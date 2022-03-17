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Шойгу просит исключить Зеленского и Роднянского из «культурной повестки»
Глава Минобороны России Сергей Шойгу направил письмо министру культуры Ольге Любимовой с просьбой исключить президента Украины Владимира Зеленского, в прошлом актера и шоумена, и украинского продюсера Александра Роднянского «из культурной повестки» России.
Фотографию письма за подписью Шойгу публикуют издания «Медиазона» и The Insider, заявляя, что ее прислал источник, близкий к Минкульту.
«Популяризация указанных лиц в текущих условиях не способствует выполнению решений, принятых руководством страны и Минобороны», – говорится в письме.
Владимир Зеленский, избранный президентом Украины в 2019 году, в 2000-2010-х годах сыграл в ряде фильмов, в том числе снятых в России, а также продюсировал сериал «Сваты», который до недавнего времени показывали по российскому телевидению.
Александр Роднянский – российско-украинский продюсер, он активно выступает против российского вторжения в Украину. Роднянский продюсировал такие фильмы, как «Сталинград», «Левиафан», «Обитаемый остров», «9-я рота», входит в жюри множества кинофестивалей. Кроме того, он возглавлял телеканал СТС и основал телеканал «1+1».
Другие новости дня
В Украине погиб командир костромского полка ВДВ
В ходе «специальной операции» в Украине погибли пятеро военных из Костромской области, в том числе командир костромского полка ВДВ полковник Сергей Сухарев, сообщает местное отделение ГТРК.
По данным телерадиокомпании, кроме полковника Сухарева, погибли старший сержант Сергей Лебедев, сержант Александр Лимонов, ефрейтор Юрий Дегтярев и капитан Алексей Никитин.
331-й гвардейский парашютно-десантный полк, которым Сухарев командовал с 2021 года, принимал участие в обеих чеченских кампаниях и в пятидневной войне в Южной Осетии в 2008 году.
По итогам летних учений 2017 года министр обороны Сергей Шойгу присвоил полку звание «Ударный».
- Российское Министерство обороны раскрывало данные о потерях в ходе вооруженного конфликта в Украине лишь однажды – 2 марта, сообщив о гибели 498 военнослужащих.
- По данным газеты New York Times, которая ссылается на разведку США, эта цифра может быть значительно больше. С начала военного вторжения России на территорию Украины погибло более семи тысяч российских военнослужащих, свыше 14 тысяч раненых, утверждает NYT. Точные данные о потерях в условиях боевых действий получить невозможно.
Марина Овсянникова: Мне очень страшно, но я остаюсь в России
Марина Овсянникова, устроившая антивоенную акцию в прямом эфире Первого канала российского телевидения, рассказала в интервью немецкому изданию Der Spiegel о том, что в данный момент скрывается у друзей, опасается уголовного преследования, «принимает успокоительные», но тем не менее не собирается покидать Россию и принимать предложение президента Франции Макрона об убежище, поскольку является «патриотом».
«Очень беспокоюсь о своих детях – 17-летнем сыне и 11-летней дочери. Оба ребенка в Москве, но не со мной, они в безопасности», – сообщила также Овсянникова, отметив, что акция, которую она провела, стала для ее родных «тяжелым ударом», что она не чувствует поддержки от них, а сын упрекнул ее в «разрушении жизни всех членов семьи».
Также Овсянникова рассказала о многочасовом допросе после того, как ее задержали. По ее словам, допрос вел заместитель руководителя отдела по борьбе с экстремизмом, которому «все время звонили его начальники». «Никто не верил, что я сама решилась на протест: все спрашивали, как я связана с Западом, кто меня надоумил», – сообщила редактор Первого канала, добавив, что пока против нее не заведено уголовное дело, однако проходит проверка.
«Мне очень страшно, но я не жалею, что назвала войну войной, я уже перешла черту, за которой нет пути назад. Остается только говорить прямо и открыто», – резюмировала Овсянникова.
14 марта прямой эфир программы «Время» на Первом канале российского телевидения был прерван антивоенной акцией, вызвавшей резонанс во всем мире. В то время как ведущая программы «Время» Екатерина Андреева, сидя в студии, рассказывала о планах правительства по смягчению последствий от западных санкций, в студию вбежала редактор программы Марина Овсянникова, встала за спиной у Андреевой с плакатом: «Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут» и произнесла: «Остановите войну!» и «Нет войне!». Кроме того, Овсянникова выложила в сеть видеообращение, в котором призвала россиян протестовать против российской военной агрессии в Украине.
Позже она была задержана, а затем оштрафована судом на 30 тысяч рублей за призыв к незаконным акциям протеста. Следственный комитет проводит проверку на предмет возбуждения против Овсянниковой уголовного дела по новой статье УК РФ о «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ», наказание по которой предусматривает от 3 до 15 лет лишения свободы.
Радио Свобода/Радио Свободная Европа откроет бюро в Риге и Вильнюсе
Радио Свободная Европа/Радио Свобода откроет новые бюро – в столице Латвии Риге и в столице Литвы Вильнюсе. Корпорация объявила об этом 17 марта, спустя несколько дней после того, как московское бюро Радио Свобода было вынуждено прекратить работу из-за давления российских властей и угрозы безопасности журналистов.
