Советник Байдена: США не вмешиваются в кадровые вопросы ВСУ

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании CBS в воскресенье заявил, что Соединенные Штаты не будут вмешиваться в кадровые решения властей Украины, касающиеся Вооруженных сил Украины. «Это суверенное право Украины и президента Украины - принимать кадровые решения», - сказал Салливан.

Советник Джо Байдена ответил на вопрос, был ли проинформирован Белый дом властями Украины о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может быть отправлен в отставку. Хотя прямо он не дал положительного ответа, его слова можно интерпретировать так, что это действительно имело место. Салливан сказал, что в данном конкретном случае США также не будут вмешиваться. «Мы прямо сообщили об этом украинцам», – заявил Салливан. От ответа на вопрос, как, по мнению Вашингтона, возможная отставка Залужного повлияет на ситуацию на фронте, он ушел.

Сообщения о том, что Залужный может быть отправлен или уже отправлен в отставку, появились в украинских СМИ и телеграм-каналах 29 января. Спустя несколько часов в руководстве Украины их официально опровергли. В последующие дни, однако, в украинских и западных СМИ появились публикации, в которых со ссылкой на источники говорилось о том, что президент Украины Владимир Зеленский действительно может в ближайшее время отправить генерала Залужного в отставку.

2 февраля газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила о том, что руководство Украины проинформировало президента США Джо Байдена о решении уволить Залужного. По сведениям газеты, в Белом доме не высказывают по поводу этого решения ни поддержки, ни критики, признавая его суверенным правом президента Украины.

При этом в публикации говорилось, что уход Залужного, одной из наиболее популярных персон в Украине, может негативно сказаться на моральном состоянии войск и поколебать уверенность западных доноров в том, что ВСУ смогут дать отпор наступающим российским войскам. В украинской медиа- и блогосфере слухи о возможной отставке генерала встретились с неоднозначной реакцией.

О возможных разногласиях между Зеленским и Залужным по ряду вопросов, от стратегии в войне до мобилизации, сообщается с конца прошлого года, однако публично оба деятеля друг друга не критиковали. Залужный – подчиненный Зеленского как Верховного главнокомандующего. Генерал, как свидетельствуют многочисленные социологические исследования, популярен в украинском обществе.

В пятницу 2 февраля Залужный, как следует из сообщения Зеленского, выступал с докладом на заседании ставки Верховного главнокомандующего.