Сильный ливень стал причиной наводнения в Гагрском районе. 9 июля в МЧС самопровозглашенной республики Абхазия сообщили о подтоплении объектов общественного питания, магазинов, первых этажей жилых домов, автомобильных дорог. Ведомство рекомендовало жителям и гостям Абхазии воздержаться от поездок в Гагрский район из-за сложных погодных условий. О пострадавших не сообщается.

Из-за затопления распределительных подстанций была прекращена подача электроэнергии в некоторые населенные пункты Гагрского района и Пицунды.

В ночь на понедельник в компании «Черноморэнерго» заявили о восстановлении электроснабжения порядка 70% потребителей в Гагре и Гагрском районе. Однако утром 10 июля стало известно о повреждении высоковольтной линии «Очамчира» – без подачи электроэнергии остались Гудаутский, Гагрский и часть Сухумского района.

Главный инженер Абхазской железной дороги Леонид Куруа 9 июля сообщил «Интерфаксу», что из-за размыва путей на нескольких железнодорожных участках в Гагрском районе в Абхазии приостановлено движение поездов. По его словам, на поврежденных участках железной дороги ремонтные бригады приступили к восстановительным работам.

В районы, пострадавшие от стихии, направлены дополнительные бригады МЧС и специальная техника, сообщил журналистам руководитель пресс-службы ведомства Роман Лабия.

Министр туризма Теймураз Хишба рекомендует на некоторое время закрыть все пляжи в Абхазии. Он отметил, что ситуация сейчас не критичная, но необходим контроль.