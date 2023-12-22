«Система»: Медведчук участвует в захвате активов в России и в Донбассе

Бывший украинский депутат Виктор Медведчук, который после обмена пленными в сентябре 2022 года живёт в Москве, участвует в переделе собственности в России и на контролируемых Москвой территориях Украины.

Как выяснили журналисты-расследователи проекта «Система», Медведчук, которого СМИ называют кумом Путина, при посредничестве крупных государственных компаний и российских силовых структур захватывает активы в сфере нефтяной промышленности, крупной недвижимости и металлургии.

С именем Медведчука расследователи связывают захват нефтяной компании «Дулисьма» в Иркутской области и «Каюм Нефть» в Ханты-Мансийском автономном округе. Ещё одним источником доходов Медведчука «Система» называет донецкую металлургию.

Незадолго до начала полномасштабной войны в Украине контроль над экспортом угля в регионе перешел от живущего в Москве украинского бизнесмена Сергея Курченко к компании «Донские угли», которую связывают с Медведчуком (там это отрицают). С приближённым бизнесмена сравнивают и компанию «Флоранс», оказывающую логистические услуги. по перевозке угля, кокса, чугуна и стали. В октябре 2023 года приближённый Медведчука стал совладельцем компании «Индустриальные инновации». Фирма с таким же названием управляет Днепрорудненским железорудным комбинатом в Запорожской области, одним из крупнейших производителей железной руды в регионе.

Из всего этого журналисты «Системы» делают вывод, что Медведчук стал «новым бенефициаром экономики Донбасса», вытеснив из региона бывшего президента Украины Виктора Януковича.

У Медведчука и его семьи, как пишет «Система», есть интересы и в Москве. В начале 2021 года связанная с Медведчуком компания купила за 500 миллионов рублей площади в одном из самых дорогих небоскребов «Москва-Сити». Жена Медведчука Оксана Марченко стала владелицей пяти гектаров земли на Лужнецкой набережной и четырех гектаров земли рядом с бывшим заводом ЗИЛ в Москве.

Эти участки принадлежали московскому предприятию «Гелиймаш», которое разрабатывает криогенные системы для Минобороны России и Роскосмоса. Жена Медведчука получила их в 2020 году, когда стала совладелицей завода «Гелиймаш».

Медведчук долгое время считался одним из самых влиятельных политиков Украины. Он возглавлял администрацию второго президента Леонида Кучмы, был депутатом Верховной рады четырёх созывов, дважды был заместителем её председателя.

До начала полномасштабного российского вторжения Медведчук возглавлял партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» и неоднократно встречался с Владимиром Путиным. Оппоненты называли его пророссийским политиком. В 2021 году украинские спецслужбы обвинили его в госизмене и отправили под домашний арест.

После российского вторжения Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. В апреле 2022 года его вновь задержали, а в сентябре передали России, обменяв более чем на 200 украинских военнопленных, защитников «Азовстали». В январе он опубликовал статью, в которой обвинил в войне в Украине страны Запада. В июле он создал в России движение «Другая Украина», заметной публичной деятельности она не ведёт.