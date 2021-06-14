Россия и США увеличили число развернутых ядерных боеголовок

Количество развернутых единиц ядерного оружия в мире выросло с 3720 до 3825. Около 2 тысяч боеголовок находились в состоянии повышенной готовности — почти все они принадлежат России и США. Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном 14 июня. При этом общее число единиц ядерного оружия в мире уменьшилось с 13 400 до 13 080.

По данным экспертов SIPRI, Россия уменьшила общее число боеголовок на 120, включая те, которые находятся в составе оперативных сил, хранятся, ожидают демонтажа или списаны, США - на 250.

В то же время , российский ядерный арсенал увеличился на 180 боезарядов за счёт принятия на вооружение новых межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования с несколькими боеголовками.

Авторы доклада отмечает, что на Россию и США приходится более 90 процентов мирового ядерного оружия, а Москва и Вашингтон придают все больше значения ядерному оружию в своих стратегиях национальной безопасности. Семь ядерных держав создают новые системы или заявляют о подобных планах, среди них Великобритания, Китай, Индия и Пакистан.

Сейчас запасы ядерного оружия в США и России находятся в пределах, установленных Договором об ограничении стратегических наступательных вооружений - СНВ-3, подписанным в 2010 году, подчеркивает SIPRI. Соглашение предусматривает взаимное сокращение Россией и США арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Документ обязывает стороны обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей. Вашингтон и Москва в феврале продлили срок действия договора на 5 лет за считанные дни до его истечения.