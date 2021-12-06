Фонд крёстной матери старшей дочери президента России Владимира Путина получил в безвозмездное пользование историческую усадьбу на Ивановской горке в центре Москвы. Об этом сообщает издание "Важные истории" (признано в России СМИ-"иноагентом"). Во время реставрации, которая пройдёт за счет бюджета Москвы, облик памятника истории и культуры XVIII века могут изменить под нужды фонда - утверждает издание.

Речь идёт о городской усадьбе Венедиктовых – Шнаубертов – Моносзона. В 2018 году власти Москвы объявили, что готовят усадьбу к реставрации. "Важные истории" выяснили, что новым пользователем здания стал фонд "Музыкальный олимп" из Санкт-Петербурга. Его президентом является пианистка Ирина Никитина, бывшая жена виолончелиста и друга Путина Сергея Ролдугина, а также крёстная мать старшей дочери президента Марии. В совет фонда также входит жена Николая Шамалова, ещё одного друга Путина.

Как пишут "Важные истории", ещё в 2017 году Никитина написала Путину письмо, к которому была приложена рекомендация Ролдугина, с просьбой посодействовать передаче усадьбы фонду. В результате "Музыкальный олимп" получил здание в безвозмездное пользование от властей Москвы. Судя по проекту реставрации, с которым ознакомились журналисты, во дворе исторического здания могут возвести атриум со стеклянной крышей площадью 400 квадратных метров, в котором будет располагаться концертный зал на 300 мест с буфетом. При этом искусствоведы указывают на то, что усадьба - одна из немногих в Москве, сохранивших исторический облик с XVIII века, и опасаются, что в ходе реставрации этот облик будет утрачен.