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Скончался кинорежиссёр Александр Рогожкин, снявший «Кукушку»
Народный артист России, кинорежиссер Александр Рогожкин скончался на 73-м году жизни в Петербурге. Он снял более полутора десятков фильмов. Среди них «Чекист», «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Кукушка». Рогожкин работал над сериалами «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».
Он работал в жанрах детектива, фантастики, притчи, социальной драмы.
Выпускник Ленинградского государственного университета, получивший диплом историка-искусствоведа, Александр Рогожкин начинал художником на Ленинградском телевидении, в 1974–1977 годах работал на «Ленфильме» художником-декоратором. В 1982 году окончил ВГИК (мастерская Сергея Герасимова).
Режиссер был удостоен премий «Ника», «Золотой орел», «Кинотавр» и приза за лучшую режиссуру международного кинофестиваля в Карловых Варах.
Другие новости дня
У руставской тюрьмы проходит митинг в поддержку Саакашвили
Масштабный митинг в поддержку третьего президента Грузии Михаила Саакашвили проходит у пенитенциарного учреждения №12 в Рустави, куда был помещен политик после задержания, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Акция под слоганом «Свободу Мише» была организована партией «Единое национальное движение». У тюрьмы собралось несколько тысяч человек. В руках они держат национальные флаги и плакаты с надписями в поддержку экс-президента. Периодически демонстранты скандируют «Миша!».
Участники акции требуют, чтобы экс-президент, который уже 24-й день продолжает голодовку, незамедлительно был переведен в многопрофильную клинику гражданского сектора.
«За этой стеной сидит человек, который может принести Грузии лучшее будущее и знает, как это сделать, но олигарх не позволяет ему сделать это», - заявил кандидат в мэры Рустави от ЕНД Давид Киркитадзе, выступая на акции. Он призвал граждан принять участие во втором туре муниципальных выборов 30 октября и проголосовать за оппозицию.
- Экс-президент был задержан в Тбилиси 1 октября, за день до первого тура муниципальных выборов, после того, как тайно прибыл в Грузию из Украины. Саакашвили считает себя политическим заключенным и сразу после ареста в знак протеста объявил голодовку.
- Из-за ухудшения состояния 22 октября ему потребовалось провести переливание крови. Врачебный консилиум, сформированный при Минздраве Грузии, рекомендует перевести его в многофункциональную клинику смешанного типа. Власти согласны госпитализировать экс-президента в больницу глданской тюрьмы в Тбилиси, настаивая, что она подходит для голодающих заключенных. Адвокаты Саакашвили утверждают, что в тюремном госпитале планируется инсценировать бунт с целью ликвидации экс-президента.
Песков: Россия не может помешать сближению Украины с НАТО
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что агрессивная позиция НАТО никогда не была для Кремля секретом. По его словам никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО не могут скрыть действительного предназначения этого блока. НАТО считает Россию противником, заявляет Песков. «Ничего страшного не произойдет, если мы на фоне обострения агрессивности, на фоне таких деклараций о том, что главная задача сдерживать нас, просто откажемся от этих отношений», - сказал Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1». Его цитирует агентство ТАСС.
Дмитрий Песков добавил, что Россия сделает все, чтобы минимизировать для себя последствия возможного сближения Украины с НАТО. «Мы не можем этому помешать. И это невозможно… Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны», - сообщил он.
Ранее МИД РФ объявил о закрытии на неопределенный срок постпредства страны при НАТО. Кроме того, была прекращена деятельность двух структур в Москве - военной миссии НАТО и его информационного бюро. Вместе с тем Североатлантический союз и Европейский союз готовятся к отражению «российской угрозы».
В Британии всплеск заражений COVID-19. Смертей в разы меньше, чем весной
В Великобритании в последнюю неделю отмечен всплеск заражений коронавирусной инфекцией. За 7 дней было выявлено более 330 тысяч инфицированных - в последний раз подобные показатели были в июле. За последние сутки, например, было выявлено около 45 тысяч инфицированных - больше всего в мире в абсолютных цифрах (Россия с 37 тысячами на втором месте).
При этом число смертей от COVID-19 в Британии, хотя и выросло в последнюю неделю, в среднем в несколько раз меньше, чем весной, когда за сутки как правило умирали более 1000 больных. Сейчас этот показатель - от 100 до 200.
