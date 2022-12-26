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Бойцы кадыровского отряда «Ахмат» избили в Крыму посетителей клуба
В аннексированном Симферополе пятеро офицеров чеченского отряда СОБР «Ахмат», среди которых - заместитель командира отряда Хасан Ибрагимов, избили посетителей ночного клуба, сообщили в понедельник сразу несколько СМИ и местных телеграм-каналов.
По свидетельствам очевидцев, которых цитирует издание Baza, конфликт начался после того, как кадыровцы, заехавшие в Крым после боевых действий на востоке Украины и отдыхавшие в симферопольском клубе «Монро», начали вести себя вызывающе и задирать других посетителей заведения, а Хасан Ибрагимов залез незнакомой девушке под юбку. В результате за девушку попытался заступиться ее молодой человек, которого Ибрагимов и компания вытащили на улицу и избили. Очевидцы вызвали к месту происшествия полицейских, однако кадыровцы вступили в драку и с ними. Утверждается, что один из офицеров «Ахмата» ударил сотрудника полиции ногой.
Позже к клубу «Монро» приехали несколько нарядов Росгвардии, в результате чего пятеро кадыровцев - Хасан Ибрагимов, Артур Абдулаев, Суламбек Тадушаев, Магомед Товсултанов и Шамиль Азизов - были задержаны и доставлены в здание следственного отдела по Киевскому району Симферополя. По данным Baza, Следственный комитет начал проверку по статье УК РФ о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов.
При этом власти Чечни отрицают как само происшествие, так и задержание офицеров «Ахмата». По словам министра Чечни по внешним связям Ахмеда Дудаева, «все, что пишут СМИ - это неправда, никто ни на кого заявления не написал, никого не задержали, это бытовой инцидент, который был исчерпан на месте». Со схожим заявлением позже выступил и замкомандира отряда «Ахмат» Хасан Ибрагимов - видео с ним опубликовал чеченский государственный телеканал «Грозный».
- В декабре Рамзан Кадыров назначил замкомандира СОБР «Ахмат» Хасана Ибрагимова своим «представителем» на оккупированных Россией территориях в Херсонской и Запорожской областях Украины. Ранее Кадыров и глава Росгвардии Виктор Золотов наградили Ибрагимова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
- В Украине бойцов СОБР «Ахмат» подозревают в причастности к убийствам мирных жителей. По данным Службы безопасности Украины, командир отряда Изнаур Мусаев и его подчиненные в начале российского вторжения проводили рейды на захваченных территориях и запугивали гражданское население с применением насилия. Во время одного из таких рейдов, как утверждает СБУ, Мусаев умышленно убил выстрелами из пистолета в голову пять мирных жителей: двух женщин и трех мужчин.
Другие новости дня
Более 60 чеченских беженцев с детьми не выпускают из Боснии и Герцеговины
Более 60 уроженцев Чечни с женами и малолетними детьми пытаются пересечь границу Боснии и Герцеговины с Хорватией. Редакция Кавказ.Реалии связалась с одним из них.
«Мы с утра начали собираться у границы, но нас не пропускают. Со стороны боснийских властей в отношении нас нет никаких агрессивных действий, они разъясняют, что не в силах пропустить такое количество людей на данном КПП границы», – рассказал чеченец Муслим Д.
Ранее базирующаяся в Европе правозащитная ассоциация «Вайфонд» сообщила о дискриминации чеченских беженцев в Боснии и Герцеговине. Несколько семей столкнулись с проблемами при выезде из страны, им грозит депортация в России, утверждают в «Вайфонде».
- В начале ноября стало известно о задержании десятков чеченцев в Хорватии. Как рассказал тогда представитель «Ассамблеи чеченцев Европы» Иса Дадуев, некоторые беженцы подверглись насилию, угрозам и оскорблениям. Уроженцы Чечни жалуются на предвзятое отношение со стороны сотрудников миграционной тюрьмы, а также отсутствие медицинской помощи.
- После публикации об этом на сайте Кавказ.Реалии омбудсмен Хорватии Тена Шимонович-Айнвальтер занялась ситуацией с задержаниями прибывших в страну мигрантов из Чечни, которых, по данным правозащитников, принуждают вернуться в Россию. По данному факту офис омбудсмена открыл дело.
- В депортационной тюрьме Австрии сейчас находятся двое уроженцев Чечни, которые бежали из республики после получения повесток в военкомат. Их планируют вернуть в Хорватию – вероятно, оттуда они будут депортированы обратно в Россию. Суд над ними уже прошел, но его вердикт неизвестен.
- Президент Сербии Александр Вучич в августе заявил о причастности некой «группы чеченцев и черкесов» к очередной эскалации конфликта с частично признанной республикой Косово. Среди названных им имен были упомянуты известные противники режима Рамзана Кадырова. Правдивость заявления вызвала сомнения у опрошенных сайтом Кавказ.Реалии экспертов – по их мнению, выступление президента стало следствием сближения Сербии и Чечни, а Вучич желает запугать жителей Балканского полуострова «опасными чеченцами».
