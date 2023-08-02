Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Следствие засекретило уголовное дело против Игоря Стрелкова

Следствие решило снабдить грифом «совершенно секретно» материалы по уголовному делу против бывшего командующего войсками пророссийских сепаратистов в Донецке Игоря Стрелкова (Гиркина). Об этом изданию РБК сообщил адвокат Стрелкова Александр Молохов.

От дальнейших комментариев адвокат отказался, заявив, что они расценивались бы как разглашение государственной тайны. Стрелков находится в московском СИЗО «Лефортово», его обвиняют в призывах к экстремизму.

На последнем судебном заседании по делу Стрелкова 21 июля говорилось, что расследование ведут следователи ФСБ. Ранее он отказался общаться в СИЗО с членами общественной наблюдательной комиссии, не объяснив причин отказа.

  • Стрелков был задержан в своей московской квартире 21 июля. Суд арестовал его на два месяца. По предъявленному обвинению в призывах к экстремизму, поводом для которого стали несколько постов в его телеграм-канале, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
  • Стрелков – полковник запаса ФСБ. В 2014 году возглавляемый им отряд из десятков граждан России при поддержке сепаратистов захватил украинский город Славянск в Донецкой области. С боев в Славянске фактически началась война в Донбассе. Сейчас Стрелков – один из активных сторонников войны России против Украины. При этом с ее начала он резко критиковал за неудачи на фронте российское военное командование, в частности - министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.
  • Незадолго до ареста Стрелков в своем телеграм-канале, на который подписаны более 800 тысяч человек, резко критиковал президента России Владимира Путина – в частности, называл его «ничтожеством». Некоторые соратники Стрелкова считают, что именно это стало формальным поводом для уголовного преследования.
  • В ноябре прошлого года Стрелков был заочно приговорен нидерландским судом в Гааге к пожизненному заключению за причастность к крушению пассажирского самолета «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний» в Донбассе в 2014 году. В катастрофе погибли 298 человек. Он не участвовал в судебном процессе и отрицает вину.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG