«Совет тейпов Ингушетии» ответил чеченскому спикеру Даудову

«Совет тейпов Ингушетии» опубликовал на официальном канале организации на ютубе видеозаявление в адрес чеченских властей.

Во время заседания «Совета тейпов Ингушетии» председатель организации Мурат Даскиев поручил члену совета Батыру Богатыреву зачитать обращение Совета, которое анонсировано как «последнее заявление организации» по вопросу границы между двумя субъектами, сообщает Кавказ.Реалии.

«Мы просили [чеченцев и ингушей], чтобы вели себя как подобает мусульманам, без оскорблений, - переводит это заявление «Кавказский узел» (внесен российскими властями в список иностранных агентов. - Прим.ред.). - Всемирный Конгресс ингушского народа создал комиссию. Мы хотели, чтобы точно такую же комиссию создали чеченцы, чтобы сели и договорились, а если не могут, то решение должно быть на основе шариата. Нам предлагают приехать в лес, в районе [реки] Фортанги, где [Даудов] сам предлагает поклясться на Коране и предлагает поклясться нам. Но это не решение по шариату».

По словам старейшин «Совета тейпов», ингушский народ не говорит про какое-то конкретное одно село, речь идет о незаконном принятии соглашения в 2018 году и территориальном разграничении в соответствии с исламом всей территории.

«Мы будем терпеливы до тех пор, пока не появятся люди, которые хотят справедливо, по исламу, закрыть этот вопрос, в соответствии с шариатом. Которые будут иметь полномочия от обоих народов. Все, что нужно для этого, у нас есть, все готово. Власти обеих республик хорошо знают и своего руководителя, нашего президента Владимира Путина. Когда в его адрес было высказано оскорбление, он ответил очень просто: «Кто как обзывается – тот так и называется». На этом мы приостановимся до лучших времен», – говорится в заявлении.