В Санкт-Петербурге состоялась неформальная встреча глав государств–участников СНГ
В Санкт-Петербурге состоялась неформальная встреча глав государств–участников Содружества Независимых Государств (СНГ), на котором были обсуждены вопросы развития сотрудничества на пространстве СНГ.
Как сообщает со ссылкой на пресс-службу аппарата премьер-министра Армении Радио Азатутюн, в мероприятии приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Саммит завершился рабочим обедом глав государств-участников СНГ.
По словам пресс-секретаря президента РФ, в рамках саммита трехсторонняя встреча лидеров Армении, Азербайджана и России не запланирована.
Украина инициирует процесс исключения России из ООН
Украина в понедельник призвала государства-члены ООН рассмотреть вопрос о легитимности пребывания Российской Федерации в Организации Объединенных наций и в качестве постоянного члена ее Совета безопасности. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.
Как утверждается в документе, с точки зрения международного права, вопрос статуса государства-члена ООН, которым пользуется Россия, с момента распада СССР в декабре 1991 года остается неурегулированным. «Российская Федерация заняла кресло постоянного члена Совбеза ООН в обход установленных Уставом ООН процедур. Это произошло на основании простого письма президента РФСФР Бориса Ельцина на имя Генерального секретаря ООН», - отмечается в заявлении украинского МИД. Там подчеркивается, что в Уставе ООН, в частности в статье, где перечислены страны-постоянные члены Совета безопасности, Россия не упоминается.
Как говорится в заявлении, принятие любой страны в члены ООН осуществляется Генассамблеей по рекомендации Совета безопасности, однако в отношении России такой процедуры не было и ее членство в самой ООН и в Совбезе в качестве страны-правопреемника СССР основано, по сути, лишь на молчаливом соглашении других стран организации.
Также МИД Украины ставит право России быть членом ООН на основании того, что, согласно Уставу ООН, участвовать в работе организации могут только миролюбивые государства, Россия же ведет агрессию против Украины и применяла силу против других стран.
Реакции России и других стран на заявление МИД Украины пока нет. Ранее представители стран Запада, в том числе США, неоднократно заявляли, что юридического механизма лишения России места в Совете безопасности нет.
- Украина и Беларусь стали государствами-основателями ООН еще в 1945 году, как советские республики - УССР и БССР. Другие бывшие республики СССР были приняты в ООН согласно предусмотренной процедуре - кроме России, к которой перешло место, занимавшееся самим СССР. Это произошло после того, как подобный шаг поддержали в декабре 1991 года страны-члены СНГ. «Членство Союза Советских Социалистических Республик в Организации Объединенных Наций, включая Совет Безопасности и все другие органы и организации системы Организации Объединенных Наций, продолжается Российской Федерацией (РСФСР) при поддержке стран Содружества Независимых Государств. В этой связи прошу использовать в Организации Объединенных Наций название "Российская Федерация" вместо названия "Союз Советских Социалистических Республик"», - говорилось в письме Ельцина генсеку ООН от 24 декабря 1991 года. Возражений в ООН не последовало, при этом формального голосования о подтверждении полномочий России не проводилось.
- Согласно Уставу ООН, «член Организации, систематически нарушающий принципы, содержащиеся в настоящем Уставе, может быть исключен из Организации Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности»; на практике такого никогда не происходило (Тайвань, официально именующий себя Китайской республикой, лишился места в Совете Безопасности и в ООН, уступив его КНР - поскольку страны-члены Совбеза приняли решение считать легитимными властями Китая именно власти КНР, а не Тайваня - то есть речь не шла об исключении из ООН государства как такового).
- СССР был исключен из Лиги наций в 1939 году после его агрессии против Финляндии, однако у этой организации были иные по сравнению с ООН правила приобретения и утраты членства.
В Цхинвали торжественно открыли главную новогоднюю елку
В столице самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня, 26 декабря, состоялось торжественное открытие республиканской новогодней елки. Мероприятие по традиции прошло на Театральной площади Цхинвали.
Праздник начался с представления с участием персонажей из осетинских народных сказок. Присутствующих с наступающим новым 2023 годом поздравил югоосетинский президент Алан Гаглоев. Он подчеркнул, что для детей этот праздник является особенным и пожелал им исполнения всех желаний.
«Судьба Осетии связана с подрастающим поколением. Пусть во всех домах царит мир, взаимопонимание и благополучие. Мы видим, как сегодня радуются наши дети, пусть у них всегда будет светлое будущее», - цитирует президента информагентство «Рес».
Далее Дед Мороз со Снегурочкой и сказочные герои поздравили детей с наступающими праздниками, после чего все вместе объединились в большой хоровод.
Новогодние мероприятия во Дворце Орбелиани отменены «из-за логистических трудностей»
Администрация президента Грузии сообщила, что отменила все мероприятия, запланированные до Нового года во Дворце Орбелиани «из-за логистических трудностей».
Администрация сообщает, что дополнительно уведомит о новой дате проведения церемонии награждения лауреатов Национальной премии и премии Важа Пшавела.
