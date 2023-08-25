На месте крушения самолета Пригожина найдены бортовые самописцы

На месте крушения самолета, в котором, предположительно, находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, обнаружены бортовые самописцы воздушного судна. Следственный комитет России сообщил, что изъял их и изучает записи.

Также в ведомстве заявили, что для идентификации останков десяти человек, находившихся на борту разбившегося бизнес-джета, проводятся молекулярно-генетические экспертизы.

В Следственном комитете отметили, что эксперты работают с документами и другими свидетельствами, которые могут иметь отношение к катастрофе. В ведомстве пообещали тщательно проверить все возможные версии.