В новых бюро в странах Балтии будут работать журналисты Русской службы Радио Свобода, ранее работавшие в Москве, а также редакция телеканала Настоящее Время и журналисты Белорусской службы Радио Свобода, которые были вынуждены покинуть Беларусь после волны репрессий властей этой страны против оппозиции и независимых медиа.
Как заявил президент корпорации Джейми Флай, «новые бюро позволят РСЕ/РС продолжить обращаться к нашей аудитории в России и Беларуси, несмотря на все усилия властей этих стран заглушить голос независимой журналистики. Мы станем еще активнее взаимодействию с аудиторией в России и Беларуси, мы будем предоставлять ей ту важнейшую информацию, которую граждане этих стран ждут от нас и в которой отчаянно нуждаются». Флай поблагодарил власти Литвы и Латвии за их поддержку свободы слова и помощь журналистам, вынужденным покинуть свои страны.
В Риге РСЕ/РС откроет мультимедийное бюро, в котором будут работать журналисты Русской службы и Настоящего Времени. В Риге разместится также новое подразделение корпорации - отдел журналистских расследований. В Вильнюсском бюро будут работать журналисты Белорусской службы Радио Свобода и участники проектов Настоящего Времени, предназначенных для русскоязычной аудитории Беларуси.
6 марта Радио Свободная Европа/Радио Свобода объявило о прекращении работы своего бюро в России. 4 марта Федеральная налоговая служба обратилась в арбитражный суд Москвы с требованием о принудительном банкротстве ООО «РСЕ/РС», представляющего интересы медиакорпорации в России; давление на журналистов в последнее время значительно возросло. Эти действия, как считают в медиакорпорации, представляют собой кульминацию многолетней кампании препятствования работе Радио Свобода и других русскоязычных проектов РСЕ/РС, корпункт которой в Москве был открыт в 1991 году по приглашению президента России Бориса Ельцина.
Технической причиной банкротства ООО «РСЕ/РС» стал отказ медиакорпорации выплачивать штрафы, наложенные властями России за отказ сопровождать каждый журналистский материал указанием о том, что медиакорпорация внесена в список «иностранных агентов». Общая сумма штрафов, выписанных Роскомнадзором с января 2021 года, превысила 13 миллионов долларов. 18 журналистов, сотрудничающих с «РСЕ/РС», внесены Министерством юстиции России в список «СМИ-иноагентов».
Сайты русскоязычных проектов РСЕ/РС, включая сайты Русской службы Радио Свобода, были блокированы Роскомнадзором за отказ удалить информацию о российском военном вторжении в соседнюю страну.
Подписанный Владимиром Путиным 4 марта закон о наказании за якобы «ложную информацию об использовании вооруженных сил» предусматривает тюремное заключение до 15 лет для любого журналиста, который поставит под сомнение официальную трактовку военного вторжения на территории Украины. Поэтому наши журналисты рассказывают об этих событиях из-за пределов России.
В Харьковской области при обстреле погибли более 20 человек
21 человек погиб, 25 ранены в ходе ракетного обстрела российскими войсками города Мерефа в Харьковской области - утверждает Харьковская областная прокуратура.
Артиллерийская атака произошла 17 марта в 3.30 утра по местному времени, разрушены общеобразовательная школа и городской Дом культуры.
Служба безопасности Украины по Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством гражданского населения. Российские военные, которые утверждают, что не стреляют по гражданским объектам, удар не комментировали.
По-прежнему точно не известно, есть ли жертвы среди мирных жителей Мариуполя, которые находились в бомбоубежище под зданием оперного театра. Оно накануне было разрушено - как утверждают местные власти, в результате российского авиаудара. В Москве утверждают, что российские военные вчера не бомбили Мариуполь.
Утверждается, что в бомбоубежище могли находиться около 1000 человек. Звучали опасения, что многие из них погибли, однако утром представители украинских властей заявили, что бомбоубежище выдержало удар, и людей живыми начали извлекать из-под завалов. Однако нет данных о том, что спасательная операция завершена, в городе продолжаются бои.
Всего с момента начала российского вторжения, по данным ООН, в Украине погибли более 500 мирных жителей, речь идёт об официально подтверждённых случаях - в реальности число жертв может быть намного большим.
Алексей Двинянин освобожден от должности российского посла в Абхазии
Указом Владимира Путина Алексей Двинянин освобожден от должности посла Российской Федерации в самопровозглашенной республике Абхазия.
Алексей Двинянин был назначен послом России в Абхазии 30 марта 2018 года, сменив на этом посту Семена Григорьева, сообщает информагентство «Апсныпресс». До назначения послом в Абхазии Двинянин занимал должность заместителя директора четвертого департамента стран СНГ в МИД России (2009-2018 гг). С 2011 по 2018 год он также был заместителем главы российской делегации на Женевских дискуссиях по Закавказью.
Как сообщалось на сайте МИД РФ, 15 декабря Двинянин завершил свою миссию в Абхазии и вернулся в Москву. Временным поверенным в делах Российской Федерации в республике был назначен советник-посланник Максим Литвинов.
