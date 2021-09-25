Следком РФ задержал двух подозреваемых в нападении на Ботлихский район Дагестана в 1999 году

Сотрудники Следкома России вместе с представителями ФСБ, МВД и Росгвардии задержали уроженцев Ставропольского края Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева. По данным правоохранительных органов, они принимали участие в нападении на Ботлихский район Дагестана в 1999 году.

Ведомство указывает, что Елакаев и Мусаев входили в незаконное вооруженное формирование, которым руководили Шамиль Басаев и Эмир Хаттаб. Они подозреваются в преступлениях, предусмотренных статьями УК РФ «Бандитизм», «Вооруженный мятеж», «Посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов».

«Установлено, что в середине июля 1999 года указанные лица добровольно вступили в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, - уточняет пресс-служба Следственного комитета. - Так, в период с 7 августа по 24 августа 1999 года боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 1 000 человек, приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации».