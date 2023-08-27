Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож просит ЕС снять с него санкции

Сооснователь компании «Яндекс» Аркадий Волож обратился к властям Евросоюза с просьбой снять наложенные на него санкции. Ранее он публично осудил военное вторжение России в Украину.

Как сообщает The Financial Times, юристы Евросоюза рассмотрят прошение Воложа в следующем месяце.

10 августа Волож выступил с заявлением, в котором выразил несогласие с политикой российских властей и сообщил, что с февраля 2022 года не имеет отношения к «Яндексу». Предприниматель пишет, что сейчас живет в Израиле и занимается поддержкой IT-специалистов, уехавших из России после начала войны.

Евросоюз включил Воложа в санкционные списки в июне 2022 года. В официальном журнале ЕС он назван бизнесменом, который материально и финансово поддерживает правительство России и несет ответственность за действия или политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Власти ЕС также считают, что «Яндекс» ответственен за продвижение государственных СМИ в поисковой выдаче и удаление критики Кремля, в том числе касающейся российской агрессии.

Аркадий Волож с 2014 года живет в Израиле. В своем заявлении он подчеркнул, что ушел со всех своих должностей в «Яндексе» и его дочерних структурах, и передал свой контрольный пакет акций совету директоров, после чего президент России Владимир Путин одобрил решение продать компанию консорциуму российских бизнесменов. Волож, родившийся в Атырау, предпочитает называть себя «израильским бизнесменом казахстанского происхождения», опуская свой период жизни и работы в России.