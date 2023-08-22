Солист группы «Звери» приехал в Донбасс и выступил перед бойцами «ДНР»

Солист российской поп-рок группы «Звери» Роман Билык, известный под псевдонимом Рома «Зверь», приехал в Донбасс и выступил перед бойцами местного подразделения «Каскад», которое участвует в войне против Украины.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал WarGonzo, когда именно и где оно было снято – не уточняется. На кадрах Билык, кроме того, что исполняет свои песни, присутствует при стрельбе из танка – вероятно, по украинским позициям.

При этом после начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины группа «Звери» сделала заявление о том, что выступает против войны. Сам Роман Билык также осуждал российскую агрессию. Свою поездку в Донбасс и выступление перед военными музыкант пока не комментировал.