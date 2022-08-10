Соучредитель AI в Швеции уходит в отставку после доклада о ВСУ

Соучредитель шведского подразделения Amnesty International Пер Вестберг объявил об уходе с поста из-за несогласия с публикацией доклада о возможных нарушениях Вооруженными силами Украины (ВСУ) законов войны. Об этом он заявил в разговоре с изданием Svenska Dagbladet.

Вестберг отметил, что организация отошла от целей, которые стояли перед ней ранее. Так, в самом начале своего существования правозащитники занимались освобождением политзаключенных, но со временем расширила свои возможности, уточнил Вестберг.



В докладе Amnesty International, опубликованном 4 августа, говорится, что украинские военные в попытке отразить российское вторжение подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружения в жилых районах, в том числе школах и больницах.

Эти выводы вызвали критику Киева. Президент Украины Владимир Зеленский назвал публикацию «аморальной выборкой», с помощью которой правозащитники пытаются переложить ответственность с России на Украину.

Глава международной правозащитной организации Агнесс Каламар в ответ заявила, что критика «не ослабит беспристрастность» Amnesty International и «не изменит фактов». Каламар уточнила что выводы были основаны на доказательствах, собранных в ходе расследований, в соответствии со строгими стандартами.

В ответ директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук покинула организацию. Она уточнила, что украинский офис участия в составлении доклада не принимал.