Администрация не уточняет, какие именно «трудности» имеет в виду. Но с 23 декабря у резиденции проходит акция с требованием помилования Михаила Саакашвили, часть участников ночует у входа.
С этого же дня неподалеку открылась новогодняя деревня, где с утра до позднего вечера проходят различные мероприятия. Кроме этого, центр города в предновогодние дни стоит в одной большой пробке, пишет агентство «Новости-Грузия».
Белорусскую медалистку Олимпиады заочно приговорили к 12 годам
Минский городской суд заочно приговорил к 12 годам тюремного заключения двух белорусских спортсменов: чемпионку мира по плаванию Александру Герасименю и гандболиста Александра Опейкина. Они признаны виновными в антигосударственной деятельности, в том числе в призывах к введению санкций против Беларуси. Это первый в Беларуси случай, когда суд вынес приговор заочно: оба спортсмена сейчас проживают за границей.
Также суд постановил взыскать со спортсменов штраф в размере более 600 тыс. белорусских рублей (около 220 тыс. долларов). Для этого он наложил арест на банковские счета и имущество Герасимени.
Герасименя и Опейкин в 2020 году создали Белорусский фонд спортивной солидарности, который помогает спортсменам, сталкивающимся в Беларуси с репрессиями из-за своих политических взглядов. Как от имени фонда, так и от собственного лица они открыто выступали против режима белорусского авторитарного руководителя Александра Лукашенко и, в частности, призывали Международный олимпийский комитет ввести санкции против Национального олимпийского комитета Беларуси, а международные компании - прекратить спонсировать белорусские спортивные мероприятия.
По мнению следствия, под давлением членов Фонда спортивной солидарности «из Беларуси перенесен ряд крупных спортивных мероприятий», а в результате их действий стране «нанесен значительный имиджевый и финансовый урон, подорван престиж страны на международной и политической арене, дискредитировано руководство спортивной отрасли и государства».
Александра Герасименя - чемпионка Европы и мира по плаванию, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр. В 2020 году подписала открытое письмо с требованием признать недействительными результаты президентских выборов, в которых якобы победил Александр Лукашенко. После этого переехала в Вильнюс.
Александр Опейкин - основатель минского гандбольного клуба «Витязь-Леон». Неоднократно высказывался против режима Александра Лукашенко и, в частности, заявлял, что при его власти Беларусь не может быть полноправной участницей мирового спорта.
- Белорусский Национальный олимпийский комитет с декабря 2020 года находится под санкциями МОК из-за политического преследования спортсменов. МОК приостановил финансирование национального комитета и отстранил его руководителя Александра Лукашенко от Олимпийских игр. В начале 2021 года Национальный комитет возглавил сын Лукашенко – Виктор. Он также попал под санкции МОК.
Арестованный в ФРГ за шпионаж мог передавать РФ данные об Украине
Россия, возможно, получала информацию о ситуации в Украине через сотрудника Федеральной службы разведки и контрразведки Германии (BND), которого на днях арестовали по подозрению в государственной измене. Об этом сообщают в понедельник немецкие телерадиокомпании WDR и NDR.
По данным этих СМИ, сотрудник BND Карстен Л., очевидно, передавал в Россию секретные доклады с оценкой положения на фронте. Сообщается также, что подозреваемый, вероятно, подвергался шантажу. Генеральный прокурор ФРГ и служба контрразведки не комментируют сообщения прессы.
Ранее BND проинформировала федеральную прокуратуру о подозрении на шпионаж в собственном ведомстве. В настоящий момент ведется расследование. Карстен Л. был арестован в прошлую среду и сейчас находится в СИЗО. Генеральный прокурор предъявил ему обвинение в государственной измене, в частности, в том, что подозреваемый в 2022 году разглашал государственную тайну, передавая России секретную информацию.
Вербовка агента в спецслужбе враждебных государств, в особенности в военное время, считается чрезвычайно сложным и затратным предприятием. По оценке министра юстиции ФРГ Марка Бушманна, в случае подтверждения подозрения речь будет идти о важном ударе против российской шпионской сети. Еще весной Берлин выслал 40 российских граждан, которые, как утверждают германские спецслужбы, занимались разведывательной деятельностью под дипломатическим прикрытием. Спецслужбы ФРГ убеждены, что в Германии остаются десятки российских шпионов, однако случаи вербовки непосредственно сотрудников германских спецслужб крайне редки.
Состояние «крайне тяжелое» – соратницу Саакашвили призвали прекратить голодовку
Состояние здоровья депутата от оппозиционного «Единого национального движения» (ЕНД) Анны Цитлидзе, которая 12-й день голодает в парламенте Грузии, оценивается врачами как «крайне тяжелое».
Политик голодает с требованием перевести заключенного экс-президента страны Михаила Саакашвили на лечение в зарубежную клинику.
