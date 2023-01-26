Сирот из Херсона вывезли в детдом, против которого в России ведется следствие

Российские власти перевезли из Херсона в аннексированный Крым не менее четырнадцати сирот в возрасте от двух до пяти лет, разместив их в детском доме «Елочка», против которого ведется следствие по делу о ненадлежащем уходе за детьми. Местонахождение сирот установило издание «Верстка».

СМИ отмечает, что детский дом «Елочка», находящийся в Симферополе, специализируется на работе с детьми с поражениями центральной нервной системы, ВИЧ, нарушениями психики, поведения, слуха и зрения. При этом согласно уставу учреждения, оно должно воспитывать в детях «высшие нравственные чувства», «патриотизм и гражданственность», а также формировать у них представление о том, что «Крым находится на юге России».

Два года назад несколько приемных родителей, забравших из детдома сирот на свое попечение, обратились в прокуратуру, Следственный комитет и Минздрав с требованием провести проверку учреждения. По словам обратившихся с жалобами, дети, которых они забрали из «Елочки», находились в крайней степени истощения, самостоятельно не ели, не говорили, а также всего боялись. Медобследование обнаружило у одного из сирот дистрофию, обезвоживание, рахит, отсутствие мышечного каркаса и деформацию черепа. Тем не менее, в 2020-м году проверки, которые провели надзорные органы, ни к чему не привели. Только в этом году, со второй попытки, Следственный комитет начал официальное расследование.