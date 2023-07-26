Politico: cоюзники Киева не согласовали план по обучению украинских пилотов

США и страны Европы не смогли согласовать план обучения украинских пилотов управлению истребителем F-16. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Коалицию из 11 стран, выступающих за обучение пилотов из Украины, возглавляют Нидерланды и Дания. При этом публично ни одна из стран не объявила о присоединении к программе.

Источники Politico сообщают, что одним из предложений является обучать украинских пилотов на территории США в 162-м воздушном крыле, базирующемся в городе Тусон, штат Аризона. Однако эта идея не нашла поддержки. Ещё один план предполагает обучение на территории одной из европейских стран, в которую отправят группу американских пилотов. Это может быть Румыния или Дания. Собеседники издания заявили, что окончательного решения ещё не принято.

Европейские страны расcчитывают начать обучение украинских пилотов уже этим летом. Издание отмечает, что тренировки на F-16 не могут начаться до тех пор, пока Госдепартамент США не одобрит выделение для данной инициативы симуляторов полёта и учебных пособий.

Один из собеседников Politico заявил, что обучение украинских пилотов начнётся в конце этого года, а первые самолёты прибудут в Украину не раньше весны 2024 года.

Издание обратилось за комментарием к представителям Министерства обороны Дании и Госдепартамента США, но они от них отказались. Представитель Министерства обороны Нидерландов не ответил на запрос журналистов.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что графика обучения украинских пилотов полётам на истребителях F-16 до сих пор нет, и выразил недоумение тем, что западные партнёры, как он выразился, затягивают начало обучения.

Украина с начала российского вторжения потеряла большую часть парка боевой авиации, Киев требует от западных союзников предоставить армии современные истребители.

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