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Солист группы «Звери» приехал в Донбасс и выступил перед бойцами «ДНР»

Лидер группы «Звери» Роман Билык

Солист российской поп-рок группы «Звери» Роман Билык, известный под псевдонимом Рома «Зверь», приехал в Донбасс и выступил перед бойцами местного подразделения «Каскад», которое участвует в войне против Украины.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал WarGonzo, когда именно и где оно было снято – не уточняется. На кадрах Билык, кроме того, что исполняет свои песни, присутствует при стрельбе из танка – вероятно, по украинским позициям.

При этом после начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины группа «Звери» сделала заявление о том, что выступает против войны. Сам Роман Билык также осуждал российскую агрессию. Свою поездку в Донбасс и выступление перед военными музыкант пока не комментировал.

  • В июне текущего года был отменён концерт группы «Звери» в Санкт-Петербурге, запланированный на Дворцовой площади в рамках программы Петербургского международного экономического форума. С требованием запретить концерт выступил, в частности, депутат Законодательного собрания Петербурга Константин Чебыкин. Он обратился с заявлением в прокуратуру, указав, что «выступление на Дворцовой площади данной группы может быть охарактеризовано общественностью как оскорбление всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность интересов России и её населения».

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