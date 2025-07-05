«Сильная Грузия» будет участвовать в выборах в органы местного самоуправления

Коалиция «Сильная Грузия» подтверждает, что будет участвовать в выборах в органы местного самоуправления 2025 года. Об этом на состоявшейся 5 июля пресс-конференции заявил один из лидеров партии Ираклий Купрадзе:

«Мы вступаем в борьбу с российским режимом. Мы выбираем борьбу и на другом поле. Отождествлять эти выборы с местными выборами – преступление, это борьба на де-факто выборах. Мы объявили борьбу на де-факто выборах с де-факто правительством, борьба будет продолжаться до конца, до победы».

Днем ранее Михаил Кавелашвили пообещал помиловать заключённых политиков, если те согласятся принять участие в предстоящих муниципальных выборах. Соответствующее заявление президент, чью легитимность не признают оппозиция и часть грузинской общественности, опубликовал на своей странице в Facebook.

Позже Ираклий Купрадзе заявил, что «обращения с прошением о помиловании к нелегитимному президенту не будет». Оппозиционер назвал это «неудачной попыткой Кавелашвили, которая является демонстрацией страхов Иванишвили».

За четыре месяца до местных выборов в тюрьме одновременно находятся восемь политиков. Шестеро из них - лидеры разных оппозиционных политических партий. Все они находятся в заключении за неявку в парламентскую следственную комиссию, легитимность которой они не признают.

Некоторые находились в предварительном заключении, но к настоящему моменту все восемь уже приговорены к тюремному заключению. Об участии в выборах размышляет партия «Лело», лидеры которой Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе также приговорены к тюремным срокам.

Среди восьми партий, которые отказываются участвовать в выборах в органы местного самоуправления, поскольку считают, что это «создаст видимость легитимности незаконного российского режима», следующие:

«Площадь Свободы» (бывший член коалиции «Сильная Грузия»)

«Европейская Грузия»

«Единое национальное движение»

«Стратегия Агмашенебели»

«Ахали»

«Гирчи-Больше Свободы»

«Дроа»

«Федералисты»

4 июля к 8 месяцам лишения свободы был приговорен экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили. Он стал восьмым оппозиционным политиком, получившим тюремный срок за неявку на заседание комиссии, которую возглавляет Тея Цулукиани.