Швейцария и Австрия присоединятся к европейскому соглашению по ПВО

В пятницу 7 июля министр обороны Швейцарии Виола Амхерд и министр обороны Австрии Клаудия Таннер совместно со своим германским коллегой Борисом Писториусом подписали в Берне заявление о намерениях присоединиться к европейскому соглашению по ПВО European Sky Shield Initiative (ESSI). Таким образом в проекте теперь будут принимать участие 19 стран.

Система защиты европейского неба от воздушной опасности была инициирована Германией. Проект призван поддерживать НАТО при создании безопасного воздушного пространства над Европой. Sky Shield стал ответом на изменившиеся в результате полномасштабной войны России в Украине условия стратегической безопасности. В рамках проекта планируется закупить израильские противоракетные системы «Хец».

В настоящее время небо на Европой недостаточно защищено от баллистических ракет, которые могут достигать значительной высоты на протяжении полета, отмечает Tagesschau. Существуют лакуны и при отражении дронов и крылатых ракет.

Австрия и Швейцария выразили желание присоединиться к соглашению несмотря на свою позицию нейтралитета. Однако министры обороны этих стран подчеркнули при подписании заявления о намерениях, что углубленное сотрудничество с НАТО не означает изменения прежних установок. Речь идет лишь о взаимодействии при обучении военных, поддержке пунктов дислокации и логистики. Министр обороны Австрии назвала соглашение «историческим». По ее словам, это важный шаг и «важный знак, что Австрия готова совместно усиливать воздушную оборону в Европе».

«Война в Украине наряду с прочим совершенно ясно показала, что ранее противовоздушной обороне в Европе придавалось недостаточно значения», – заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.