Специалисты связывают это с эффектом вакцинации. Большая часть населения Великобритании вакцинирована. Статистка свидетельствует о том, что, хотя среди заболевших есть привитые, вакцинация существенно понижает риск тяжелого течения заболевания и смерти.
Об этом же напомнил на днях премьер-министр Борис Джонсон. Он также призвал прививавшихся в начале года людей получить третью дозу вакцины.
Большая часть британцев привита вакциной AstraZeneca - это векторная вакцина, по ряду параметров схожая с российским препаратом «Спутник V».
Особенность ситуации в Британии в том, что с июля там практически отменены карантинные меры. Ношение масок в общественных местах не является обязательным, как и наличие сертификатов о прививках для их посещения. Остаются в силе ограничения на поездки в ряд стран мира (по прибытии из России необходим 10-дневный карантин). Ряд специалистов, а также оппозиция, сейчас призывают правительство вернуть некоторые ограничения. Возможность нового локдауна, то есть запрета массовых мероприятий, закрытия учреждений сферы услуг, ресторанов и школ, ограничений социальных контактов, премьер-министр Джонсон категорически исключает.
К концу октября прошлого года большинство стран Европы ввело локдауны в связи со второй волной коронавируса. Год спустя, несмотря на рост числа зараженных во многих странах, они, за исключением Латвии, воздерживаются от таких мер. Во многих странах альтернативой локдаунам стала система ковид-сертификатов, обладателями которых становятся привитые или переболевшие люди. Они могут посещать общественные места практически без ограничений.
- В России за последние сутки впервые за несколько дней не были зафиксированы максимумы заражений и смертей за все время пандемии. По данным оперативного штаба, за сутки в России, включая аннексированный Крым, выявили 35 660 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 1072 человека с коронавирусом. Число умерших за сутки превышает тысячу уже шесть дней. Ситуация с распространением коронавируса вынудила власти, воздержавшиеся от введения локдаунов прошлой осенью и весной, вернуться к этой практике - период с 30 октября по 7 ноября объявлен «нерабочими днями». В Москве локдаун начнется уже с 28 октября. По проценту привитых Россия уступает подавляющему большинству развитых стран.
Премьер Грузии обещает не допустить введения обязательной вакцинации от коронавируса
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступает против введения обязательной вакцинации от коронавируса. Ранее сегодня глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что без введения «различных ограничительных или стимулирующих мер» привить от COVID-19 более 40% населения Грузии не удастся. Он является сторонником того, чтобы уже с ноября вакцинация стала обязательной для некоторых групп населения, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Как председатель координационного совета и премьер-министр, я не допущу обязательной вакцинации», - заявил Гарибашвили. По его словам, граждан нужно «не принуждать, а убеждать в том, что вакцинация – единственное, безальтернативное решение». «Наши граждане имеют право и возможность свободного выбора. Я изо всех сил старался доставить более чем достаточное количество вакцин вовремя, я привез миллионы вакцин и лично участвовал в процессе переговоров», - сказал он.
По состоянию на 23 октября в Грузии провели 1 943 743 прививок. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 921 000 человек, что составляет 32,2% взрослого населения страны.
- В сентябре-октябре темпы вакцинации замедлились. Число прививок, проводимых ежедневно, как правило, не превышало 5 тысяч. По решению Минздрава, в нескольких районах с самой низкой активностью 18 октября начали марафоны вакцинации. В рамках кампании мобильные бригады медиков объезжают села, пропагандируют вакцинацию и на местах делают прививки всем желающим. За неделю участниками марафона пожелали стать всего 1,2 тысячи человек. Как указал Гамкрелидзе, инициатива помогает «растопить лед недоверия», но полностью решить проблему вакцинации так не удастся.
Гарибашвили объяснил, почему Саакашвили не переводят из тюрьмы в частную клинику
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «очередной грязной провокацией» заявления о планируемой ликвидации экс-президента страны Михаила Саакашвили в тюремной больнице, связав их с приближением второго тура муниципальных выборов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Саакашвили продолжает голодовку в руставской тюрьме уже 24-й день. Врачебный консилиум, сформированный при Минздраве Грузии, рекомендует перевести его в многофункциональную клинику смешанного типа. Власти согласны госпитализировать экс-президента в больницу глданской тюрьмы в Тбилиси, настаивая, что она подходит для голодающих заключенных. Адвокаты Саакашвили утверждают, что власти планируют инсценировать в тюремном госпитале бунт, чтобы убить экс-президента.
