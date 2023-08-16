Следственный комитет РФ возбудил второе за двое суток дело против Red Wings

СК России возбудил второе за последние двое суток уголовное дело в отношении авиакомпании Red Wings.

О поручении главы ведомства Александра Бастрыкина возбудить дело по статье об оказании небезопасных услуг сообщила в среду пресс-служба Следственного комитета. Накануне она же сообщила о том, что возбуждено дело по другой статье - о ненадлежащем исполнении услуг.

Несколько дней назад из-за технических неисправностей временно вышли из строя два из трёх самолётов «Боинг-777», которые эксплуатирует компания. В результате возникли многочасовые задержки рейсов - туристы, в частности, более суток не могли вылететь из турецкой Антальи. Несколько рейсов для перевозки пассажиров Red Wings осуществила авиакомпания «Икар».

Первое уголовное дело связанно именно с задержками рейсов 12-14 августа. Как заявили в Следственном комитете, «пассажирам приходилось длительное время находиться в некомфортных условиях и ждать вылета».

Авиакомпания сообщила, что неполадки устранены, и с 16 августа она вернётся к обычному полётному расписанию. В среду Следственный комитет возбудил ещё одно дело, обвинив Red Wings в том, что она 13 августа отправила за пассажирами в Анталью неисправный самолёт. Утверждается, что на борту самолёта из Антальи в Москву не работал кондиционер, «в результате возникла реальная угроза безопасности жизни или здоровья пассажиров». В авиакомпании эти обвинения пока не комментировали.

Всего в парке Red Wings три «Боинга-777» - это широкофюзеляжные дальнемагистральные самолёты, которые есть лишь у немногих российских авиакомпаний.