Собянин: Москва преодолела пиковые значения заболеваемости COVID-19

В Москве пройдены пиковые значения заболеваемости COVID-19, сообщил телеканалу «Россия-1» мэр Сергей Собянин.

«Сейчас наблюдается некая стабилизация. Даже можно сказать, небольшое снижение уровня заболеваемости», - сказал Собянин. Одновременно он заметил, что количество пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции пока остается большим – около 1700 человек в день.

В субботу в Москве зафиксировали более 5 тысяч 600 случаев заболевания. Это на 14% меньше, чем днем ранее, отмечает «Интерфакс».

В июне из-за нового всплеска заболеваемости коронавирусом, вызванного так называемым индийским штаммом, в российской столице ввели ряд ограничений. В частности, с 28 числа действует система QR-кодов. Их необходимо предъявить в закрытых помещениях кафе и ресторанов, а также на массовых мероприятиях с участием более 500 человек. При этом на днях Сергея Собянин, сославшись на то, что «ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется», разрешил посещать летние веранды и террасы заведений общепита без QR-кодов до 1 августа. Первоначально планировалось их ввести с 12 июля.

В Москве, как и в ряде других российских регионах, введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.

В Барнауле в воскресенье несколько человек вышли на одиночные пикеты против принудительной вакцинации. Они заявили, что намерены протестовать и дальше, а также оспорить в суде решение администрации о запрете массового пикета против обязательной вакцинации. «Нам запретили несмотря на то, что мы собирались провести акцию численностью до 50 человек – это незаконно», - говорят активисты. Мэрия Барнаула 6 июля запретила ранее разрешенный пикет. Чиновники объяснили отказ ужесточением мер по противодействую новой коронавирусной инфекции. При этом региональные власти провели несколько масштабных мероприятий. К примеру, в конце июня несколько десятков жителей устроили недельный крестный ход до села Коробейниково, к считающейся чудотворной иконе Казанской Божьей матери, передает сайт Сибирь.Реалии.