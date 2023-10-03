Симоньян предложила взорвать ядерную бомбу над Сибирью

Главный редактор государственного телеканала Russia Today и информационного агентства «Россия сегодня» в авторской программе «Ч.Т.Д.» выступила с идеей произвести ядерный взрыв на российской территории, как она выразилась - «где-нибудь над Сибирью». Таким образом, по мнению Симоньян, будет наказан «коллективный Запад», с которым, по словам главреда RT, воюет Россия.

Издание The Insider цитирует заявление Симоньян, адресованное лидерам западных стран, почти полностью:

«Дорогие и уважаемые бывшие партнеры, называя вещи своими именами, вы ведете войну с нами, а мы вынуждены вести войну с вами, со всеми вытекающими. И для этого не обязательно даже, как, царствие ему небесное, Жириновский требовал - вместе долбануть по Вашингтону... Мне тут один умный человек рассказал то, о чем я даже не догадывалась и не знала. Если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, то ничего страшного на земле не будет.

Ни ядерной зимы, которую все боятся, ни чудовищной радиации, которая убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение десяти лет от онкологии, - ничего этого. А будет выведена из строя вся радиоэлектроника, все спутники, вот эта камера, на которую я сейчас снимаю, телефон, который рядом со мной лежит... И мы вернемся с вами в год какой-нибудь 1993-й - проводные телефоны, «двушечка» в телефоне-автомате... Я вам скажу: чудесно же жили, правда, я даже обрадуюсь. Как минимум мне не придется объяснять своим детям, почему у всех есть гаджеты, а у них нет... (Симоньян в дальнейшем пояснила, что запрещает своим детям пользоваться гаджетами, - Прим.РС). Эта опция - она остается, и это еще самое гуманное. Самая такая, знаете, травоядная опция. Я не вижу никакого исхода, кроме приблизительно такого, нравится мне это или нет».

Отмечается, что Симоньян не назвала имя человека, который рассказал ей о существующей идее ядерного взрыва над Сибирью, и не уточнила, является ли он должностным лицом.

На заявление главного редактора Russia Today уже отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что Симоньян не работает в российских органах власти и не отображает официальную позицию Кремля.