иностранных дел Ян Липавский заявил, что отбор кандидатов будет строгим: "это будет тщательно отобранная группа людей", – сказал он.
Канада ввела санкции против 22 россиян, в их числе Алина Кабаева
Канада ввела новые санкции в отношении 22 граждан России и четырёх российских компаний.
В обновлённом списке – олимпийская чемпионка Алина Кабаева, которую называют приближённой Владимира Путина, две дочери миллиардера и совладельца "Альфа-группы" Михаила Фридмана, председатель правления "Новикомбанка" Елена Георгиева, гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын, первый заместитель гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Анатолий Браверман, бывший заместитель председателя правления Сбербанка Сергей Мальцев, зампред банка ВТБ Вадим Кулик и другие.
Среди юридических лиц, попавших под ограничения – "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций", "Управляющая компания РВК", "Россельхозбанк" и "Инвестторгбанк".
Ранее, 20 мая, Канада также ввела санкции против 14 россиян. Среди них также были "российские олигархи, члены их семей и люди из окружения Путина", сообщал МИД.
Ранее санкции против Алины Кабаевой, которую считают любовницей или новой женой Владимира Путина, ввела Великобритания.
Президент Армении и премьер Грузии обсудили торговлю и безопасность
Президент Армении Ваагн Хачатрян в рамках официального визита в Тбилиси встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Как сообщили в пресс-службе грузинского Кабмина, стороны затронули вопросы безопасности в регионе и мире, а также коснулись предложенной Ираклием Гарибашвили инициативы о мирном добрососедстве на Южном Кавказе. Она предполагает создание формата диалога между Грузией, Арменией и Азербайджаном для сотрудничества по взаимовыгодным направлениям.
По словам грузинского премьера, Грузия всегда была сторонником мирного сотрудничества и сосуществования на Южном Кавказе, и готова содействовать региональному диалогу.
Гарибашвили и Хачатрян также обсудили перспективы дальнейшего роста показателей товарооборота. Было отмечено, что товарооборот между Арменией и Грузией в первом квартале текущего года составил 170.49 млн долларов, что выше аналогичного показателя за 2021 год на 12%.
Сегодня же Ваагн Хачатрян возложил венок к Мемориалу погибшим за территориальную целостность Грузии на площади Героев в Тбилиси. Он также встретился со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили.
В тбилисском доме-музее известного армянского писателя Ованеса Туманяна прошла встреча Хачатряна с представителями армянской общины.
- Президент Армении посетил Тбилиси с двухдневным официальным визитом. Накануне он встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Это первый официальный зарубежный визит Хачатряна после его избрания на пост президента Армении.
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