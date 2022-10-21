Шведские дорожные камеры находят в российских беспилотниках

В Швеции участились случаи кражи фотокамер дорожной полиции с автомобильных трасс. Об этом сообщает газета Aftonbladet. В то же время Министерство обороны Украины утверждает, что обнаружило камеры похожей модели в сбитых российских беспилотных летательных аппаратах. Шведская сторона подтвердила, что ей известна эта информация.

По заявлению шведской полиции, за последние месяцы с автодорог страны пропало более 100 приборов автоматического контроля скорости. Как уточнила представитель Шведской транспортной администрации Ева Лундберг, некоторые из них потом находят вскрытыми: из них удалены именно фотокамеры, а остальные части аппаратуры - радары и процессоры, - остаются нетронутыми.

В Украине было опубликовано видео с разборкой разбившегося российского беспилотника «Орлан». Летательный аппарат сделан во многом кустарно. На кадрах видно, что в дрон вмонтирована фотокамера похожего типа.

Пресс-секретарь шведской полиции безопасности (Säpo) Фредрик Хультгрен-Фриберг заявил, что в ведомстве осведомлены о связи между кражами на шведских дорогах и российскими беспилотниками, но подчеркнул, что не вправе разглашать подробности разведывательной работы.