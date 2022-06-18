Советник Путина о DDoS-атаках: Нас бомбили как Сталинград

Советник президента России Антон Кобяков в субботу сравнил кибератаки на информационную инфраструктуру Петербургского экономического форума перед выступлением президента Владимира Путина с атаками нацистов на Сталинград во время Второй мировой войны.

Сообщалось, что из-за так называемых DDoS-атак выступление Путина на пленарном заседании форума в пятницу пришлось отложить более чем на час. В частности, у организаторов возникла путаница с бейджами гостей - из-за отказа информационных систем они не могли определить, кто имеет право войти в зал, где собирался выступать Путин, а кто нет.

«Нас бомбили как Сталинград фашисты этими DDoS-атаками. Но мы справились, конечно», - цитирует Кобякова издание «Коммерсантъ». По словам помощника Путина, информационные ресурсы форума выдержали атаки мощностью до 140 гигабит в секунду. Кобяков, который является ответственным секретарем форума, утверждает, что они осуществлялись из Соединенных Штатов, Украины, Индонезии, Бразилии и ряда других стран. Ответственность за них никто на себя не взял. Ранее группировка Anonymous брала ответственность за взлом сайтов российских государственных органов и СМИ или кибератаки на них - в связи с вторжением России в Украину.

Путин посвятил свое выступление главным образом развитию российской экономики в условиях санкций. Он вновь заявил, что так называемая специальная военная операция в Украине будет продолжена, и обвинил страны Запада в том, что они вынудили Россию начать боевые действия. Внимание привлекли и высказывания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который отказался солидаризироваться с Россией по вопросу об Украине.