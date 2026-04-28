Синод ГПЦ определил трех кандидатов на патриарший престол

Священный Синод Грузинской православной церкви определил трех кандидатов на пост Католикоса-Патриарха всея Грузии. По итогам тайного голосования наибольшую поддержку получил местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири) – за его кандидатуру проголосовали 20 архиереев.

По семь голосов каждый получили митрополит Руис-Урбнисский Иов (Акиашвили) и митрополит Потийский и Хобский Григол (Бербичашвили).

Среди кандидатов также рассматривались епископ Цалкский Григол Кация, епископ Маргветский и Убисский Мелхиседек Хачидзе, а также епископ Бельгийской и Голландской епархии Досифей Богверадзе.

Отдельное обсуждение на заседании вызвал вопрос участия в голосовании митрополита Чиатурского и Сачхерского Даниела Датуашвили и митрополита Никозского и Цхинвальского Исаии Чантурия. Им не было предоставлено право участвовать в процедуре. По словам митрополита Николоза Пачуашвили, в одном случае препятствием стало возрастное ограничение, а в другом – отсутствие диплома.

Всего в составе Синода – 39 архиереев. По данным службы по связям с общественностью Патриархии, на заседании присутствовали 38. Отсутствовал митрополит Цилканский и Душетский Зосиме (Шиошвили). Причину его отсутствия Патриархия официально не назвала, однако, по информации источника Радио Свобода, 74-летний митрополит не смог присутствовать из-за проблем со здоровьем.

Заседание Синода началось во второй половине дня. Архиереи должны были сначала определить круг претендентов на патриарший престол, а затем тайным голосованием выбрать из них троих финалистов.

Согласно церковной процедуре, новый патриарх будет избран на расширенном собрании из числа этих трех кандидатов. Если соотношение голосов сохранится, митрополит Шио может победить уже в первом туре и стать 142-м Католикосом-Патриархом Грузии под именем Шио III. Новый предстоятель Грузинской православной церкви должен быть избран до 17 мая.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта 2026 года в возрасте 93 лет. Патриарх возглавлял Грузинскую церковь с 1977 года. Он был похоронен 22 марта в Сионском кафедральном соборе в Тбилиси.