«Это почерк Саакашвили и очередная грязная провокация… Мы хорошо понимаем причину, по которой они сеют панику, нас ждет напряженная неделя, и мы услышим от них много брифингов, содержащих абсурдную панику. Я хочу призвать население к спокойствию, спокойно выслушивать эти бредни. Конечно, это абсолютно безосновательно», - сказал Гарибашвили.
Он добавил, что «Грузинская мечта» не способна на «такую ужасную провокацию» в отличие от партии Саакашвили, «Единого национального движения». «Они делают панические, абсурдные заявления, исходя из собственных развратных действий… Этим они еще раз доказывают, на что способны», - заявил Гарибашвили.
Премьер верит, что Саакашвили поручил добиться его госпитализации под предлогом ухудшения состояния здоровья, надеясь на то, что сторонникам удастся его освободить, когда он будет находиться в частной клинике. «Представьте, в каких иллюзиях эти люди и убеждают небольшую группу своих избирателей, чтобы они поставили очередную провокацию», - сказал он.
В конечном счете, глава правительства исключил, что Саакашвили переведут в клинику гражданского сектора. По его словам, абсолютно всех голодающих заключенных в случае необходимости госпитализируют в тюремный госпиталь, и экс-президент «не является привилегированным». «В тюремной больнице созданы все условия, это наше решение, которое не будет пересматриваться», - заявил он.
- Экс-президент был задержан в Тбилиси за день до первого тура муниципальных выборов 1 октября, после того, как тайно прибыл в Грузию из Украины. Саакашвили считает себя политическим заключенным и сразу после ареста объявил в знак протеста голодовку. Из-за ухудшения состояния 22 октября ему потребовалось провести переливание крови.
В Рустави произошла стычка между активистами правящей партии и оппозиции, есть пострадавшие
Противостояние сторонников и активистов правящей «Грузинской мечты» и крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» произошли сегодня в городе Рустави. Об этом сообщает местное агентство InfoRustavi.
Конфликт, в который оказались вовлечены до полусотни человек, произошел у офиса кандидата ЕНД в мэры Рустави Давида Киркитадзе. Когда сторонники оппозиции собирались на очередную акцию в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, на месте появились противники Киркитадзе. Политика, который в прошлом занимал пост губернатора Квемо Картли, они обвиняли в совершении различных преступлений, заявляя о недопустимости его назначения мэром.
Один из протестующих Васил Балахадзе утверждает, что Киркитадзе ударил его по ноге, когда он пытался «рассказать правду». Впоследствии ситуация несколько раз обострялась. В ЕНД утверждают, что активисты «Грузинской мечты» намеревались избить кандидата в мэры, и их сторонникам пришлось защищать его.
Сам Киркитадзе охарактеризовал случившееся, как «нападение на офис и вмешательство в политическую деятельность». По его словам, во время стычек трое его единомышленников получили «достаточно серьезные» повреждения. Сейчас они находятся в полиции и дают показания.
На месте была мобилизована полиция. О задержании кого-либо из участников конфликта до сих пор не сообщалось. В настоящее время ситуация у офиса спокойная.
115 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Южной Осетии
Югосетпотребнадзор сообщил о новых данных заболевания коронавирусом, зафиксированных за минувшую субботу. Как сообщила информагентству «Рес» в воскресенье глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева, по результатам проведенных исследований из 418 проб, выявлено 115 случаев заражения коронавирусом.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2154 человека, 45 - сняты с учета медиков за сутки», - сказали в Югосетпотребнадзоре.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 8209 человек, 6055 - выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 44679 исследований на коронавирусную инфекцию. В медцентре республики проходят лечение более 176 пациентов.
- До 1 декабря в Южной Осетии решением оперштаба самопровозглашенной республики запрещено проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий. Действует обязательный масочный режим в закрытых помещениях. До 1 ноября закрыты все учебные и дошкольные заведения.
В Калмыкии шесть уроженцев Дагестана погибли при столкновении автобуса с грузовиком
Шесть пассажиров автобуса, следовавшего из Махачкалы в Санкт-Петербург, погибли, восемь получили травмы при столкновении с грузовиком на трассе в Яшкульском районе Калмыкии.
