Швеция построит две подлодки для мониторинга операций России

Швеция впервые за 30 лет построит две подводные лодки для патрулирования восточных рубежей НАТО и отслеживания возможных морских операций со стороны России. Об этом сообщает Politico.

66-метровые дизель-электрические субмарины типа А26, Blekinge и Skåne планируют спустить на воду в 2027 и 2028 годах. Они будут нести боевое дежурство в Балтийском море вместе с четырьмя субмаринами, которые уже есть в шведском флоте. Blekinge и Skåne станут первыми подлодками, построенными Швецией с середины 1990-х годов.

Балтийское море - сложная среда для подлодок, так как изменяющийся уровень соли в нем влияет на работу гидролокации, пишет Politico. Кроме того, из-за мелководья и интенсивного движения судов в этой акватории высок риск столкновений.

Строительством субмарин занимается компания Saab. Она утверждает, что подлодки идеально подходят для балтийских условий, в том числе, за счет своих габаритов и обновленной воздухонезависимой энергетической установки, которая позволяет субмаринам долгое время не подниматься на поверхность без необходимости.

Politico обращает внимание, что сообщение о модернизации шведского флота поступило на фоне недавнего сообщения о пополнении российского флота новыми подлодками. В декабре прошлого года президент России Владимир Путин посетил Северодвинск, где ему показали две новых субмарины «Александр III» и «Красноярск».

По данным Швеции, к 2030 году у российского военно-морского флота будет 50 подводных лодок.