«Появились признаки интоксикации. Головокружение, рвота, слабость, апатия, сонливость. Я бы сказала, что у пациентки начался период декомпенсации, организм больше не может балансировать голодовку. Процесс идёт очень тяжело, наша рекомендация — прекратить голодовку», – рассказала врач Тамара Сванидзе.
Сама Анна Цитлидзе заявила, что отказывается прекратить голодовку. Отказаться от крайней формы протеста её сегодня призвал и спикер парламента Шалва Папуашвили.
Ранее другие депутаты от ЕНД, объявившие голодовку в парламенте Грузии, были вынуждены прекратить её по состоянию здоровья.
В Грузии произошло два землетрясения
В грузинском высокогорном регионе Рача сегодня, 26 декабря произошло два землетрясения. Об этом сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии.
Эпицентр первого землетрясения магнитудой 3.6 был в одном километре от города Они. Второе землетрясение магнитудой 3.7 произошло спустя почти час – его эпицентр был в пяти километрах от Они.
Подземные толчки ощутили в Джавском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия.
По словам главы Кваиси Алана Хугаева, повторное землетрясение «было очень ощутимым».
МВД России объявило в розыск Христо Грозева из Bellingcat
МВД России объявило в федеральный розыск журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева, сообщает "Медиазона". Издание публикует карточку из базы МВД. Статья, по которой разыскивается Грозев, не уточняется.
Bellingcat публикует расследования, в которых часто упоминаются спецслужбы, известные политики, финансисты. Группа утверждает, что в своей деятельности использует только открытые источники. Среди расследований Bellingcat - выяснение обстоятельств отравления оппозиционера Алексея Навального.
Летом ФСБ России заявила, что Грозев может быть причастен к операции украинской разведки.
В июле российская спецслужба сообщила, что сорвала операцию украинской военной разведки по угону российских военных самолётов.
По версии ФСБ, сотрудники Главного управления разведки Украины, "действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков". План, как утверждается, предусматривал, что завербованные российские лётчики должны были увести самолёты на контролируемые Украиной аэродромы.
В сюжете государственного телеканала "Россия 24" был показан фрагмент переписки, в котором утверждалось, что Грозев нашёл двух курьеров для передачи денег согласившемуся на угон российскому лётчику. В официальном сообщении ФСБ этих подробностей нет.
Грозев в разговоре с Радио Свобода отверг сообщения об участии в каких-либо операциях спецслужб. По его словам, команда Bellingcat снимала документальный фильм-расследование о том, как ФСБ и украинские спецслужбы ведут игру, пытаясь обмануть друг друга.
Христо Грозев - уроженец Болгарии. Живёт в Европе.
Гордон: надо вырвать Саакашвили из лап путинского режима в Грузии
Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что власти Украины должны сделать все возможное, чтобы спасти бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Такое мнение он высказал во время Youtube-стрима с главным редактором издания «ГОРДОН» Алесей Бацман.
«Конечно, Украине нужно забрать Михаила Саакашвили на лечение, вырвать его из лап этого путинского режима в Грузии. Если не Украине, то любой другой европейской стране или Соединенным Штатам. Но нельзя дать Саакашвили погибнуть, это будет вообще верх цинизма», – сказал Гордон.
Он отметил, что Саакашвили войдет в историю как президент, который провел важные реформы в Грузии.
«Я повторял и повторяю: это великий грузинский президент. В течение 10 лет он дал Грузии то, что до сих пор разрушить не могут. Прошло уже столько лет после того, как он ушел в отставку. Поэтому я считаю критически важным, чтобы Михаил Саакашвили выжил и чтобы он оказался не в Грузии – в любой другой стране», – сказал журналист.
Ранее российский юрист, ведущий Youtube-канала «Фейгин Live» заявил, что знает, как спасти третьего президента Грузии. И Фейгин, и Гордон получили письма от Саакашвили, который находится в тбилисской клинике «Вивамеди».
- В октябре прошлого года Дмитрия Гордона не пустили в Грузию. Он, в частности, хотел встретиться в тюрьме с Михаилом Саакашвили.
Южная Корея сообщила о вторжении дронов со стороны КНДР
Южная Корея сообщила о том, что несколько беспилотников КНДР пересекли демаркационную линию между двумя странами 26 декабря. По информации агентства "Рёнхап", дроны были замечены в одной из провинций у границы, а также недалеко от Сеула.
Известно, что на территории Южной Кореи оказалось пять беспилотников. Могли ли они представлять военную опасность, не уточняется. Однако, южнокорейские военные в ответ на пересечение границы подняли в воздух авиацию. Сообщается, что по неизвестным причинам один из штурмовиков потерпел крушение в 140 километрах от Сеула. Оба пилота катапультировались.
В результате инцидента были приостановлены полёты в международных аэропортах Кимпхо и Инчхон.
Ранее США, Япония и Южная Корея ввели новые санкции против КНДР. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, эти лица имеют прямое отношение к северокорейской программе создания баллистических ракет, которую он назвал незаконной.
- Новые санкции введены в ответ на ноябрьские испытания баллистических ракет в КНДР. В частности, была испытана межконтинентальная ракета, способная достичь территории США. В своём обращении к военным глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея должна стать самой мощной ядерной державой мира.
