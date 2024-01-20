Словакия возобновит сотрудничество с РФ и Беларусью в сфере культуры

Министерство культуры Словакии возобновит сотрудничество с Россией и Беларусью, приостановленное в марте 2022 года после российского широкомасштабного вторжения в Украину. Решение об этом приняла глава ведомства Мартина Шимковичова. Как отмечает словацкое издание Pravda, она представляет в коалиционном правительстве Словацкую национальную партию. Эта политическая сила занимает пророссийскую позицию.

«В мире существует десятки военных конфликтов, и по нашему мнению в связи с ними не должны страдать художники и культура», - передал пресс-секретарь министерства слова Шимковичовой.

Действовавший с марта 2022 года документ запрещал министерству культуры и его сотрудникам какие-либо отношения с институциями из России и Беларуси. Возможно было сотрудничество с конкретными лицами из этих стран, не имеющими отношения к российским властям и «не поддерживающими режим, который стоит за российской агрессией против Украины». Бывшая министр культуры Наталия Миланова заявила, что запрет не означал полного запрета на русскую культуру в Словакии, где по-прежнему могли выступать артисты и художники из России, не связанные с официальной Москвой. Теперь же сняты ограничения именно на сотрудничество с государственными органами.

Правительство в Словакии сменилось в результате выборов осенью прошлого года. К власти пришла популистско-националистическая коалиция во главе с Робертом Фицо. Она в частности прекратила поставки оружия Украине. Новый премьер-министр Словакии не раз высказывался за мирные переговоры между Украиной и Россией и утверждал, что у Украины нет шансов победить в войне. Его позиция близка позиции премьера соседней Венгрии Виктора Орбана.

На следующей неделе, как ожидается, в Ужгороде пройдут переговоры между Фицо и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. В преддверии встречи Фицо заявил, что скажет украинскому премьеру о том, что Словакия будет блокировать вступление Украины в НАТО, поскольку по его словам, оно «грозит Третьей мировой войной». Фицо также высказал мнение, что Украине «нереально» отбить у России занятые ей территории Крыма и Донбасса.