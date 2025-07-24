СК подтвердил гибель всех, кто находился на борту разбившегося Ан-24

Следственный комитет России официально заявил, что при крушении самолета Ан-24 в Амурской области утром в четверг не выжил никто. Как сообщил сразу после катастрофы губернатор Амурской области Василий Орлов, на борту самолёта находились 49 человек - 43 пассажира, из них 5 дети, и 6 членов экипажа.

В Амурской области объявлен трёхдневный траур.

Самолёт авиакомпании «Ангара» выполнял рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. О каких-либо неполадках на борту в ходе полёта экипаж не сообщал. При посадке в Тынде самолёт не смог приземлиться с первого раза и пошел на второй круг, после чего перестал выходить на связь. Его обломки были обнаружены спасателями в 15 километрах от Тынды, на склоне горы. Согласно одной из версий, причиной катастрофы могла стать ошибка экипажа в условиях плохой видимости из-за низкой облачности.

Спасательный вертолет не смог приземлиться в районе места крушения, сотрудникам экстренных служб пришлось добираться туда пешком, сообщил телеграм-канал Shot.

Следователи изымают документы в офисе компании «Ангара», сообщил телеграм-каналу «112» генеральный директор «Ангары» Сергей Саламатов. По его словам, Ан-24 вылетел из Благовещенска в Тынду на два часа позже, чем планировалось, это связано с погодными условиями, а не с поломкой, отметил он. Глава компании добавил, что самолет был технически исправен, им управлял опытный пилот.

Также сообщается, что с 2018 года с разбившимся в четверг Ан-24 случились не менее четырех незначительных авиапроисшествий.

Самолет был произведен почти 50 лет назад, а его сертификат летной годности был продлен до 2036 года. Издание The Insider напоминает о выпущенном в январе сообщении Reuters, согласно которому гендиректор компании «Ангара» попросил разрешить полеты на 50-летних самолетах Ан-24 и Ан-26 из-за отсутствия новой техники.

В мае этого года Государственный НИИ гражданской авиации заказал сертификационные работы по продлению срока службы с 50 до 60 лет для самолетов Ан-24 и Ан-26 всех модификаций.