- ООН запрещает КНДР испытания баллистических ракет, однако с начала года таких испытаний состоялось уже более 60.
Бжания наградил Анкваба высшим орденом Абхазии
Премьер-министру самопровозглашенной республики Абхазия Александру Анквабу сегодня исполнилось 70 лет. С юбилеем его поздравил абхазский лидер Аслан Бжания.
По информации пресс-службы президентской администрации, Бжания пожелал главе Кабмина здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
Кроме того, Бжания наградил Анкваба орденом «Ахьдз-Апша» («Честь и слава») I степени за «заслуги перед Отечеством, весомый вклад в становление и развитие абхазской государственности, активную общественно-политическую деятельность».
Александр Анкваб был абхазским президентом в 2011–2014 годах, подав в отставку на волне обострившегося политического кризиса. Он был назначен главой правительства в апреле 2020 года после победы на президентских выборах Аслана Бжания.
Премьер Грузии доволен европейской перспективой страны и ростом ВВП
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал главными итогами уходящего года для Грузии признание европейской перспективы страны и благополучную ситуацию в экономике на фоне мирового кризиса из-за войны в Украине.
«Этот год ознаменовался важным и позитивным событием – это успехи нашей страны на пути евроинтеграции. Наша страна приняла европейскую перспективу», — сказал Гарибашвили на встрече с главами дипмиссий Грузии за рубежом.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Ираклий Гарибашвили вновь повторил, что Грузия на этом этапе не получила статус кандидата в ЕС исключительно «по политическим мотивам».
«Мы намного, в два-три раза впереди в плане проведения реформ по сравнению с Украиной и Молдовой, и это было политическое решение. Открыто заявлялось, что Украина получила статус кандидата, потому что страна находится в состоянии войны, а Молдова находится на грани войны», — заявил Гарибашвили. При этом он отметил, что в Тбилиси с пониманием относятся к этой мотивации и желают успехов, мира и процветания дружественным государствам.
Премьер подчеркнул, что сегодня правящая партия Грузия имеет «очень четкую дорожную карту» дальнейшей интеграции страны в Евросоюз на основе 12 рекомендаций Еврокомиссии.
«Мы тщательно, правильно и эффективно реализовали указанные рекомендации. Как известно, в парламенте созданы рабочие группы. К сожалению, хочу отметить, что представители оппозиционных партий не были в полной мере вовлечены в этот процесс, хотя некоторые их представители и приняли участие. Хочу поблагодарить всех, потому что это была действительно кропотливая работа — мы полностью выполнили все условия, которые были нам поставлены», — сказал Гарибашвили.
Глава правительства также заявил, что «процессы еще продолжаются». По его словам, в Венецианскую комиссию отправлены законопроекты, и власти ждут ее заключения, после чего внесут соответствующие изменения.
«В результате нашей разумной, последовательной политики сегодня в стране не только мир и стабильность, но и двузначный экономический рост», — заявил Ираклий Гарибашвили.
Он отметил, что с первых дней войны, начавшейся в регионе, задачей правительства была минимизация рисков для Грузии.
«В Европе, во всем мире, сейчас экономический спад, по сути, очень непредсказуемая среда. В этой ситуации наше маленькое, но сильное государство сохраняет мир, процветание, стабильность и двузначный экономический рост. Напоминаем, что в прошлом году было то же самое, и мы закончили год с двузначным экономическим ростом, что сказывается на населении нашей страны», — сказал Гарибашвили.
Главным проектом года и ближайших лет премьер назвал прокладку электрического кабеля из Грузии в Румынию по дну Черного моря.
Премьер заявил, что это была идея грузинской стороны и он лично озвучил ее еще в прошлом году во время переговоров в Брюсселе, после чего инициативу поддержали ЕС и конкретные страны — Азербайджан, Румыния и Венгрия.
«Это будет один из реальных, стратегических исторических проектов, которые мы все вместе будем реализовывать. Это еще больше укрепит суверенитет нашей страны, энергетическую безопасность, и все это коснется нашей страны и народа», — сказал Гарибашвили.
Премьер-Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что против Грузии идет «организованная атака» и поручил главам дипломатических миссий за рубежом активно бороться с «дезинформационной кампанией».
«Роль послов … правильно представлять интересы нашей страны, эффективно бороться с дезинформационной кампанией, которая исходит не только изнутри, из нашей страны, но также из других стран. Мы прекрасно понимаем, что это — организованная атака на интересы нашей страны. Этой атаке, этой дезинформации нужны эффективные меры противодействия», — сказал премьер-министр на встрече с послами.
Отметим, что президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня не присутствовала на «Конференции послов». Причиной стало протокольное нарушение, заявили в администрации президента.
Киев требует исключить Анну Щербакову из номинантов на приз ISU
Украинская федерация фигурного катания потребовала исключить россиянку Анну Щербакову из числа номинантов на приз "Самый ценный фигурист года", который вручается Международным союзом конькобежцев. Об этом сообщает РБК.