Грузинская оппозиция предложила парламенту заслушать Зеленского
Оппозиционная фракция «Лело для Грузии» выступает с инициативой организовать видеообращение президента Украины Владимира Зеленского к парламенту Грузии, заявила депутат Саломе Самадашвили:
«Я хотела бы выступить с предложением к спикеру парламента и членам большинства. Наша партия «Лело за Грузию» берет на себя инициативу принять решение и пригласить героически борющегося президента Украины Зеленского выступить перед парламентом Грузии, как он выступал перед законодательными органами многих демократических стран».
По словам Самадашвили, это был бы самый правильный шаг, чтобы продемонстрировать политическую поддержку Украине и показать позицию Грузия, сообщает SOVA.
В Минске нашли повешенным польского дезертира Эмиля Чечко
В Минске обнаружен повешенным бывший польский военнослужащий Эмиль Чечко, который в декабре прошлого года перешел границу и попросил убежища в Беларуси. Об этом сообщил Следственный комитет Беларуси.
В сообщении ведомства говорится, что тело 25-летнего Чечко было обнаружено в квартире, где он жил. Рассматриваются версии как самоубийства, так и убийства. Другие подробности пока не сообщаются.
Как сообщает Белорусская служба Радио Свобода, в последний раз Чечко появлялся на публике накануне, он участвовал в стриме, в котором говорил, что в Украине якобы воюют «польские фашисты».
Польский военнослужащий перешел границу с Беларусью 16 декабря 2021 года. Он заявил, что не согласен с политикой властей Польши. Его выступления неоднократно транслировались по белорусскому телевидению. Дезертир, в частности, утверждал, что польские солдаты якобы расстреляли на границе сотни мигрантов, причем некоторых застрелил он лично. Эти слова ничем не были подтверждены. В Польше против Чечко возбудили уголовное дело за дезертирство.
Грузия не рассматривает вопрос строительства дороги в Чечню
Вопрос строительства автомобильной дороги, соединяющей Грузию с Чечней, никогда не стоял в повестке дня грузинской стороны. Об этом говорится в заявлении министерства регионального развития и инфраструктуры страны. Информацию о том, что Тбилиси допускает реализацию проекта, в ведомстве назвали ложной.
«Хотим отреагировать на сообщения СМИ о том, что в ходе заседания Совета безопасности России обсуждался вопрос строительства грузино-чеченской дороги, и однозначно заявить, что Грузия никогда не рассматривала и не будет рассматривать вопрос строительства дороги, соединяющей с Чечней», – сказано в заявлении.
Как пишет СОВА, в министерстве регионального развития также обратились к СМИ, призвав их, «во избежание введения населения Грузии в заблуждение», не только распространять информацию, но и перепроверять её у официальных ведомств.
Отметим, что вопрос строительства дороги и погранперехода на границе Грузии и Чеченской Республики обсуждался на заседании Совета безопасности РФ, которое прошло в Грозном. Секретарь Совбеза Николай Патрушев и глава Чечни Рамзан Кадыров говорили о «стратегическом значении» дороги и ее важности для выхода на рынки зарубежных стран.
В ходе заседания один из выступающих напомнил, что вопрос об открытии пограничного перехода в 2019 году был поднят на большой пресс-конференции Владимира Путина, и тогда президент РФ назвал эту идею хорошей, хотя в планах министерства транспорта она отсутствовала:
«Целесообразность реализации безусловно существует. Строительство дороги было начато еще в 90-х годах, но было прекращено из-за начала боевых действий. Дорога из Чечни в Грузию имеет очень большое стратегическое значение для Российской Федерации. Оно обеспечивает независимый выход в зарубежные страны: Грузия, Армения, Азербайджан, Турция, Иран».
Как заявил участник заседания Совбеза, «учитывая сложную ситуацию вокруг нашего государства, этот вопрос приобретает еще большую актуальность». В ответ Николай Патрушев сказал, что этот вопрос может быть включен в повестку дня.
О значимости строительства дороги, соединяющей республику с Грузией, в прошлом не раз заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, эта дорога имеет большое значение для Кавказа и ее строительство необходимо. Рамзан Кадыров говорил, что в Грозном «всегда готовы, как только скажет руководство», проложить несколько километров дороги в сторону Грузии.
«Я убежден, что придет время, когда расчистим завалы на дороге, ведущей из Чечни в Грузию, превратим ее в современную трассу дружбы между Россией и Грузией, а со временем и проложим по Аргунскому ущелью железную дорогу, которая свяжет через Грозный Москву, Тбилиси и Турцию!», – говорил Кадыров.
О возможности строительства дороги в 2018 году говорил и глава Росавтодора Роман Старовойт. Чиновник отмечал, что его ведомством будет прорабатываться вопрос о включении трассы из Чечни в Грузию в перечень объектов федерального значения.
В Цхинвали похоронили военного, погибшего на войне в Украине
В Цхинвали сегодня с воинскими почестями похоронили Андрея Бакаева, погибшего на войне в Украине.