По данным МВД по республике, пассажирский автобус Neoplan столкнулся с грузовым автомобилем «Камаз».
Изначально сообщалось о пяти погибших, позже стало известно, что еще одна пострадавшая умерла в республиканской больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Калмыкии Юрия Кикенова.
«В республиканской больнице одна пострадавшая умерла - открытая черепно-мозговая травма», - сказал он.
Пять пострадавших отпустили из больницы после осмотра, троих госпитализировали. Водитель «Камаза» не пострадал, водитель автобуса не госпитализирован.
Следственное управление СКР по Калмыкии сообщило о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
- По итогам первых девяти месяцев этого года Чечня и Кабардино-Балкария лидируют в стране по числу погибших на каждые 100 пострадавших в ДТП. Согласно официальной статистике МВД, здесь погибает каждый пятый попавший в аварию. В среднем по России на 100 пострадавших в ДТП погибает 7,9 человек. По Северо-Кавказскому федеральному округу этот показатель – 11,1 погибших. В Чечне в этом году в ДТП погибали 22,1 пострадавших, а в Кабардино-Балкарии - 16,7.
В Колумбии задержан один из самых влиятельных наркобаронов
В Колумбии задержан предполагаемый руководитель крупнейшей в стране криминальной организации Clan del Golfo, которая контролирует около 50% поставок колумбийского кокаина.
Один из наиболее влиятельных наркобаронов Дайро Антонио Усага, известный также под прозвищами Отониель, был задержан в результате спецоперации с участием 500 полицейских и 22 вертолетов. Один полицейский в ходе операции погиб.
Президент Колумбии Иван Дуке заявил в видеообращении, что задержание Усаги сравнимо лишь с поимкой знаменитого наркоторговца Пабло Эскобара. Президент назвал результат операции «самым значительным ударом по наркоторговле в Колумбии в 21-м столетии», цитирует колумбийскую прессу «Немецкая волна».
Усага в прошлом участвовал в антиправительственных рейдах на стороне леворадикальной группировки «Армия национального освобождения» (ELN). Затем от левого радикализма перешел к правому, став членом группировки «Объединенные силы самообороны Колумбии» (AUC). Ее бывшие участники ныне составляют ядро Clan del Golfo , численность этой группировки составляет от 1200 до 1800 человек.
Наряду с наркоторговлей, Усагу обвиняют в убийствах полицейских, сексуальном насилии в отношении детей и вербовке подростков в криминальную организацию.
Судя по имеющейся информации, группировка Clan del Golfo сотрудничает с крупнейшим мексиканским наркокартелем Sinaloa.
Правительство РФ отклонило законопроект о наказании депутатов за невыполнение обещаний
Правительство России отклонило проект закона о наказании депутатов за невыполнение обещаний, данных избирателям. Инициатором проекта стал депутат Олег Нилов (партия «Справедливая Россия - за правду»).
В правительстве отметили, что выполнение предвыборных обещаний - обязанность выборного лица. В тексте отзыва также говорится, что предложенная инициатива содержит «оценочные формулировки». Имеется и риск широкого правоприменения такого закона. Поэтому в правительстве посчитали, что в законопроекте недостаточно обоснованы предложения о криминализации некоторых деяний.
Как отмечает «Новая газета», депутат Нилов также предложил предусмотреть возможность отказа от обещаний. Такой отказ, по мнению депутата, исключал бы уголовную ответственность.
Оригинальный законопроект был внесен в парламент в августе. Однако, еще в 2007 году подобные вопрос поднял тогдашний губернатор Ставропольского края от «Единой России» Александр Черногоров. Вскоре после этого его исключили из партии.
65 лет назад в Венгрии началось восстание против коммунистов
Государственный департамент США опубликовал в субботу заявление в связи с 65-й годовщиной Венгерской антикоммунистической революции. Согласно официальной статистике, в период восстания и боевых действий с конца октября до 31 декабря 1956 года погибли 2652 венгерских повстанца, 348 мирных жителей, были ранены 19 226 человек.
В заявлении Государственного департамента, в частности, говорится: «Мы вспоминаем храбрых мужчин и женщин, которые боролись за свою свободу на улицах Будапешта и по всей стране. Их стремление к свободе реализовалось в 1989 году, когда Венгрия стала демократической страной».