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова является единственным представителем России в списке претендентов на награду Международного союза конькобежцев. Кроме неё в число номинантов вошли фигуристы из Японии Каори Сакамото, Юма Кагияма, Сёма Уно и пара Рику Миура и Рюити Кихара, а также олимпийские чемпионы – Натан Чен из США, китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун и французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.
18-летняя Щербакова также является чемпионкой мира, двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы, победительницей командного чемпионата мира.
Щербакова участвует в ледовом шоу "Шахерезада" Татьяны Навки, где исполняет роль богини. Премьера спектакля состоялась вчера в Москве.
В марте после российского военного вторжения в Украину Международный союз конькобежцев отстранил всех российских спортсменов от международных турниров.
Зурабишвили не посетила конференцию послов из-за «протокольного нарушения»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня не присутствовала на ежегодной «Конференции послов». Причиной стало протокольное нарушение, заявили в администрации президента.
«Был нарушен предусмотренный протоколом порядок мест», – заявили в администрации.
Отметим, что «Конференцию послов» сегодня открыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. На мероприятии также выступили председатель парламента Шалва Папуашвили и министр иностранных дел Илья Дарчиашвили.
- Правящая партия «Грузинская мечта» поддержала кандидатуру беспартийного кандидата Саломе Зурабишвили на президентских выборах 2018 года. В текущем году СМИ стали сообщать о конфликтах президента и правящей команды. Спор стал публичным после начала войны в Украине, когда Зурабишвили заявила, что правительство отказало ей в проведении официальных визитов в Европу.
- В июне правительство Грузии подало иск в Конституционный суд против президента, требуя разъяснения ее прав и полномочий. Председатель правящей партии заявил, что Зурабишвили не позволила правительству сменить посла в ООН. В Конституции Грузии же указано, что президент назначает на должность и освобождает от должности послов и руководителей дипломатических представительств Грузии по представлению правительства. В августе Зурабишвили все же утвердила Давида Бакрадзе постпредом Грузии при ООН.
- В июне Зурабишвили впервые наложила вето на принятый парламентом закон. Уже в сентябре законодательный орган большинством голосов преодолел вето президента.
Тайвань сообщил о крупнейшем вторжении КНР в зону ПВО острова
Китайские войска направили несколько десятков самолетов и группу кораблей в зону распознавания противовоздушной обороны Тайваня. Об этом сообщило Минобороны острова.
К границам Тайваня приблизились 71 самолёт и семь кораблей – это самое большое количество техники КНР за всю историю наблюдений, сообщает Reuters.
Вооруженные силы Тайваня подняли по тревоге авиацию и флот, а также привели в состояние боевой готовности ракетные войска.
В воскресенье, 25 декабря, китайская армия проводила учения в районе Тайваня, которые, согласно утверждениям Пекина, стали ответом на тайваньско-американские провокации. На днях президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет на сумму 858 миллиардов долларов. Из них 10 миллиардов долларов Вашингтон направит на военную помощь Тайваню.
- Пекин считает Тайвань своей мятежной провинцией и заявляет, что к любым вариантам воссоединения Китая.
- США и другие страны Запада опасаются, что КНР может использовать российский сценарий нападения на Украину для вторжения на остров. Китайские власти это отвергают.
- Китай критикует Вашингтон за прямые контакты с островом и несоблюдение принципа одного Китая. Обострение в отношениях двух стран произошло в августе, после визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
- США не признают независимость Тайваня, но, согласно законодательству, могут оказывать острову военную помощь.
Управделами президента РФ закупает ёлки в «недружественной» Польше
Новогодние ёлки для Совета Федерации и Счётной палаты России закупают в Польше, которая была объявлена российскими властями «недружественной» страной, сообщает телеграм-канал «Полигон.медиа» со ссылкой на портал госзакупок.
В договоре, размещённом на портале вечером 24 декабря Управлением по эксплуатации зданий Федерального собрания Управделами президента России, указано, что заказчик приобретает шесть пихт Нордмана высотой до четырёх с половиной метров и с густой симметричной кроной за 281 тысячу рублей. Закупка осуществляется у единственного поставщика.
- В марте текущего года российское правительство по распоряжению Владимира Путина утвердило список государств, которые, по мнению властей, совершают в отношении России и её граждан «недружественные действия». На данный момент в списке 49 стран, среди которых – Польша. СМИ отмечают, что чиновники Совета Федерации неоднократно и публично угрожали Польше ответными мерами, включая военные, на якобы «русофобию», которую, по их мнению, поощряет руководство этой страны.
В США жертвами снежной бури и холодов стали десятки людей
В США из-за снежной бури и холодов погибли не менее 46 человек, сообщает NBC News. Миллионы жителей – около 60% всех американцев – в воскресенье получили предупреждения о рисках в связи с непогодой.
Несколько человек насмерть замёрзли в своих автомобилях, нескольких обнаружили в сугробах, одна женщина провалилась под лёд, другую убило сорванной штормом веткой. Ещё как минимум двоим не успели оказать медицинскую помощь из-за снежных заносов.
