Шольц и Зеленский подписали соглашение о поддержке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу в Берлине встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Главы государств подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке Украины.

Как сообщил Владимир Зеленский, в документе закреплена поддержка Украины в объёме более семи миллиардов евро на текущий год. Эти средства пойдут на поставки воюющей стране оружия. Контракты с германскими производителями уже заключены.

Также в соглашении Германия подтверждает свою позицию в отношении санкций против России, возможности международного трибунала и заморозки российских активов в ФРГ, уточнил Зеленский. Описан механизм возможных экстренных консультаций по вопросам российской агрессии в будущем.

Позже в пятницу Владимир Зеленский встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, а в субботу отправится во Францию, где планирует встретиться с её президентом Эммануэлем Макроном и также подписать новое соглашение о сотрудничестве Франции и Украины. Затем Зеленский планирует принять участие в конференции по безопасности в Мюнхене.