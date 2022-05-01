Швейцарская газета пишет о «сыновьях Путина», родившихся в 2015 и 2019-м

Швейцарская газета SonntagsZeitung в воскресенье выступает с утверждением, что у президента России Владимира Путина в 2015 и 2019 годах родились двое сыновей, один из них - в Швейцарии. По утверждениям издания, родила мальчиков бывшая олимпийская чемпионка Алина Кабаева, о близости которой к Путину в последнее время писали многие западные СМИ. Швейцарская газета ссылается на источник - знакомого врача, который, как утверждается, оба раза принимал роды. Газета пишет, что не раскрывает фамилию врача и знакомого по их просьбе.

Врач, как утверждается, родом из России и в юности была знакома с Путиным, но уже давно эмигрировала в Швейцарию. По словам источника, швейцарский город Лугано был выбран как место рождения ребенка в 2015 году, чтобы сохранить все в тайне. Это удалось не вполне: о том, что Кабаева родила сына (по некоторым сообщениям - близнецов, это, как утверждает SontaggsZeitung, неправда), сообщил тогда ряд СМИ. Тогда же появились спекуляции, что отцом может быть Путин. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тогда это отрицал.

Через четыре года Алина Кабаева снова родила, но на этот раз в Москве, по словам источника, это было «решение президента». Утверждается, что во время обеих беременностей Кабаева несколько раз приезжала в Лугано, но Путина с ней не было. Издание Wall Street Journal недавно также писало о том, что Кабаева много времени проводила в Швейцарии в особняке «с высокими стенами и вертолетной площадкой».

Швейцарское издание не получило комментариев представителей Кабаевой или Путина.

Как писала на этой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники, Совет национальной безопасности США недавно остановил введение санкций против Кабаевой. Высшие американские чиновники опасались реакции со стороны президента России Владимира Путина и дальнейшего обострения отношений с Россией – утверждается в статье, где также упоминается о публикациях СМИ о том, что спортсменка может быть матерью детей Путина.