Проводить в последний путь Бакаева пришли жители Южной Осетии, президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов, российской посол Марат Кулахметов, представители югоосетинского Минобороны и 4-й военной базы.
Анатолий Бибилов заявил, что Андрей Бакаев – «осетин и русский, настоящий защитник». Югоосетинский лидер посмертно наградил Бакаева медалью «Защитнику Отечества».
«Андрей относится к поколению тех ребят, которые не видели спокойной жизни. Он, не раздумывая, решил помочь братскому народу, который оказался в трудной ситуации, как и другие наши защитники, которые сейчас находятся на передовой. Наша молодежь мужественно борется за свободу. Сегодня очень тяжелое время, мы пока не избавились от коронавируса, началась война. У каждого из нас разрывается сердце. Если бы не было таких людей, как Андрей, мы бы не защитили себя», – отметил Бибилов.
«Он понимал, куда он идет, но воинский долг был превыше всего. Дай Бог, чтобы те молодые люди, которые сражаются за свободу, вернулись живыми, здоровыми и с победой», – добавил он.
35-летний сержант Андрей Бакаев проходил службу в одном из подразделений 58-й армии Вооруженных сил Российской Федерации. У него остались двое детей. Бакаев награжден Орденом Мужества России (посмертно).
Ранее стало известно, что на войну в Украину отправились жители Южной Осетии, контрактники 4-й гвардейской военной базы РФ.
Прима-балерина Ольга Смирнова покинула Большой театр из-за войны
Прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова приняла решение покинуть московскую сцену после начала боевых действий в Украине и продолжить свою карьеру в Нидерландах. Об этом сообщается на сайте Национального балета Нидерландов.
Как отмечается в пресс-релизе, Смирнова выступила против российского вторжения в Украину, что сделало невозможным её дальнейшую работу в России .
1 марта балерина заявила в своём телеграм-канале? "Я никогда не думала, что мне будет стыдно за Россию". "Дело даже не в том, что, наверное, у каждого второго россиянина на Украине живут родные или друзья, не в том, что мой дедушка украинец, а я на четверть украинка, а в том, что мы продолжаем жить в XX веке, хотя номинально перешли в XXI-й. Политические вопросы в современном цивилизованном обществе должны решаться исключительно путем мирных переговоров", — написала она.
Газета The New York Times отмечает, что Смирнова стала одним из самых значительных российских деятелей культуры, покинувших страну из-за войны в Украине. Ольга Смирнова родилась в Санкт-Петербурге в 1991 году. В 2011 она окончила Академию русского балета имени Вагановой и была принята в труппу Большого театра.
Депутат Госдумы предложил «углубить интеграцию России с КНДР»
России следует усилить интеграцию с КНДР и снять с неё санкции. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев, его слова приводит сайт партии. Депутат отметил, что Северная Корея активно выступает за снятие с России международных санкций.
Тайсаев — секретарь ЦК компартии, он избирается в Госдуму с 2011 года, а до этого был членом парламента Северной Осетии. Он заявил, что считает Северную Корею "маяком подлинного социализма во всём мире". Он поблагодарил северокорейский народ за "постоянную поддержку" Москвы.
Партия процитировала обращение Председателя депутатской группы дружбы при Верховном народном собрании КНДР Ли Чхоля к российской Госдуме. В тексте говорится, что Москва и Пхеньян вместе "подвергаются настоящей травле со стороны коллективного Запада".
"Заокеанские негодяи пытаются уничтожить нас санкционными пакетами. Нас окружают цепью недружественных государств", — говорится в обращении северокорейского депутата к Госдуме. Он предложил двум странам "консолидироваться" и "укреплять свою роль на мировой арене".
- Международные санкции против КНДР, к которым присоединилась Москва, введены за развитие Пхеньяном собственных ракетной и ядерной военных программ.
Сейм Литвы призвал ООН объявить над Украиной бесполётную зону
Сейм Литвы единогласно принял резолюцию с призывом к ООН объявить над Украиной бесполётную зону.
В документе говорится, что закрытие неба позволит обеспечить безопасность гуманитарных коридоров для мирных граждан. Кроме того, этот шаг, по мнению депутатов, позволит контролировать безопасность украинских атомных электростанций и ядерных отходов.
Сейм призвал парламенты демократических государств продолжать ужесточение санкции в отношении Москвы и Минска, который поддерживает действия российской армии на территории соседней страны.
По мнению депутатов, от безопасности Украины зависит безопасность стран Балтии. Сейм надеется, что резолюция будет поддержана другими странами мира и в первую очередь странами НАТО.
Россия ввела свои войска на территорию Украины 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Киев неоднократно просил НАТО закрыть небо над страной, чтобы остановить бомбардировки и авианалёты российской армии. Москва утверждает, что атакует исключительно украинские военные объекты, но многочисленные свидетельства говорят о серьезных разрушениях гражданской инфраструктуры.
Путин предложил попавшим под санкции компаниям прийти в Крым
Президент России Владимир Путин предложил попавшим под санкции компаниям выйти на рынок в аннексированный Крым. С 2014 года на полуострове из-за угрозы санкций не работал крупный российский бизнес и государственные компании, включая РЖД и Сбербанк.