В Вашингтоне подчеркивают, что США отмечают эту историческую дату вместе с «партнером и союзником по НАТО.»
В 2021 году исполняется 100 лет со дня установления дипломатических отношений между Венгрией и Соединенными Штатами, отмечает «Голос Америки».
За минувшие сутки от коронавируса в Южной Осетии умерли два человека
В Южной Осетии от последствий коронавирусной инфекции скончалось два человека - мужчины в возрасте 79 и 85 лет, сообщила «Рес» сегодня, 24 октября, заместитель директора Республиканского многопрофильного центра (РММЦ) Зарина Туаева.
В «красной зоне» Республиканского многопрофильного медицинского центра проходят лечение 176 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в палате интенсивной терапии и реанимации находятся два человека.
«За прошедшие сутки в медцентр госпитализированы 15 больных», - уточнила Туаева.
Количество инфицированных с начала пандемии в республике составило 8094 человека, 6010 - выздоровели, 134 человека умерли.
До 1 декабря в Южной Осетии решением оперштаба самопровозглашенной республики запрещено проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий. Действует обязательный масочный режим в закрытых помещениях. До 1 ноября закрыты все учебные и дошкольные заведения.
Адвокаты: В тюремной больнице планируется ликвидация Саакашвили
В тюремной больнице планируется имитировать бунт с целью ликвидации экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сегодня, 24 октября, на брифинге заявил гендиректор телеканала «Мтавари» Ника Гварамия, который по совместительству является адвокатом Саакашвили.
Саакашвили продолжает голодовку в руставской тюрьме уже 24-й день. Врачебный консилиум, сформированный при Минздраве Грузии, рекомендует перевести его в многофункциональную клинику смешанного типа. В Минюсте согласны госпитализировать экс-президента в больницу глданской тюрьмы в Тбилиси, настаивая, что она подходит для голодающих заключенных.
«Перевод в тюремную больницу будет сопряжен с проблемами безопасности и, по нашей информации, эти проблемы будут имитированы нынешними властями страны. Будет т.н. имитированный бунт, который закончится ликвидацией Михаила Саакашвили», - сказал Гварамия.
Адвокаты требуют, чтобы власти в ближайшие часы решили вопрос госпитализации экс-президента в многопрофильную клинику, где смогут обеспечить безопасность Саакашвили и позаботиться о его здоровье с учетом всех нужд.
«Существует риск остановки сердца. В клинике должна быть кардиологическая служба второго уровня. В частности, интервенционная кардиология, лаборатория ангиокардиологии, имплантация кардиостимулятора эндокарда, имплантация и катетерная абляция, лечение стенокардии и тромботических осложнений. В тюремной больнице это невозможно», - сказал Гварамия.
Он обратился к Народному защитнику Грузии Нино Ломджария с просьбой о содействии. Адвокаты также требуют разъяснений от главы Минздрава Екатерины Тикарадзе и министра юстиции Рати Брегадзе, который накануне обвинил личного врача Саакашвили и одного из членов консилиума Николоза Кипшидзе во лжи, заявив, что вопрос перевода экс-президента в клинику гражданского сектора с ним не обсуждали.
Экс-президент был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как тайно прибыл в Грузию из Украины. Саакашвили считает себя политическим заключенным и сразу после ареста объявил в знак протеста голодовку. Из-за ухудшения состояния 22 октября экс-президенту потребовалось провести переливание крови, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Коронавирус в Абхазии: 66 новых случаев инфицирования, 1 человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 274 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 66 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 92 пациента. Состояние 24 человек оценивается как тяжелое, 48 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, в Гагрской ЦРБ - 27, состояние 6 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 85 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
- В российском военном госпитале скончался мужчина 1940 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 30 722 человека. Зарегистрировано 442 летальных случая. Выздоровели 26 109 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Коронавирус в Грузии: 3 436 новых случаев заражения, 43 человека скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 3 436 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения около 52,5 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 10,73%, за последние две недели – 9,06%, а за последнюю неделю – 9,13%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 692 240.
Более 35% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 208. В Имерети выявили 729 случаев заражения, в Кахетии – 539, в Самегрело и Земо Сванети – 235, в Квемо Картли – 221, в Шида Картли – 195, в Гурии – 98, в Аджарии – 87, в Мцхета-Мтианети – 48, в Самцхе-Джавахети – 68, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 8.
