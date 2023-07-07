Словакия начнет совместное с Украиной производство боеприпасов

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу посетил Словакию, где встретился с президентом страны Зузаной Чапутовой. На совместном брифинге в Братиславе главы государств рассказали о достигнутых договоренностях.

Словакия поставит Украине 16 самоходных артиллерийских установок «Зузана». Украинские и словацкие конструкторы начнут совместную разработку нового типа гаубиц, производить их тоже планируется совместно. Кроме того, страны начнут совместное производство боеприпасов, заявила Чапутова.

Словакия намерена оказывать Украине помощь в разминировании. Зеленский пообещал, что Украина будет и закупать у Словакии необходимую для этого технику, и налаживать ее производство на своих заводах.

Зеленский поблагодарил правительство и народ Словакии за помощь, которую они оказывают Украине, в том числе за прием беженцев. «Я благодарен каждому и каждой здесь, в прекрасной Братиславе, и в других городах и общинах Словакии, где приютили украинцев. Людям, волонтерам, общественным организациям - абсолютно всем. Мы ценим это», - сказал он.

Также президент Украины встретился с председателем Национального Совета Словакии Борисом Колларом и словацкими парламентариями. Они обсудили возможности реализации «формулы мира» и перспективы вступления Украины в Евросоюз и НАТО.