На совещании по развитию Крыма и Севастополя российский президент заявил, что введённые против страны ограничения "не только создают проблемы, но и открывают новые возможности", цитирует его ТАСС. В качестве примера он привёл государственный Промсвязьбанк, который должен начать работу в аннексированном регионе "как можно шире и быстрее".
Крым был аннексирован Россией по результатам референдума на полуострове в марте 2014 года. Он был проведён в нарушение законодательства Украины и после того, как основные объекты региона были взяты под контроль российскими войсками. Украина и большая часть стран мира не признают это голосование и его итоги.
Россия требует признания Украиной потери Крыма на переговорах об остановке войны 2022 года. 17 марта пресс-секретарь Путина Дмитрия Песков уточнил, что никаких договорённостей между сторонами не достигнуто.
В Абхазии сообщили о предстоящем подписании соглашения с РФ по гражданству
Готовится к подписанию российско-абхазское Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия.
«Проектом Соглашения предполагается, что Российская Федерация предоставляет гражданам Республики Абхазия право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Условия приема в гражданство Российской Федерации будут установлены президентом Российской Федерации. Упрощенная процедура будет действовать в одностороннем порядке. Проект Соглашения не предусматривает упрощенного порядка приобретения абхазского гражданства и не меняет основания и порядок приобретения абхазского гражданства как в упрощенном, так и в общем порядке», – сказано в заявлении абхазского ведомства.
По информации МИДа, в проекте соглашения закреплена норма, согласно которой лица, имеющие гражданство обеих сторон, проходят военную службу по месту постоянного проживания на момент призыва.
«Лица, состоящие в гражданстве обеих сторон и прошедшие обязательную военную службу в одной из них, освобождаются от призыва на военную службу в другой стороне», – сказано в заявлении.
В проекте соглашения речь также идет о праве на социальное обеспечение, образование и медицинское обслуживание в соответствии с законодательством страны, в которой они постоянно проживают.
«Проект соглашения предусматривает, что в государствах, дипломатические отношения с которыми поддерживает только одна из сторон, либо в которых имеются дипломатические представительства или консульские учреждения только одной из сторон, указанные лица пользуются защитой и покровительством такой стороны в полном объеме», – заявили в абхазском ведомстве и добавили, что соглашение будет подписано с Министерством иностранных дел России.
- Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о двойном гражданстве с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Соглашение было подписано 20 сентября 2021 года.
Независимые социологи: 71% россиян испытывает гордость из-за войны с Украиной
Почти три четверти населения России поддерживают войну с Украиной, испытывая такие позитивные эмоции, как гордость, радость, уважение, доверие и надежду. Об этом свидетельствуют данные двух опросов, проведённых группой независимых российских социологов с интервалом в полторы недели с конца февраля до середины марта. Результаты поступили в редакцию Радио Свобода.
Эта точка зрения различалась в зависимости от возраста, отмечают авторы исследования. Россияне старше 35 лет чаще выражали чувства гордости, уважения и надежды. Респонденты в возрасте до 18 лет были более склонны к обидам и разочарованиям. Двое из пяти россиян выражали беспокойство по поводу войны, и об этих чувствах чаще всего сообщали молодые россияне. Россияне в средних возрастных группах (от 25 до 44 лет) чаще сообщали о чувстве тревоги и страха по поводу военной операции. Больше половины опрошенных старше 55 лет поддерживают войну с Украиной.
Различия между первым и вторым опросами показывают увеличение числа людей, поддерживающих "военную операцию" и независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР". В то же время растет пессимизм в отношении личного финансового положения в связи с введенными в отношении России странами Запада санкциями.
При этом, как отмечают авторы, результаты второго опроса, проведенного 12–13 марта в период ужесточения государственного контроля за средствами массовой информации и свободой слова, следует интерпретировать с учетом возможного влияния страха и социальной предвзятости на отношение к сообщениям.
Опросы также показали, что три четверти населения России узнает новости о войне из телевизора. Из них 87 процентов (и 64 процента всех жителей России) – из государственных телеканалов. 22 процента россиян пользуются радиоприемником для получения новостей, и только один процент респондентов получает доступ к информации на коротких волнах. Использование VPN для новостей о “военной операции”, по данным авторов исследования, составляет пять с половиной процентов. Из тех, кто вообще использует интернет, чтобы узнавать новости о войне, 37 процентов не знают, что такое VPN. Ютьюбом пользуются 11 процентов респондентов, телеграмом – семь.
По мнению социологов, молодые россияне в возрасте до 35 лет с большей вероятностью будут с некоторым или полным недоверием относиться к новостям об Украине по сравнению со старшим поколением. В то же время авторы исследования отмечают, что молодые россияне в возрастной группе от 18 до 24 лет чаще выражали безразличие к происходящему в Украине.
Отвечая на вопрос о том, как на них влияют действия президента России, треть респондентов заявили, что твёрдо верят, что Путин работает в их интересах, а ещё 26 процентов говорят, что он в какой-то степени работает в их интересах. В целом большинство россиян считают, что было бы лучше, если бы Путин оставался президентом как можно дольше. Это мнение наиболее распространено среди телевизионной аудитории. Россияне, которые полагаются на личные связи и цифровые платформы, воспринимают президента иначе, говорится в исследовании независимых российских социологов.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан.
Глава МВД Грузии рассказал об усилении контроля на госгранице
Грузия усилила контроль на государственной границе, заявил глава МВД страны Вахтанг Гомелаури, выступая в парламенте. Гомелаури вновь опроверг сообщения о том, что граждане России массово приезжают в Грузию.
По его словам, поток прибывающих в Грузию граждан РФ даже на 50% ниже, чем за аналогичный период 2019 года, то есть до закрытия страны из-за пандемии коронавируса.
Гомелаури также отметил, что российские граждане чаще всего приезжают в Грузию через третьи страны, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Говоря о границе, хотел бы отреагировать на недавнюю информацию о пересечении границы гражданами Российской Федерации. Общеизвестно, что граница в основном была закрыта из-за пандемии в 2020-2021 годах. Я сравню аналогичные периоды 2019 и 2022 годов и скажу вам, что сегодня этот показатель на 50% меньше, чем тогда.
Увеличение количества случаев пересечения государственной границы Грузии гражданами Российской Федерации наблюдается из третьих стран, что обусловлено закрытием воздушного пространства для РФ различными странами.
Граждане Российской Федерации, в основном этнические северокавказцы, въезжают в Грузию из Турции через ТПП «Сарпи» и возвращаются в Россию транзитом через пункт пропуска «Дарьял», — сказал глава МВД.
Глава МВД также вновь опроверг доводы оппозиции, которая видит угрозы в массовом прибытии россиян в Грузию.
«Усилен контроль на государственной границе. Как вам известно, ни одно государство, не обеспечивает контроль государственной границы на 100%, даже те страны, которые больше и сильнее нас. Несмотря на это, МВД совместно с СГБ Грузии проводит все мероприятия по превенции», — заявил Гомелаури.
По словам министра, усилен контроль как на официальных пропускных пунктах, так и на «зеленой границе» – пешеходных тропах на приграничной местности.
Ранее Служба госбезопасности Грузии назвала дезинформацией сообщения о массовом и бесконтрольном въезде в страну граждан России и Беларуси.
А в правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что количество посещающих Грузию россиян не увеличилось на фоне событий на Украине. Цифры примерно те же, что были в январе и феврале. По данным председателя парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, с 24 февраля страну посетили около 15 тысяч россиян.
Владелец IDS Borjomi Фридман: находящиеся под санкциями олигархи не имеют влияния на Путина
Российский миллиардер, основатель "Альфа-банка" и владелец компании IDS Borjomi Михаил Фридман впервые с начала войны с Украиной и введения против него санкций дал интервью Bloomberg Businessweek.
Бизнесмен назвал западные ограничения в отношении российских предпринимателей нелогичными. Европа ошибочно считает, что бизнесмены могут повлиять на решение президента России Владимира Путина о ведении боевых действий в соседней стране, считает олигарх.
Издание пишет, что Фридман оказался в странном положении. На следующий день после ввода санкций миллиардер, проживающий в Лондоне, обнаружил, что его банковская карта не работает. После блокировки счетов Фридман должен обратиться к британскому правительству для получения разрешения на использование денег. Лондон может ограничить расходы миллиардера суммой в две с половиной тысячи фунтов, отмечает Bloomberg Businessweek.
По словам Фридмана, он пытается разобраться с оплатой даже незначительных расходов – в частности, услуг уборщицы. Бизнесмен признался, что решение таких вопросов стало для него неожиданным.
У Фридмана есть гражданство Израиля, но там нет жилья. Купить его бизнесмен не может, так как его счета заблокированы. При этом миллиардер отметил, что его проблемы – это "ничто" по сравнению с тем, что происходит на территории Украины.
Кроме того, Фридман сказал, что надеялся защититься от санкций благодаря партнёрствам с западными компаниями, но этого не случилось. "Я не знаю, как жить дальше", — приводит слова миллиардера Bloomberg Businessweek.
Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. В ответ страны США и страны Запада ввели против Москвы санкции, которые также затронули российских олигархов. Михаил Фридман попал под санкции ЕС 28 февраля. 15 марта ограничения в отношении миллиардера ввела Великобритания.
Югоосетинский КГБ о ситуации в ЦИКе: идёт доследственная проверка
В Комитете государственной безопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили, что организовали доследственную проверку после заявления члена Центризбиркома о пропаже нескольких подписных листов в поддержку одного из кандидатов в президенты. Об этом говорится в сообщении югоосетинского ведомства.
«16 марта в комитет обратился член Центральной избирательной комиссии, сообщивший о пропаже нескольких подписных листов в поддержку одного из кандидатов в президенты. В рамках указанного заявления КГБ РЮО инициирована доследственная проверка, в ходе которой проведены первичные мероприятия, в т. ч. выемка части служебной документации ЦИК, осуществленная в строгом соответствии с процессуальными требованиями. В настоящее время продолжаются мероприятия, по результатам которых будет принято соответствующее решение», – сказано в сообщении.