От ковида умерли еще 43 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 9 742.
Выздоровели 4 483 человека, их общее число выросло до 630 961.
На данный момент в Грузии 51 511 активных случаев коронавируса. Из них 6 041 пациент (более 11%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 490 больных тяжелое, 309 подключены к аппаратам ИВЛ. 957 граждан (около 2% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 45 683 человек лечатся на дому. В карантинных пространствах остается 51 гражданин, а в самоизоляции – более 38,4 тысячи.
По состоянию на 23 октября в Грузии провели 1 943 743 прививок. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 921 000 человек, что составляет 32,2% взрослого населения страны.
На западе Грузии четыре пассажирских поезда остановили из-за аварии в электросетях
Пассажирские поезда, выполняющие рейсы по четырем разным направлениям, были остановлены на западе Грузии из-за аварии в электросетях. Об этом говорится в заявлении Грузинской железной дороги (ГЖД).
Причиной послужил обрыв воздушной высоковольтной линий электропередач – провод упал на контактную линию и повредил ее. В итоге, остановлены были поезда Тбилиси-Батуми, Батуми-Тбилиси, Тбилиси-Поти и Зугдиди-Тбилиси.
Сотрудники «Государственной электросистемы Грузии», которая оперировала поврежденной линией, уже приступили к ремонтным работам. К настоящему времени движение удалось восстановить по направлениям Зугдиди-Тбилиси и Батуми-Тбилиси.
Процесс продолжается и, по информации ГЖД, займет примерно два часа. Пассажиры могут не дожидаться завершения ремонта и продолжить поездку до места назначения на автобусах, специально выделенных ГЖД.
В Санкт-Петербурге и Туве введен локдаун с 30 октября по 7 ноября
Власти Санкт-Петербурга ввели карантинные ограничения на время нерабочих дней в стране с 30 октября по 7 ноября. В городе будут закрыты кафе и рестораны, непродовольственные магазины, государственные услуги нельзя будет получить очно. Распоряжение подписано губернатором города Александром Бегловым.
Не менее 70 процентов сотрудников государственных образовательных учреждений будут переведены на дистанционную работу. Заселиться в гостиницу можно будет только вакцинированным или имеющим справку о невозможности вакцинации по медицинским причинам.
О новых мерах против пандемии коронавируса объявил в субботу еще один регион - Тува. Там будут закрыты предприятия сферы услуг, музеи и храмы. Кроме того, туристам нельзя будет заселиться в гостиницы. В Кызыле будет остановлена работа общественного транспорта.
Врачи настаивают на переводе Саакашвили в клинику гражданского сектора
Консилиум врачей, сформированный при Минздраве Грузии, выступает с рекомендацией перевода экс-президента Михаила Саакашвили из тюрьмы в высокопрофильное медучреждение. Об этом сообщил один из членов консилиума, личный врач политика Николоз Кипшидзе.
Врачебный консилиум собрался сегодня уже во второй раз, чтобы обсудить состояния здоровья Саакашвили, который продолжает голодовку в тюрьме уже 23-й день. Накануне медики провели экс-президенту переливание крови.
«Состояние удовлетворительное. Вчерашнее переливание прошло хорошо, но его состояние может ухудшится в любую минуту. Комиссия единогласно решила, что в случае необходимости его нужно перевести в высокопрофильную больницу… Саакашвили, мы, лично я придерживаемся той позиции, что его перевод в тюремную больницу равнозначен убийству», - сказал Кипшидзе.
- Экс-президент был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как тайно прибыл в Грузию из Украины. Саакашвили считает себя политическим заключенным и сразу после ареста объявил голодовку в знак протеста. По словам адвокатов, состояние политика ежедневно ухудшается. Консилиум врачей, который впервые посетил Саакашвили в начале недели, рекомендовал госпитализировать его для профилактики, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Позже министр юстиции Рати Брегадзе информировал, что Саакашвили готовятся перевести больницу при Глданской тюрьме, которая, по его словам, годна для лечения голодающих заключенных. Эту идею не одобрили адвокаты Саакашвили, которые опасаются за безопасность экс-президента в окружении заключенных, отбывающих наказания за тяжкие преступления. Они требуют, чтобы политик был переведен в гражданскую клинику.
