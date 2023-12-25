СМИ Украины со ссылкой на разведку: Красовский мог быть отравлен

Бывший глава русскоязычной дирекции государственного российского телеканала RT Антон Красовский был госпитализирован. Источники в украинской разведке утверждают, что он был отравлен.

О возможном отравлении Красовского независимо друг от друга сообщили в понедельник издания Kyiv Post и «Украинская правда». Оба они ссылаются на источники в разведке. «Плохой человек делал плохие вещи, и вот на Рождество ему стало плохо», – приводит, в частности, слова своего собеседника «Украинская правда». При этом прямым текстом источники не говорят, кто именно мог стоять за предполагаемым отравлением Красовского и каким именно веществом он мог быть отравлен.

В телеграм-канале самого Красовского накануне – после перерыва в публикациях в несколько дней – была опубликована его фотография и запись от его имени. В ней сказано: «В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику. Постепенно прихожу в себя».

Источник Kyiv Post утверждает, что состояние здоровья Красовского продолжает ухудшаться, и, вероятно, последнюю запись в сети сделал не он сам. Никаких независимых доказательств этого – как и того, что Красовский был отравлен – нет.

После появления новостей о возможном отравлении Красовский записал голосовое сообщение, в котором заявил, что он «жив», «будет жить» и «всех их переживёт», а «победа будет за нами». Причины своей госпитализации он не прокомментировал.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что Красовский ей позвонил. «Приходит в себя. И это действительно Красовский, а не 'кто-то вместо него', как обещали киевские», – написала она в телеграм-канале.

Антон Красовский – бывший журналист НТВ, глава предвыборного штаба Михаила Прохорова, участвовал ещё в ряде медиапроектов. На посту главы «RT Россия» Красовский активно выступал в поддержку вторжения в Украину. В октябре 2022 года он был снят со своего поста — Маргарита Симоньян заявила, что остановила сотрудничество с ним после того, как он в эфире своей программы «Антонимы» сказал, что в прошлом необходимо было «топить» и «жечь» украинских детей. Сам Красовский извинился за свои слова, однако не отказался от резкой антиукраинской риторики. Он запустил проект «Консерватор», выступающий в поддержку войны. Суд в Украине заочно приговорил Красовского к пяти годам лишения свободы по статьям о публичных призывах к свержению власти в Украине и геноциду.