Там отметили, что комитет реализует свою деятельность в строгом соответствии с действующими законами.
«В рамках своей работы органами КГБ объективно исследуются все обстоятельства поступающих материалов в контексте обеспечения государственной безопасности. При этом любые нарушения конституционных прав и свобод жителей Республики полагаем неприемлемыми. С учетом сложной геополитической ситуации, считаем непозволительным любые действия, способствующие обострению общественно-политической ситуации в Республике в период проходящих выборов президента. В связи с этим в интересах стабильности настоятельно призываем воздержаться от излишней политизации деятельности госорганов по обеспечению безопасности и законности избирательного процесса», – подчеркнули в ведомстве.
По информации югоосетинских Telegram-каналов, в КГБ обратился член ЦИК Игорь Чочиев – представитель югоосетинского лидера Анатолия Бибилова, который баллотируется на второй президентский срок.
Как сообщалось ранее, югоосетинский ЦИК допустил до президентских выборов лишь 5 из 17 кандидатов. Среди кандидатов, не прошедших регистрацию – экс-министр обороны Ибрагим Гассеев; депутат Давид Санакоев и вице-спикер парламента Владимир Келехсаев.
Накануне ночью к зданию ЦИК прибыли оппозиционеры, в том числе экс-президент Эдуард Кокойты.
«То, что сейчас там происходит, не иначе как правовым беспределом назвать нельзя! О каких легитимных выборах после этого может идти речь? Призываю всех сохранять спокойствие, а действующему президенту советую не испытывать терпение народа! Мы никому не дадим возможность нарушать конституционное право народа!» – написал Кокойты в Telegram-канале.
Президентские выборы должны пройти в Южной Осетии 10 апреля.
В России возбуждены первые дела по статье о «фейках» о российской армии
Следственный комитет России возбудил три уголовных дела о распространении "заведомо ложной информации" о действиях российской армии. Это первые известные случаи применения недавно принятой статьи об уголовном наказании за распространение фейк-ньюс про армию, сообщает "Коммерсантъ".
Два дела возбуждены в Томской области на основании материалов ФСБ, личности подозреваемых не раскрываются.
В отношении томича и жительницы закрытого города Северска, личности которых не раскрываются, дела возбуждены по первой части новой статьи. Она предусматривает наказание до трёх лет лишения свободы.
По предварительным данным следствия, житель Томска разместил в интернете "заведомо ложную информацию" об участии российских войск на территории Украины, якобы полученную от очевидцев с места событий.
Жительница Северска, как утверждают органы следствия, опубликовала "ложную информацию" об армии России в одном из мессенджеров. В правозащитном проекте "ОВД-Инфо" предполагают, что подозреваемой жительницей Северска может быть активистка Марина Новикова – автор оппозиционных каналов в телеграме и на ютьюбе.
Что именно следствие сочло "заведомо ложной информацией", на сайте ведомства не уточняется. У обоих подозреваемых прошли обыски, суд запретил им определённые действия.
Третье дело завели в Следственном комитете России на известного блогера, автора популярных кулинарных книг Вероники Белоцерковской. Ей может грозить до десяти лет колонии.
Дело возбуждено на основании записей Белоцерковской в инстаграме, говорится в сообщении СК. В ведомстве утверждают, что там содержались заведомо ложные сведения об использовании российской армии для уничтожения городов и мирного населения Украины, в том числе детей.
Белоцерковская, которая живёт во Франции, рассказала изданию, что узнала про уголовное дело из телеграм-каналов.
Она прокомментировала возбуждение дела словами: "Меня официально объявили порядочным человеком!"
- 4 марта Госдума единогласно и сразу в трех чтениях одобрила изменения в Уголовный кодекс РФ. Согласно поправкам, за "распространение фейков о военной операции, призывы к санкциям и дискредитацию Вооруженных сил России" могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
- Поправки также коснулись Кодекса об административных правонарушениях, в который ввели статью "О публичных призывах, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ" (ст. 20.3.3 КоАП). За две недели в России было составлено не менее 180 протоколов по этой статье, а общая сумма штрафов достигла 625 тысяч рублей.
- 24 февраля президент Владимир Путин объявил, что Россия начнет так называемую властями "специальную военную операцию" на территории Украины.
Разведка США: в войне с Украиной погибли семь тысяч российских военных
С начала военного вторжения России на территорию Украины погибли более семи тысяч российских военнослужащих. Это больше чем общее число американских солдат, убитых за 20 лет боевых действий в Ираке и Афганистане, пишет The New York Times со ссылкой на данные разведки США.
По данным газеты, ранения получили от 14 до 21 тысячи российских солдат. Всего войне на территории Украины задействованы до 150 тысяч российских военных, отмечает The New York Times.
Источники обращают внимание, что данные о потерях российской армии приблизительны и составлены на основе данных из открытых источников, в том числе Минобороны Украины, и спутниковых снимках.
Представители Минобороны США полагают, что большое число погибших может сказаться на моральном духе российских военнослужащих, часть из которых не понимает, за что они воюют.
Власти Украины утверждают, что с начала вторжения Россия потеряла почти 14 тысяч солдат. Минобороны России заявляет о более чем 18 тысяч потерь у украинской стороны.