- На данном этапе в правящей партии «Грузинская мечта» исключают, что это требование будет поддержано. Сегодня председатель ГМ Ираклий Кобахидзе заявил, что ни один заключенный в Грузии не должен пользоваться особыми привилегиями, и подход к третьему президенту должен быть точно таким же, как к остальным. С аналогичным заявлением выступил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он сказал, что «Саакашвили никогда не будет привилегированным заключенным», добавив при этом, что никто не мешает ему прекратить голодовку.
В Батуми проходит акция протеста под лозунгами «Борьба до победного конца»
В Батуми проходит массовая акция протеста оппозиции под лозунгами «Борьба до победного конца» и «Вместе за свободу и перемены». Митинг был организован в поддержку оппозиции во втором туре выборов в органы местного самоуправления, назначенном на 30 октября. При этом одно из главных требований акции – освобождение Михаила Саакашвили.
К манифестантам обратился кандидат в мэры Батуми от «Единого национального движения» Георгий Киртадзе. Во втором туре он встретится с представителем правящей партии «Грузинская мечта». В своем выступлении Киртадзе поблагодарил «одного человека, который тоже наблюдает за нами по телевизору, который больше всех любит наш город, больше всех нас поддерживает и который сейчас больше всех нуждается в нашей поддержке».
«Приветствую вас, господин Миша! Вы прекрасно знали, на что идете. Знали, что, приехав в Грузию, рискуете своим здоровьем и жизнью, но пошли на этот шаг и сдержали слово, как всегда! Вас наказывают за все, чего вы добились в этой стране. Свобода и демократическое развитие – вот главное, за что вы боролись всю свою жизнь», - сказал он.
По словам Киртадзе, Михаил Саакашвили должен стать последним политическим заключенным в Грузии: «Это главное изменение, которое поддержал народ, в том числе на выборах 2 октября в Батуми». Кандидат в мэры заявил, что оппозиция уже имеет многопартийное большинство в Батумском городском совете, и второй тур выборов приведет к окончательной победе.
На акции было зачитано и обращение Саакашвили. «Георгий Киртадзе станет лучшим мэром в истории Батуми, а Миша Болквадзе – лучшим мэром Хелвачаури. После их победы жду вас в Рустави. Я хочу, чтобы двери моей тюрьмы открыли, в том числе, жители Батуми», - говорится в обращении экс-президента Грузии, передает SOVA.
Президент Турции приказал выслать из страны послов 10 западных стран
Президент Турции Реджеп Эрдоган выдал распоряжение министерству иностранных дел выслать из страны послов десяти западных стран. В том числе - США, Германии и Франции. Об этом сообщает газета Daily Sabath.
Беспрецедентный шаг объяснен призывом дипломатов освободить подозреваемого в попытке государственного переворота турецкого филантропа Османа Кавалу.
Прокуратура Стамбула обвиняет его в участии в попытке переворота в июле 2016 года, он арестован. Обвинения были предъявлены ему сразу после того, как суд оправдал его по делу о попытке свержения правительства после массовых протестов в Стамбуле в 2013 году.
Освободить Кавалу ранее на этой неделе призвали посольства США, Германии, Франции, Нидерландов, Канады, Новой Зеландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции.
Турция - член НАТО и кандидат на вступление в Евросоюз. Несмотря на это послы всех этих стран будут объявлены персона нон грата. В четверг Эрдоган заявил, что у дипломатов нет права поучать Анкару с ее собственной территории. «Кто вы вообще такие?» - сказал тогда он.
Григол Вашадзе после встречи с Саакашвили: Главное – человечность и дружба
Третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме навестил его бывший соратник, экс-министр иностранных дел Григол Вашадзе. После встречи политик не стал рассказывать журналистам, о чем именно они говорили, сказав, что это не подлежит обсуждению. При этом Вашадзе сказал, что запомнил послание Саакашвили.
«Что касается того, являюсь ли я членом «Национального движения» или нет… Не важны ни партии, ни членство в партиях, ни тот балаган, который творится в грузинской политике. На первом плане – человечность и дружба. С Михаилом Саакашвили связана огромная и, пожалуй, самая интересная часть моей жизни», - сказал Григол Вашадзе, сообщает SOVA.
- Напомним, утром 1 октября, накануне выборов в органы местного самоуправления, Михаил Саакашвили сообщил о своем возвращении на родину. Вечером того же дня власти заявили о его задержании. Экс-президент был переведен в пенитенциарное учреждение №12 города Рустави, где в знак протеста объявил голодовку.
