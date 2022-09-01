В Италии наложен арест на 11 вилл российского миллиардера Кантора

Церемония прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым, умершим 30 августа, пройдет 3 сентября в Колонном зале в Москве. Об этом говорится в сообщении Горбачев-Фонда. В нем подчеркнуто, что доступ в зал будет свободным.

Похороны состоятся в тот же день на Новодевичьем кладбище, где похоронена супруга Горбачева - Раиса.

Из сообщения Горбачев-Фонда не ясно, будут ли носить похороны государственный характер, в Кремле это также не уточняли. Первый президент России Борис Ельцин, скончавшийся в 2007 году, был похоронен с государственными почестями, как и, например, бывшие премьер-министры Евгений Примаков и Виктор Черномырдин. В Колонном зале Дома Союзов проходили церемонии прощания со всеми скончавшимися лидерами СССР и России, начиная с Владимира Ленина (кроме Никиты Хрущева).

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что пока не определено, придет ли на прощание с Горбачевым президент Владимир Путин. Ранее Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным Горбачева.

Михаил Горбачев, последний генеральный секретарь ЦК КПСС и президент СССР, фактически бывший первым лицом государства с 1985 по 1991 годы, умер в Москве 30 августа на 92-м году жизни.

Имя Михаила Горбачева связано с политикой перестройки, приведшей к демократическим переменам в СССР и завершению Холодной войны. Критики Горбачева обвиняют его в том, что его политика способствовала распаду СССР, экономическим и социальным потрясениям.

О смерти Михаила Горбачева высказались многие мировые лидеры и политики. СМИ в среду публикуют портреты Михаила Горбачева на первых полосах и воздают дань его заслугам в редакционных комментариях.

Президент США Джо Байден назвал Горбачева «редким лидером» — «человеком с воображением, способным увидеть, что другое будущее возможно, и мужеством рискнуть всей своей карьерой, чтобы достичь его. Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей», - говорится в заявлении Байдена.

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, Михаил Горбачев был единственным в своем роде государственным деятелем, который изменил ход истории и сделал больше, чем кто бы то ни было, для мирного завершения холодной войны. По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, приверженность Горбачева миру в Европе изменила историю и открыла россиянам путь к свободе.

В телеграмме Владимира Путина говорится, что Горбачев «был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории», а также что он «глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем». Какой-либо оценки этих решений при этом не дается.

Находящийся в колонии российский оппозиционер Алексей Навальный отметил, что Горбачев мирно покинул высший пост в стране. По мнению Навального, «его жизнь и история, имевшие ключевое значение для происходившего в конце ХХ века, будут оценены потомками куда более благожелательно, чем современниками».