Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках на подлёте к Москве

На подлёте к Москве российские средства ПВО ночью в среду сбили два беспилотника. Один в районе Домодедова, другой на Минском шоссе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, информации о пострадавших от падения обломков нет. На месте работают экстренные службы.

Телеграм-канал Mash опубликовал запись, на которой, как утверждается, запечатлен момент уничтожения одного из беспилотников в Одинцовском районе Подмосковья. Корреспондент РБК, находившийся в районе Лефортово, сообщил, что в три часа ночи слышал громкие звуки.

Позднее уничтожение двух беспилотников подтвердило Минобороны России. В ведомстве заявили о попытке «террористической атаки» с использованием дронов по объектам на территории Подмосковья.