Мощный зимний шторм вызвал сильное похолодание от Великих озёр, вблизи Канады, до американо-мексиканской границы и привёл к хаосу для путешествующих в Рождество.
Власти не исключают роста числа жертв и перебоев с электричеством, которые затронут сотни тысяч жилых домов, а также множество предприятий. По прогнозам заморозки будут продолжаться всю эту неделю.
По словам сотрудника Национальной метеорологической службы США Рича Отто, утром в день Рождества температуры в центральной и восточной частях страны были значительно ниже среднего уровня, пишет «Голос Америки».
Жители Карабаха на митинге призвали открыть Лачинский коридор
Тысячи жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) 25 декабря собрались на площади Возрождения в Степанакерте (Ханкенди) с призывом к международному сообществу оказать давление на Азербайджан, чтобы правительство этой страны открыло Лачинский коридор. Жители региона находятся в условиях блокады с 12 декабря.
«В очередной раз военно-политическое руководство Азербайджана грубо нарушает нормы международного права и обязательства, взятые на себя в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Связь между Арцахом [Нагорным Карабахом – ред.] и внешним миром должна быть восстановлена без предварительных условий и немедленно, и должны быть созданы условия для обеспечения ее дальнейшей бесперебойной работы.
В ходе продолжающейся борьбы, как и в предыдущие годы, нам по-прежнему необходима всесторонняя поддержка Родины и всего армянства. Республика Арцах и впредь будет прилагать усилия для укрепления безопасности и обороноспособности своего народа, объединяя собственные возможности и возможности Миротворческой миссии Российской Федерации», – говорится в заявлении, принятом по игогам акции.
Выступая на митинге, госминистр НКР Рубен Варданян заявил, что у местного армянского населения есть три пути.
«Первый путь – мы подчиняемся и рано или поздно потихоньку интегрируемся в Азербайджан. Второй путь – мы уходим отсюда. И третий – мы боремся. Я принял решение 2 сентября», — заявил Варданян, имея в виду дату своего переезда в Нагорный Карабах.
«Я здесь, я борюсь и не собираюсь уходить или подчиняться условиям Азербайджана. Мы должны противодействовать, противостоять им нашей силой», — добавил он.
Отметим, что 23 декабря глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Рубен Варданян должен покинуть Карабах. Байрамов назвал Варданяна «чуждым элементом» для региона.
Издание Netgazeti сообщило, что на акции в Степанакерте были и плакаты на грузинском языке с требованием «открыть дорогу жизни». Так жители региона называют Лачинский коридор. Ранее община армян призвала власти Грузии осудить Баку за блокаду Карабаха.
- Акцию протеста на дороге, связывающей Нагорный Карабах с Арменией, проводит группа азербайджанских активистов, которые протестуют против незаконной, по их мнению, добычи природных ресурсов. Российские военные следят за ситуацией, однако не принимают никаких силовых мер. Власти Азербайджана заявляют, что блокады коридора нет, и активисты готовы пропускать машины с гуманитарными грузами.
- Осенью 2020 года азербайджанские войска в ходе боевых действий вернули под свой контроль значительные территории в Нагорном Карабахе и по его периметру, с 1990-х бывшие под контролем этнических армян. По соглашению о перемирии, достигнутому при посредничестве Москвы, в регионе были размещены российские миротворческие силы.
Михаил Ходорковский: Держать Саакашвили в заточении просто стыдно
Российский оппозиционный политик, бизнесмен Михаил Ходорковский выступил в поддержку заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
«Не фанат Саакашвили, но сейчас он политзаключенный и я на его стороне. С детства помню свое восприятие жителей Грузии, как очень добрых людей, совсем не похожих на Сталина и Берию. Держать Михаила в заточении просто стыдно», – написал Ходорковский в соцсети.
Ранее Саакашвили написал письмо российскому юристу, ведущему Youtube-канала Марку Фейгину, заявив, что Путин приказал убить его в тюрьме. Фейгин, в свою очередь, говорит, что у него есть план, как спасти Саакашвили.
- В 2008 году Михаил Ходорковский поддержал ввод российских войск в Грузию и признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. Будучи в заключении, Ходорковский заявил, что «Саакашвили, рассчитывая на поддержку Запада, решил провести военную операцию без санкции США и переоценил свои шансы заручиться их помощью в этой авантюре».
Аэродром в Энгельсе второй раз за месяц атакован украинским дроном
Министерство обороны России подтвердило появившиеся сегодня ночью сообщения об инциденте на военном аэродроме в городе Энгельс в Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики. Как сообщило ведомство, средства ПВО сбили на малой высоте украинский беспилотник. В результате падения его обломков трое российских военных погибли. Авиатехника не пострадала, утверждают в российском ведомстве.
В ночь на понедельник российские СМИ со ссылкой на местные паблики сообщают о взрывах на российском аэродроме воздушно-космических сил в Энгельсе .
