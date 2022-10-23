Шойгу позвонил министрам обороны Франции и Британии, говорил про грязную бомбу

Министр обороны России Сергей Шойгу в воскресенье провел телефонные переговоры сразу с тремя главами оборонных ведомств стран НАТО. Как сообщает Минобороны России, всем троим он выразил озабоченность в связи с возможным применением Украиной так называемой грязной бомбы.

Первым, как следует из сообщений, Шойгу поговорил с министром обороны Франции Себастьяном Лекорно, затем - с турецким министром Хулуси Акаром и, наконец, с британским министром обороны Беном Уоллесом.

Телефонным разговорам предшествовала публикация государственным агентством РИА Новости сообщения под заголовком «Киевский режим готовит провокацию с «грязной бомбой» на Украине» (оно датировано 23 сентября - однако на сайте РИА Новости оно опубликовано сегодня, 23 октября. - РС). В сообщении со ссылкой на «заслуживающие доверия источники в разных странах», власти Украины якобы «готовят на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса». Цель этого, как пишет российское агентство. в том, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения на украинском театре военных действий. РИА Новости далее пишут, что якобы работы над бомбой «уже находятся на завершающей стадии», а власти Украины якобы «осуществляют негласные контакты с представителями Великобритании по вопросу возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия».

Официальная Москва не комментировала сообщение РИА Новости, однако в сообщениях о переговорах Шойгу с министрами обороны Франции, Турции и Великобритании говорится, что он обсудил с ними именно грязную бомбу. Из этого может следовать, что публикация РИА Новости отражает позицию Кремля.

В сообщении о разговоре Шойгу с Лекорно также сказано, что обсуждалась ситуация в Украине, которая «имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации».

РИА Новости, которое входит в медиагруппу «Россия сегодня» под руководством Маргариты Симоньян и Дмитрия Киселева, ранее неоднократно выступало с утверждениями о том, что Украина якобы хочет создать грязную бомбу. Об этом оно писало, в частности, 25 февраля, на следующий день после российского вторжения в страну, а также 6 марта. Российский президент Владимир Путин называл якобы существовавшее стремление Украины обзавестись ядерным оружием одной из причин начала так называемой спецоперации, однако конкретно про грязную бомбу не говорил.

Киев всегда категорически отрицал стремление получить ядерное оружие или разработать грязную бомбу. Последние обвинения РИА Новости и утверждения Шойгу он пока не комментировал. При этом как Украина, так и ряд стран НАТО. включая США, ранее выражали опасения в связи с возможностью применения России ядерного оружия против Украины. О такой возможности не раз намеками или даже открытым текстом говорили различные российские представители, от той же Симоньян до Путина.

21 октября Шойгу впервые за долгое время говорил по телефону с министром обороны США Ллойдом Остином. При этом с ним тема грязной бомбы, судя по сообщениям обеих сторон, не обсуждалась.