Société Générale уходит из России и продаёт Росбанк «Интерросу»

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отреагировал на отказ грузинского коллеги Шалвы Папуашвили посетить Бучу и Ирпень и его характеристику такого приглашения как «неуместное».

«Уместно ли называть «неуместным» приглашение приехать в дружественную страну и посмотреть ее беду, разделить ее горе, высказать слова поддержки? Мне кажется, что друг должен это сделать без приглашения. Ведь, по-моему, именно об этом говорил великий Шота Руставели: «Другу верный друг поможет, не страшит его беда. Сердце он отдаст за сердце, а любовь – в пути звезда...», – отметил Стефанчук.

Папуашвили посчитал невозможным ехать в Украину до тех пор, пока «отдельные представители украинского правительства полностью не осознают мощную поддержку», которую Грузия оказывает Украине.

Обращаясь к коллеге, Стефанчук подчеркивает, что Украина ценит любую помощь, получаемую от других стран во время войны.

«Мы ежедневно просим об усилении санкций, предоставлении военной, политической и финансовой поддержки. Есть страны, которые помогают нам по всем направлениям. Есть страны, которые помогают только в единичных вопросах», – пишет председатель украинского парламента.

Стефанчук отметил, что Украина ценит «искреннюю поддержку братского грузинского народа», и добавил, что некоторые граждане Грузии сейчас защищают Украину от российских войск на поле боя.

«Точно так же, как многие украинцы в 2008 году стояли рядом с грузинами против той же России, которая посягнула на вашу независимость, проглотила кусок вашей территории, убивала ваших людей. И Украина тогда с первых дней вашего противостояния с Россией оказывала поддержку Грузии: и на политическом, и на информационном, и на международном и военном уровнях. Просто хочу напомнить, что благодаря украинским противовоздушным системам обороны (Бук, Оса) вы защищали свое небо», – рассказал он.

При этом Стефанчук обратил внимание, что «мы не меряемся размерами поддержки», так как она всегда должна быть искренней, в соответствии с обстоятельствами, совестью и чувством долга.