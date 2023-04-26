Си Цзиньпин впервые поговорил с Зеленским после начала войны

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским после начала февральского вторжения в Украину. Об этом Зеленский рассказал в своём твиттере. Пекин направит в Киев спецпредставителя, который проведёт переговоры со сторонами войны, — передаёт агентство «Синьхуа».

Зеленский назвал разговор с Си «длинным и содержательным», его пресс-секретарь уточнил, что разговор продолжался почти час.

«Верю, что этот звонок, а также назначение посла Украины в КНР дадут мощный толчок для развития наших двусторонних отношений», — заявил украинский лидер.

В Офисе президента пообещали раскрыть подробности беседы позднее, — передаёт «Украинская правда».

В марте, перед визитом Си в Москву, газета The Wall Street Journal сообщала, что председатель КНР запланировал беседу с Зеленским. Издание отмечало, что беседа должна продемонстрировать усиление роли Пекина в переговорных процессах о мире.

В феврале Китай представлял свой мирный план для завершения войны. Пекин предложил прекратить огонь, начать мирные переговоры и ликвидировать гуманитарный кризис, — критики отмечали, что документ состоит из общих фраз и не предлагает пути их реализации.