Сергей Шойгу ответил министру обороны ФРГ на ее заявление о «сдерживании»
Министр обороны России Сергей Шойгу сделал ответное заявление на высказывания министра обороны ФРГ о средствах сдерживания российской угрозы.
Как информирует ТАСС, Шойгу считает, что «НАТО последовательно стягивает силы к российским границам». Министр предупредил: хорошо известно, чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, намекая вероятно на итоги Второй мировой войны.
Глава российского военного ведомства, также назвал «катастрофой» итоги реализации плана НАТО по «сдерживанию» в Афганистане».
Двумя днями ранее, 21 октября, министр обороны ФРГ в эфире радиостанции «Дойчландфунк», отвечая на вопрос о том, размышляет ли НАТО о сценариях сдерживания России для балтийского и черноморского регионов, заявила, что союз НАТО готов заблаговременно использовать средства, которые имели бы сдерживающий эффект в отношении России. По словам Крамп-Карренбауэр, никому не должно прийти в голову нападать например на районы Балтики или на партнеров НАТО в Черном море.
Министр обороны ФРГ подчеркнула, что НАТО будет адаптироваться к нынешнему поведению России.
Зарплаты госслужащих в Грузии повысят с января 2022 года
С января 2022 года зарплаты государственных служащих в Грузии будут повышены. Об этом заявил сегодня, 23 октября, премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили после встречи с членами предвыборного штаба правящей партии «Грузинская мечта» в Кутаиси.
«Повышения зарплат государственных служащих не происходило уже очень много лет и это серьезная проблема для страны… По нашему решению, с января начнется повышение зарплат государственных служащих», - заявил Гарибашвили.
В правительстве Грузии обещают, что начиная с января 2022 года, поэтапно будут повышены зарплаты всех государственных служащих. На данном этапе не ясно, о каких суммах идет речь. Известно лишь то, что мэры городов будут получать в два раза больше – как минимум 4 тысячи лари в месяц.
Обещание властей совпало с предвыборным периодом. В оппозиции считают, что инициатива служит единственной цели – мобилизации административного ресурса в пользу правящей партии, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Алек Болдуин дал показания в связи с гибелью кинооператора Галины Хатчинс
Зарубежные СМИ продолжают рассказывать о трагическом происшествии, произошедшем во время съемок вестерна «Раст» около города Санта-Фе (штат Нью-Мексико).
Гражданка Украины, американский кинооператор Галина Хатчинс, погибла на съемках вестерна «Раст» около города Санта-Фе. В нее случайно выстрелил продюсер и исполнитель главной роли, популярный голливудский актер Алек Болдуин. Ранение получил и режиссер фильма Джоэл Соуза.
Инцидент произошел во время съемок сцены, в которой Болдуин должен был стрелять холостыми патронами. Оружие использовалось на площадке как предмет реквизита, сообщило сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя киносъемочной компании.
«Как говорят следователи, похоже, что в сцене, которая в этот момент снималась, должен был использоваться пистолет, - цитирует Франс пресс сообщение полиции. - Детективы пытаются установить, каким именно поражающим элементом был произведен выстрел».
«Нет слов, чтобы описать мое потрясение и мою печаль в связи с трагическим инцидентом, унесшим жизнь Галины Хатчинс - матери, жены и нашей глубокоуважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, дабы установить, как произошла эта трагедия. Я поддерживаю контакт с ее мужем и предлагаю свою поддержку ему и его семье», - написал Болдуин в «Твиттере».
Хатчинс, которой было 42 года, отправили в больницу на вертолете, однако она скончалась. 48-летний Соуза был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Участвующая в съемках американская актриса Фрэнсис Фишер написала в «Твиттере», что его уже выписали из больницы, хотя ранее сообщалось, что Соуза был в реанимации.
«Болдуин дал показания полицейским, - сказал официальный представитель шерифа Санта-Фе агентству Франс пресс. - Он сделал заявления и ответил на их вопросы. Он пришел добровольно и после дачи показаний покинул здание. Какие-либо обвинения по этому делу не предъявлены, никто не арестован.
Полиция, однако, пока не подтверждает и не опровергает предположение, что в пистолете вместе с холостыми патронами случайно оказался боевой.
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