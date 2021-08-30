США сообщили о завершении вывода американских военных из Афганистана

Американская армия завершила вывод своих сил с территории Афганистана, сообщил в понедельник глава Центрального командования, генерал морской пехоты Кеннет Маккензи.

31-ое августа - последний день согласованного с талибами срока вывода из Афганистана военнослужащих США и других сил НАТО после почти 20 лет боевой операции западных союзников на афганской территории.

Ранее в понедельник Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию с призывом к вернувшемуся к власти в Афганистане движению "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России) выполнить высказанные обещания и позволить части афганцев и иностранцам безопасно покинуть страну.

За документ проголосовали 13 из 15-ти членов Совбеза, двое – воздержались. Это Китай и Россия, отмечает France-Presse.

В резолюции ничего не говорится о создании "безопасной зоны", которую упоминал президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее в комментарии, опубликованном в Journal du Dimanche, Макрон отметил, что Париж и Лондон представят проект резолюции с целью наметить, под контролем ООН, безопасную зону в Кабуле для продолжения гуманитарных операций.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, в понедельник принявший участии в организованной Госдепартаментом США министерской встрече по Афганистану, подчеркнул, что руководство талибов надо оценивать по его действиям, по тому, позволяет ли оно людям беспрепятственно покидать страну. Рааб призвал все государства, участвующие в эвакуации из Кабула воздушным путём, совместно добиваться безопасных условий.

На организованной Госдепартаментом виртуальной встрече министров ряда стран, в том числе Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Катара, обсуждались дальнейшие шаги по Афганистану - в связи с завершением процесса вывода иностранных военных и эвакуации зарубежных дипломатов, сотрудников НАТО, афганских граждан.

Представители Пентагона сообщили 30 августа, что с конца июля самолётами из Кабула были вывезены 122 тысячи человек. Большая часть из них покинула Афганистан с середины августа, когда талибы захватили Кабул и до этого практически все региональные столицы.

Пресс-секретарь Белого дома отмечала, что из Афганистана вывезены порядка шести тысяч американцев, и администрация президента Джо Байдена до сих пор пытается определить, сколько ещё американцев хотят выехать из страны.