СК Чечни отказался возбуждать дело о пытках в СИЗО в Грозном

Следственное управление Следственного комитета Чечни отказалось возбуждать уголовное дело о пытках и избиениях в СИЗО-1 в Грозном. Жалобу на издевательства подали находящиеся в СИЗО Салех Магамадов и Исмаил Исаев, ранее признанные правозащитным центром «Мемориал» (внесен в реестр «иноагентов») политзаключенными.

Об отказе в возбуждении дела сообщает «ОВД-Инфо» (признан «иноагентом»). В ответе следователя говорится, что, жалуясь на пытки, Магомадов и Исаев пытаются уйти от уголовной ответственности, а также добиваются «передачи уголовного дела в другой субъект Российской Федерации и их перевода в другой следственный изолятор, расположенный за пределами Северного Кавказа, в связи с их нетрадиционной сексуальной ориентацией».

Магамадов и Исаев были задержаны в феврале в Нижнем Новгороде. Они переехали туда из Чечни при помощи «Российской ЛГБТ-сети» (внесена в реестр «иноагентов») после того, как их, как утверждается, пытками и унижениями заставили извиниться на камеру за модерирование телеграм-канала, в котором критиковалась власть. Позже правозащитники установили, что Магамадова и Исаева держали в подвале полка Патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова в Грозном и заставляли под пытками учить наизусть Коран, биографию Ахмат-Хаджи Кадырова и гимны России и Чечни.

Магамадов и Исаев намеревались покинуть Россию, но не успели. Из Нижнего Новгорода их переправили в Чечню, где поместили в СИЗО по статье об участии в незаконном вооруженном формировании - якобы они передали ныне убитому боевику продукты питания. В момент задержания Исаеву было 17 лет, Магамадов на 3 года старше.

В «ЛГБТ-сети» утверждают, что арестованные, как представители ЛГБТ-сообщества, находятся в СИЗО в опасности. В августе арестованные Магамадов и Исаев заявили о том, что их избивают, требуя признательных показаний.