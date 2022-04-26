Соратники Навального составили список 6000 «разжигателей войны»

Соратники Алексея Навального опубликовали список из около 6 тысяч российских деятелей, которых они считают «коррупционерами и разжигателями войны». Список опубликован на недавно заработавшем сайте Международного Фонда борьбы с коррупцией. Соратники Навального добиваются включения как можно большего числа лиц из окружения Владимира Путина в санкционные списки.

Список разделен на несколько категорий - «Организаторы войны» (среди них сам президент России и члены Совета безопасности), «Пропагандисты», «Коррупционеры», «Публичные сторонники Путина», «Высшие федеральные чиновники», а также сотрудники силовых ведомств, «Продажные знаменитости», «Разжигатели войны». Каждая фамилия сопровождается кратким описанием - на английском языке. При этом критерии включения в список тех или иных имен и отнесение их к разным категориям ясны не всегда - так, в список «сотрудников федеральных СМИ» попали иерархи РПЦ и несколько журналистов и блогеров, не работающих в федеральных СМИ и выступивших против войны в Украине.

Алексей Навальный - основатель признанного в РФ экстремистским Фонда борьба с коррупцией - находится в колонии, отбывая наказание по делу, который его сторонники и правозащитники считают политически мотивированным. Многие соратники Навального сейчас находятся за границей и там продолжают свою деятельность. Еще до начала войны в Украине они составляли предложения для включения тех или иных лиц в санкционные списки стран Запада; большая часть людей из этих списков попала под санкции только после российского вторжения.