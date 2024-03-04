СМИ: в Самарской области в результате взрыва повреждён мост

В Самарской области произошел взрыв на железнодорожном перегоне Звезда-Чапаевск, сообщили телеграм-канал Baza и агентство ТАСС.



По данным Baza, неизвестные попытались подорвать опору моста через реку Чапаевка рано утром четвертого марта. В ТАСС эту информацию подтвердил источник в экстренных службах.

В результате взрыва повреждения получили металлоконструкции моста и ограждение.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что опоры моста не разрушены, есть повреждение ж/д полотна.

«Это двухпутный участок, сейчас нужно зайти для обследования. Техника и оборудование готовы для восстановительных работ. Предварительно, это займет несколько часов, но пока оцепление не снято, работают правоохранительные органы», – отметил собеседник агентства.



ТАСС со ссылкой на пресс-службу Куйбышевской железной дороги уточняет, что из-за инцидента на мосту задерживаются пять пассажирских поездов. В оперативных службах агентству сообщили, что причиной взрыва могла быть детонация самодельного взрывного устройства.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердили факт выведения из строя моста.

«Железнодорожная ветка использовалась государством-агрессором для транспортировки военных грузов, в частности инженерных боеприпасов, производимых заводом АО «Полимер» в городе Чапаевск Самарской области. Учитывая характер повреждений железнодорожного моста, его использование будет длительное время невозможным», – говорится в сообщении ГУР.