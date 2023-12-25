Шойгу сообщил Путину о взятии Марьинки в Донецкой области

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о полном переходе города Марьинка в Донецкой области под контроль российских войск.

По словам Шойгу, взятие Марьинки позволило отодвинуть украинскую артиллерию от Донецка. Путин в ответ заметил, что российские войска «получают возможность выходить на более широкий оперативный простор».

Представитель ВСУ Александр Штупун в эфире телемарафона назвал сообщение Шойгу о полном захвате Марьинки некорректным.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский в рождественском поздравлении сообщил, что украинские военные сбили пять российских самолетов. Генштаб ВСУ в своей сводке на 25 декабря отмечал, что российские войска пытаются наступать по всей линии фронта.

В условиях боевых действий оперативно подтвердить информацию воюющих сторон невозможно.