Минобороны России лишь однажды заявляло о потерях. 2 марта ведомство сообщило о гибели 498 военнослужащих. Минобороны Украины своих данных не раскрывало. Президент Украины Владимир Зеленский ранее на этой неделе заявил о гибели 1300 украинских солдат.
Во время боевых действий проверить информацию конфликтующих сторон не представляется возможным.
Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают.
Саакашвили: планируется провокация, РФ потребует от Грузии объявить нейтралитет
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на судебном процессе в Тбилисском городском суде заявил, что Россия планирует провокацию против Грузии.
«Планируется провокация на оккупированных территориях и у разделительной линии. В этой провокации обвинят грузинские оппозиционные группы, после чего правительство России потребует от правительства Грузии незамедлительно объявить нейтралитет. Правительство Грузии будет готово объявить нейтралитет, а также практически завершить деятельность оппозиции в Грузии», – сказал Саакашвили.
Экс-президент говорит, что ФСБ России подготовила провокационный клип, в котором говорится о необходимости вернуть грузинские территории.
На судебном заседании по делу о незаконном пересечении государственной границы Саакашвили также поддержал призыв Католикос-Патриарха всея Грузии и помолился за мир в Украине.
Премьер-министр Польши посетит Грузию с рабочим визитом
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сегодня, 17 марта, посетит Батуми с однодневным рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Грузии, а также в посольстве Польши в Тбилиси.
В рамках визита состоится встреча Моравецкого с его грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили. Стороны проведут переговоры с глазу на глаз, а также в расширенном составе, после чего выступят с совместным заявлением.
По данным посольства Польши, премьер-министры обсудят действия международного сообщества против российской агрессии в Украине, а также итоги встречи Моравецкого с президентом Украины Владимиром Зеленским – польский премьер прилетит в Батуми после визита в Киев. Премьер Польши коснется вопроса присоединения Грузии к широкому спектру антироссийских санкций. До настоящего времени власти в Тбилиси отказывались вводить ограничительные меры против Москвы, напоминает СОВА.
Премьер-министры также обсудят вызовы, связанные с евроатлантическими устремлениями Тбилиси, в частности, недавнюю заявку Грузии на получение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.
Кроме того, сообщается, что в Батуми Моравецкий и Гарибашвили откроют памятник бывшему президенту Польши Леху Качиньскому.
В Грузии опровергли сообщения о запрете транзакций из Европы
Национальный банк Грузии заявляет, что распространяемая в последние дни информация о запрете транзакций из европейских стран в Грузию является дезинформацией. По заявлению Нацбанка Грузии, «это ложь и попытка ввести граждан в заблуждение».
«Учитывая повышенные риски в регионе, как иностранные, так и грузинские банки анализируют, насколько приемлемы для них затрачиваемые ресурсы, которые требуются для определения соответствия санкциям конкретных транзакций.
На основе этой оценки и внутренней политики и процедур, коммерческие банки принимают решения о конкретной транзакции. Примером тому является распространенная в интернете информация о прекращении одним из шведских коммерческих банков операций для физических лиц в направлении Грузии.
Отметим, что целый ряд других банков Швеции, а также финансовые учреждения Европы и США продолжают осуществлять переводы в Грузию в стандартном режиме.
Национальный банк, как регулятор финансового сектора, придерживается всех стандартов и международных резолюций, что исключает осуществление любого рода подпадающих под санкции операций в банковском секторе Грузии», — сказано в заявлении регулятора.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», ранее грузинские СМИ сообщили, что один из крупнейших банков Швеции – Handelsbanken, решил ограничить финансовые операции в Грузии и Армении, объяснив это возможностью переадресации переводов в Россию.
В шведском банке сочли, что осуществлять строгий контроль за банковскими операциями между странами довольно сложно, поэтому предпочли отключить Грузию, Армению и ряд других стран от системы.
В письме, разосланном клиентам, Handelsbanken уведомляет, что с 21 марта прекратит финансовые транзакции с Грузией и Арменией.
«Подтверждаем, что мы ограничиваем возможность платежей с Грузией и Арменией. Видя повышенный риск транзитных переводов в страны, находящиеся под санкциями, мы приняли это решение, чтобы полностью соблюдать введенные санкции», – заявил заместитель начальника отдела платежей Handelsbanken Бени Йохансон.
При этом он отметил, что запрет коснется лишь небольшого числа потребителей, большинство из которых являются корпоративными клиентами. Тем не менее, в банке отмечают, что пройдя определенную процедуру идентификации-проверки, он сможет сделать исключение для части клиентов, находящихся в зоне ограниченного доступа.
Джо Байден назвал Владимира Путина «военным преступником»
В среду президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что считает президента России Владимира Путина "военным преступником". Как отмечает агентство Reuters, Байден впервые использовал такую риторику в отношении Путина в контексте вторжения российских войск на территорию Украины.
В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире".
В прошлом году Байден, отвечая на вопрос, считает ли он Путина "убийцей", ответил "да". Президент России, комментируя это, процитировал детскую поговорку времён СССР: "кто как обзывается, тот так и называется".
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