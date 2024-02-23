Соратники Навального сообщили об ультиматуме следователей о похоронах

Соратники Алексея Навального сообщили, что матери политика поставили ультиматум – либо согласиться на тайные похороны, либо политика похоронят в колонии.

По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш Людмиле Навальной дали три часа на принятие решения. Мать политика отказалась говорить с сотрудниками Следственного комитета и потребовала соблюсти закон, который обязывает выдать тело в течение двух суток с момента установления причин смерти, написала Ярмыш в соцсети X.

Людмила Навальная настаивает, чтобы ей дали провести похороны сына и панихиду в соответствии с обычаями, утверждают соратники политика.

Адвокаты Людмилы Навальной подали заявление c просьбой провести проверку по статье о надругательстве над телом умершего.

С требованием отдать тело Навального родным выступили известные представители мира искусства, бизнесмены, журналисты и общественные деятели.