Телеграм-канал Baza со ссылкой на местных жителей, сообщает, что в городе были слышны сигналы воздушной тревоги и звуки взрывов. В сообществе «Энгельс-онлайн» во «Вконтакте» появились фото, предположительно, пожара на аэродроме и 34-секундное видео, на котором слышен мощный взрыв, после которого срабатывает сигнализация припаркованных машин. Видео похоже на съемку с камеры наружного наблюдения жилого дома. В комментариях некоторые пользователи пишут, что взрывов было два. О двух взрывах в районе военной авиабазы сообщало и РБК-Украина.
По информации телеграм-канала Baza, площадь пожара после взрыва в Энегльсе составила 120 квадратных метров. По предварительным данным погибли три человека, ещё четверо пострадали. Как уточнил телеграм-канал «Осторожно, новости» взрыв произошел на аэродроме «Энгельс-2», туда направились экстренные службы.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, в чьем ведении находится город Энгельс, написал в своём телеграм-канале, что сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры. Он утверждает, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было, гражданская инфраструктура не пострадала.
Аэродром в Энгельсе, от которого до ближайшей территории, подконтрольной Украине, порядка 700 километров, уже подвергался украинской атаке 5 декабря. На авиабазе размещаются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. С аэродрома, в частности, взлетают российские самолёты, атакующие цели в Украине. Ту-95МС и Ту-160 – носители ядерного оружия и входят в состав российских сил сдерживания ядерной угрозы. Спутниковые снимки зафиксировали предположительное повреждение бомбардировщика Ту-95 после атаки 5 декабря.
Украина официально не подтверждала и не отрицала, что именно она нанесла эти удары, однако американские СМИ со ссылкой на украинских чиновников уверенно пишут о том, что речь шла именно об ударах, нанесённых украинскими военными при помощи модернизированных советских беспилотников.
В МИД РФ вновь не исключили отмену виз для граждан Грузии
Россия не исключает отмены визового режима для граждан Грузии, если для этого сложатся условия. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
«В отношении перспектив отмены визового режима для поездок граждан Грузии в Россию не исключаем принятия положительных решений, как только для этого сложатся необходимые предпосылки», – сказал он.
Дипломат подчеркнул, что наличие устойчивых связей отвечает интересам народов России и Грузии, которых «объединяют вековые традиции дружбы, добрососедства, общая история, культура, духовные ценности, миллионы человеческих судеб».
«В нашей стране проживают и успешно реализуют себя сотни тысяч этнических грузин, в последнее время растет и число находящихся в Грузии граждан России», – добавил он.
Замглавы МИД РФ отметил, что в 2012 году Москва без колебаний поддержала предложенный Тбилиси курс на нормализацию двусторонних связей.
«Вот и сейчас, несмотря на непростую внешнюю конъюнктуру и отсутствие дипломатических отношений, российско-грузинское взаимодействие развивается. За 11 месяцев текущего года товарооборот по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос в 1,5 раза и превысил $2,2 млрд. Наряду с торговлей растут показатели в сферах туризма и денежных переводов», – рассказал он.
Ранее директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар не исключил возобновления прямого авиасообщения с Грузией и отмены виз для граждан страны, поприветствовав «прагматичную линию» властей Грузии. В Тбилиси заявили, что не планируют в ближайшее время возобновлять прямое авиасообщение с Россией.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
- Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визовый режим для россиян в одностороннем порядке в феврале 2012 года.
В КНР больше не будут публиковать сводки о заболеваемости COVID-19
Власти Китая анонсировали 25 декабря, что отныне не будут публиковать ежедневные сводки о заболеваемости коронавирусной инфекцией. Заявление сделано на фоне сведений о резком росте числа инфицированных.
С кратким сообщением выступила Национальная комиссия по здравоохранению в Пекине. В медицинском руководстве отметили, что центр по контролю за заболеваемостью продолжит обновлять связанную с эпидемией информацию.
По ряду внутренних оценок, которые не были подтверждены официально, 248 миллионов человек, или 18 процентов населения Китая, заразились коронавирусом только за первые три недели нынешнего месяца после того, как власти сняли ограничения на контакты между жителями. Эти цифры резко контрастируют с официальной статистикой с начала декабря. Согласно ей, заболели по всей стране лишь 62 тысячи человек.
Одновременно поступают сведения, что больницы в Китае переполнены, а крематории уже не справляются с количеством умерших. Эксперты прогнозируют сотни тысяч смертей, передаёт новостное агентство DPA.
Власти КНР резко сняли коронавирусные ограничения, тем самым отказавшись от так называемой политики нулевой терпимости, 7 декабря - после массовых протестов в нескольких регионах. В связи с решением упоминалось, что регистрируемые новые варианты штамма «омикрон» менее опасны.
С Китая в свое время началось распространение коронавируса, вызывающего COVID-19. За время пандемии этой болезни по всему миру заразились свыше 650 миллионов человек. От последствий COVID-19 скончались, по последним данным, почти 6 миллионов 680 тысяч жителей разных стран.
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