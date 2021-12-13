Совет ЕС утвердил санкции против «группы Вагнера»

Совет ЕС утвердил санкции против членов частной военной компании «ЧВК Вагнера» и против трех связанных с ней компаний.



Об этом написал в Twitter корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

«Утверждены санкции против группы Вагнера: в списке три энергетических компании и восемь человек, связанных с группировкой наемников».

Решение Совета ЕС и имена лиц, подвергшихся санкциям, опубликованы в официальном журнале Европейского союза.



«Новая газета» публикует имена лиц, подвергшихся санкциям:

За действия на территории Ливии ограничения введены в отношении Александра Кузнецова - в документе он назван командиром одного из подразделений «ЧВК Вагнера».

За действия на территории Украины Евросоюз наложил ограничения на три физических лица: Дмитрия Уткина (основатель «ЧВК», его позывной - «Вагнер»), Дениса Харитонова (депутат Астраханской облдумы, назван в документе наемником) и Сергея Щербакова (внештатный сотрудник ГРУ и наемник).

За действия в Сирии ограничения наложены на Андрея Трошева (назван руководителем аппарата «группы «Вагнера») и Андрея Богатова (руководитель 4-й разведывательно-штурмовой роты).

В разделе о санкциях за нарушения прав человека названы еще два имени: Станислав Дычко (наемник) и Валерий Захаров (советник президента Центральноафриканской республики по национальной безопасности). Как установила «Новая газета», первый причастен к убийству сирийца Мухаммеда Эльисмаиля, убитого предполагаемыми боевиками «ЧВК Вагнера» в 2017 году.