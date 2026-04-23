Словакия сообщила о возобновлении поставок нефти по «Дружбе»

Словакия в ночь на четверг вновь начала получать российскую сырую нефть по трубопроводу «Дружба», сообщило Министерство экономики страны. Ведомство подтвердило окончание многомесячного перерыва в прокачке, связанного с повреждением на украинском участке нефтепровода из-за, как утверждает Киев, российских атак.

Днём ранее министр энергетики Словакии Дениса Сакова сообщала об ожидаемой разблокировке поставок по «Дружбе» 23 апреля.

Словакия и Венгрия продолжают зависеть от российской нефти и газа и пытаются сохранить их поставки, несмотря на усилия ЕС по прекращению импорта российских энергоносителей после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Будапешт и Братислава обвиняли Киев в затягивании ремонта на украинском участке «Дружбы» после его остановки в январе. 21 апреля президент Украины Владимир заявил о завершении восстановительных работ по договорённости с руководством ЕС. Одновременно он призвал Брюссель разморозить европейский кредит Киеву в размере 90 миллиардов евро (105,4 миллиарда долларов), который блокировала Венгрия.

В связи с возобновлением поставок по «Дружбе» Будапешт снимает своё вето на дальнейшую финансовую помощь Украине. О последних решениях объявлено вслед за недавними парламентскими выборами в Венгрии, на которых партия премьер-министра Виктора Орбана, считающегося одним из наиболее близких к Кремлю европейских политиков, потерпела поражение.

В четверг украинский президент, как ожидается, лично посетит саммит Евросоюза на Кипре, где ожидается окончательная финализация решения о многомиллиардном кредите для Украины. До последнего момента публично сообщалось, что Владимир Зеленский будет участвовать в этой встрече дистанционно, отмечает «Украинская правда».

Саммит ЕС на Кипре будет иметь неформальный статус и станет первым подобным мероприятием за время шестимесячного председательства Кипра в Европейском совете. Венгерский премьер Виктор Орбан, несмотря на то что формально он пока остаётся главой правительства, участвовать в саммите не будет.

